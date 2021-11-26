МАЙКОПСКИЙ КУРГАН

МАЙКОПСКИЙ КУРГАН (Ошад, Оша­де) - кур­ган ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии города Май­коп.

Рас­ко­пан тран­ше­ей в 1897 году под руководителем Н.И. Ве­се­лов­ско­го. Вы­со­та на мо­мент рас­ко­пок 10,65 м.

Основная мо­ги­ла (глу­би­на 1,42 м) в пла­не че­ты­рёх­уголь­ная (5,33: 3,73 м), с за­круг­лён­ны­ми уг­ла­ми и во­гну­ты­ми стен­ка­ми, пе­ре­кры­та 2 «по­мос­та­ми», со сло­ем зем­ли ме­ж­ду ни­ми. Сте­ны об­ло­же­ны де­ре­вом; дно (мес­та­ми в 2 слоя) вы­ло­же­но го­лы­ша­ми, по уг­лам - стол­бо­вые ямы. Ка­ме­ра раз­де­ле­на Т-об­раз­ной пе­ре­го­род­кой на 3 час­ти: юж­ную, за­пад­ную, вос­точ­ную; в ка­ж­дой бы­ли скор­чен­ные по­гре­бе­ния; ос­нов­ное, гус­то за­сы­пан­ное крас­ной ки­но­ва­рью, - в южной час­ти.

Вдоль восточной сте­ны рас­по­ла­га­лись: в северном уг­лу, на пле­тёной под­стил­ке (воз­мож­но, дно ко­ро­ба), 13 пред­ме­тов (в том числе 3 ка­мен­ных, ору­дия и ору­жие из мышь­я­ко­вой ме­ди); кот­лы, ве­дёр­ко, ча­ши из мышь­я­ко­вой ме­ди; в южной час­ти около 20 со­су­дов (в том числе 2 зо­ло­тых, 1 ка­мен­ный с на­клад­ны­ми зо­ло­ты­ми гор­лом и крыш­кой, 14 се­ре­бря­ных); у за­пад­но­го ко­стя­ка - 1 гли­ня­ный, у во­сточ­но­го - мед­ные.

Основной по­гре­бён­ный был усы­пан мел­ки­ми зо­ло­ты­ми ук­ра­ше­ния­ми, ты­сячами бу­син из сер­до­ли­ка, зо­ло­та, се­реб­ра, би­рю­зы; под че­ре­пом - 2 зо­ло­тые лен­ты (ук­ра­ше­ния го­лов­но­го убо­ра). Вос­точ­нее ле­жа­ли по­лые на­бор­ные стерж­ни из зо­ло­та и се­реб­ра; на 4 из них на­ни­за­ны 2 зо­ло­тые и 2 се­реб­ря­ные фи­гурки бы­ка, от­ли­тые по вос­ко­вой мо­де­ли (ве­ро­ят­но, штан­дар­ты или час­ти бал­да­хи­на). Об­щая мас­са зо­ло­тых пред­ме­тов около 3 кг, се­реб­ря­ных - около 5 кг.

Боль­шая часть пред­ме­тов из Майкопского кургана свя­за­на с куль­ту­рами Пе­ред­ней Азии; ряд ис­сле­до­ва­те­лей не ис­клю­ча­ет их ме­ст­ное из­го­тов­ле­ние. Осо­бое вни­ма­ние при­вле­ка­ют 2 се­реб­ря­ных куб­ка с че­кан­ны­ми изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, осо­бен­но со­суд с «пей­за­жем» (рисунок), на гор­ле ко­то­ро­го изо­бра­же­ны 3 ря­да гор с 2 дву­гор­бы­ми вер­ши­на­ми; с гор сте­ка­ют 2 ре­ки, впа­даю­щие в во­до­ём, рас­по­ло­жен­ный на дне со­су­да. Од­ни учё­ные счи­та­ют, что это просто изо­бра­же­ние гор, дру­гие - что это имен­но Кав­каз­ские го­ры с Эль­бру­сом и Каз­бе­ком, а ре­ки - Ку­бань и Те­рек.

Мно­гие спе­циа­ли­сты (Н.И. Ве­се­лов­ский, Д.Я. Са­мо­ква­сов, Я.И. Смир­нов, Б.Е. Де­ген-Ко­ва­лев­ский, М.И. Ар­та­мо­нов и другие) да­ти­ро­ва­ли Майкопский курган VIII-VII века до нашей эры или чуть рань­ше. На­ря­ду с этой, пред­ла­га­лась да­ти­ров­ка III-м тысячелетием до нашей эры (М.И. Рос­тов­цев, А.А. Иес­сен и другие). В современных ра­бо­тах Майкопский курган от­но­сят к середине или к концу IV-ого тысячелетия до нашей эры.

Майкопский курган - один из эта­ло­нов и опор­ных па­мят­ни­ков в изу­че­нии ран­не­го пе­рио­да май­коп­ской куль­ту­ры, дав­ший ей на­зва­ние.

Кол­лек­ция в Эр­ми­та­же (Санкт-Пе­тер­бург).

Смотри так­же литературу при статье Май­коп­ская куль­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)