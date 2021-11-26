МЕДНЫХ КЛАДОВ КУЛЬТУРА

МЕДНЫХ КЛАДОВ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра эне­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка (III-II-е тысячелетие до н. э.) на тер­ри­то­рии Северо-Восточного Ин­до­ста­на.

Основные зо­ны : ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Яму­ны (Джам­ны); бас­сейн сред­не­го те­че­ния Ган­га; ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Ма­ха­на­ди; пра­во­бе­ре­жье реки Яму­на. Отдельные на­ход­ки до реки Инд (например, Мо­хенд­жо-Да­ро, верх­ний слой - 3 кла­да), полуострова Кат­хия­вар (например, Лот­хал, фа­за IV - 2 ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки), Центр. Ин­до­ста­на (Ахар, На­вда­то­ли, Джор­ве, Чан­до­ли, Не­ва­са) и юга плос­ко­го­рья Де­кан (руд­ни­ки Кал­лур).

На­ход­ки фик­си­ру­ют с 1822 года. С 1950-х годов индийским ар­хео­ло­гом Б. Б. Ла­лом бы­ла до­ку­мен­ти­ро­ва­на их связь с по­се­ле­ния­ми, им же пред­ло­жен тер­мин «Медных кладов культура». На по­се­ле­нии Лал-Ки­ла (ок­руг Бу­ланд­шахр, индийский штат Ут­тар-Пра­деш) вы­яв­ле­но 3 фа­зы Медных кладов культуры. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки рас­по­ло­же­ны к за­па­ду от Ган­га, по­бли­зо­сти от бо­га­тых руд­ни­ков мед­но­руд­но­го поя­са Кхет­ри (Га­неш­вар, Джод­хпу­ра и др.), и да­ти­ро­ва­ны ра­дио­уг­ле­род­ным и тер­мо­лю­ми­нес­цент­ным ме­то­да­ми 2800-2200 годами до н. э. Ве­ро­ят­но, ме­тал­лур­гические цен­тры здесь поя­ви­лись до воз­ник­но­ве­ния на бо­лее западных зем­лях ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции, за­тем обес­пе­чи­ва­ли её сырь­ём и го­то­вы­ми из­де­лия­ми. Кон­так­ты осу­ще­ст­в­ля­лись по ре­кам: Кант­ли в древ­но­сти со­еди­ня­лась с Чау­тан­гом (Дри­сад­ва­ти) и свя­зы­ва­ла Медных кладов культуру с Ка­ли­бан­га­ном и ха­рапп­ски­ми по­се­ле­ния­ми на реке Са­рас­ва­ти; че­рез реку Со­та и её при­ток Са­би (ещё 100 лет на­зад она вме­сте с pеками До­хан и Ка­са­ун­ти впа­да­ла в Яму­ну) мед­ные ве­щи по­па­да­ли в до­ли­ну Ган­га. Па­мят­ни­ки Медных кладов культуры в до­ли­не Ган­га в основном да­ти­ро­ва­ны 1800-1400 годами до н. э., позд­ней­шие кла­ды - в рам­ках XIV-IX веков до н. э.

По­ка­за­тель­ны кла­ды из­де­лий и за­го­то­вок [например, в Гунд­же­рии (ок­руг Ба­лаг­хат, индийский штат Мад­хья-Пра­деш) об­щая мас­са ве­щей 400 кг] и отдельные на­ход­ки мед­ных (с ес­тественной при­ме­сью мышь­я­ка) из­де­лий. Наи­бо­лее ти­пич­ны пло­ские пле­чи­ко­вые то­по­ры с ок­руг­лён­ным лез­ви­ем и вы­тя­ну­тые до­ло­та; встре­ча­ют­ся так­же пло­ские кли­но­вид­ные тра­пе­цие­вид­ные кель­ты (гли­ня­ная фор­ма для их от­лив­ки най­де­на в Дан­га­ва­де на реке Чам­бал, при­то­ке Яму­ны), мно­го­ши­по­вые гар­пу­ны, че­рен­ко­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий с ши­па­ми, ме­чи и кин­жа­лы с ан­тен­но­об­раз­ной ру­ко­ятью, кин­жа­лы с нер­вю­рой, на­ко­неч­ни­ки стрел (встре­ча­ют­ся и ка­мен­ные), сер­пы, ры­бо­лов­ные крюч­ки, коль­ца, брас­ле­ты, бу­лав­ки с бис­пи­раль­ны­ми го­лов­ка­ми, ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки и др.

Ред­кие фор­мы (втуль­ча­тые то­по­ры, то­по­ры-тёс­ла, кель­ты с цап­фа­ми) от­ра­жа­ют западные свя­зи Медных кладов культуры. Мно­гие из­де­лия Медных кладов культуры сде­ла­ны в со­от­вет­ст­вии с за­про­са­ми за­каз­чи­ков: мо­ты­ги, сер­пы, но­жи, ук­ра­ше­ния - для ха­рапп­ских зем­ле­дель­цев; гар­пу­ны, то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий - для охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов до­ли­ны Ган­га. Ору­жие и ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки (воз­мож­но, они ис­поль­зо­ва­лись для ме­та­ния) пред­став­ле­ны на па­мят­ни­ках, об­ра­зую­щих це­поч­ку, про­тя­нув­шую­ся до юга Де­ка­на (тер­ри­то­рия индийского шта­та Кар­на­та­ка), к зо­ло­то­нос­ным руд­ни­кам Кал­лу­ра, и ха­рак­тер­ны для позд­них кла­дов.

Се­ли­ща; пря­мо­уголь­ные гли­но­бит­ные (на бам­бу­ко­вом кар­ка­се) до­ма с гли­няным по­лом, оча­га­ми, вы­ло­жен­ными фраг­мен­та­ми ке­ра­ми­ки (из­вест­ны и в ме­ст­ном не­оли­те). Во второй и третьей фа­зах Лал-Ки­лы по­яв­ля­ет­ся обож­жён­ный и сыр­цо­вый кир­пи­ч (27-30×20-23×7,5-10 см), ис­сле­до­ва­на и плат­фор­ма из кир­пи­чей на гли­ня­ном рас­тво­ре. Ке­ра­мические кув­ши­ны для при­па­сов, ва­зы, мис­ки, ча­ши, крыш­ки, блю­да на нож­ке, ми­ниа­тюр­ные горш­ки и др. сде­ла­ны на кру­ге, хо­ро­ше­го об­жи­га, с крас­ным ан­го­бом и чёр­ной рос­пи­сью (гео­мет­рические и рас­тительные мо­ти­вы, изо­бра­же­ния жи­вот­ных, в т. ч. бы­ка-зе­бу), есть с врез­ны­ми и про­чер­чен­ны­ми до об­жи­га кре­ста­ми, ле­ст­ни­ца­ми, квад­ра­та­ми. Ке­ра­мические брас­ле­ты, бу­сы, дис­ки, ко­лё­си­ки, фи­гур­ки бы­ков с про­чер­чен­ны­ми де­та­ля­ми, жен­ские ста­ту­эт­ки; най­ден и ха­рапп­ский «хле­бец». Кар­не­ли­но­вые и стеа­ти­то­вые бу­сы, ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, пес­ты, яд­ра для пра­щи, гру­зи­ла для се­тей; кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот), зем­ле­де­лие (рис, яч­мень), для не­ко­то­рых об­щин важ­ны ры­бо­лов­ст­во и охо­та.

Мед­ные кла­ды, най­ден­ные вне по­се­ле­ний, по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать, что на­ря­ду с осед­лы­ми ме­тал­лур­га­ми бы­ли и стран­ст­вую­щие ре­мес­лен­ни­ки. Например, в современной Ин­дии пер­вые пред­став­ле­ны куз­не­ца­ми из каст ма­ру и мал­вия, вто­рые - стран­ст­вую­щи­ми куз­не­ца­ми груп­пы га­ду­лия ло­хар. Ро­ди­на по­след­них - Рад­жаст­хан, где их пред­ки из­го­тов­ля­ли ору­жие для рад­жпут­ских прин­цев в VII-XII веках н. э. (воз­мож­но, эти тра­ди­ции вос­хо­дят к Медных кладов культуре). Ряд ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­си­ли Медных кладов культуру с ин­доа­рия­ми или с пле­ме­на­ми ни­ша­дас, пу­лин­дас, са­ва­рас, оби­таю­щи­ми в зо­не Медных кладов культуры и ны­не; дру­гие - с ха­рапп­ца­ми, бе­жав­ши­ми на вос­ток по­сле при­хо­да ари­ев, или с на­се­ле­ни­ем, вы­тес­нен­ным ха­рапп­ца­ми из до­ли­ны Ин­да в до­ли­ну Ган­га. Боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ет, что Медных кладов культура сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ных нео­ли­тических тра­ди­ций, а её про­дол­жа­те­ли - но­си­те­ли се­рой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)