ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЕЛЕНИЕ - место проживания человеческого коллектива.
Кочевые охотники и скотоводы живут во временных или сезонных поселениях (смотреть Кочевничество), оседлые земледельцы, рыболовы и зверобои - в постоянных. В зависимости от величины коллектива постоянные поселения могут быть однодворными (у земледельцев - хутор), малодворными и типологически более поздними многодворными; особый тип архаических поселений - состоящий из одного или из нескольких больших домов. Поселения часто образуют иерархические структуры из «гнёзд», в свою очередь группирующихся вокруг более крупных поселений, играющих роль племенных и религиозных центров, военных убежищ и тому подобного. В археологии остатки древних поселений подразделяют на стоянки, селища и городища (с более дробными классификациями исходя из топографических, палеоэкологических и других особенностей). Позднее многие поселения этого типа превращаются в города.
Наиболее архаичные типы планировки поселения - кучевая, или гнездовая (дворы образуют гнёзда, иногда разделённые полями, выпасами, оврагами и тому подобным), и линейная, или рядовая (дворы вытянуты в ряд вдоль дороги или берега). Позднее (в основном у многодворных поселений) формируются уличный и квартальный типы планировки. Для многих городов характерны более сложные типы планировки (например, радиально-кольцевая). Поселения могут иметь регулярную планировку и строиться по единому плану (например, городища синташтинской культуры и джетыасарской культуры, античные города, построенные по гипподамовой системе).