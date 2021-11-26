МАКЛАШЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
МАКЛАШЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура (общность) конца бронзового века (12/11 - 1-я половина IX века до наше эры), в лесных и лесостепных районах Волго-Камского региона, от устья реки Ветлуга на западе до среднего течения реки Белая на востоке, от устья реки Чусовая на севере до реки Сок на юге.
Названа по курганному могильнику II у села Маклашеевка (Спасский район Республики Татарстан, Россия), открытому и исследованному П.А. Пономарёвым в 1882 году. Выделена в начале 1920-х годов М.Г. Худяковым, который отнёс к маклашеевской культуре все памятники бронзового века Среднего Поволжья, отличные от фатьяновской культуры, и более ранние, чем ананьинская культура (в конце 1920-х годов он предположил, что маклашеевская культура - её ранняя стадия). В 1950-1960-е годы А.Х. Халиков те же памятники выделил как маклашеевский этап приказанской культуры. В 1970-1980-е годы маклашеевскую культуру стали рассматривать как особую культуру (В.Н. Марков) или культурно-историческую общность, предшествующую ананьинской общности (В.Ф. Генинг, С.В. Кузьминых).
Могильники курганные (на одних длинные, на других - небольшие круглые насыпи) и бескурганные, но со следами столбовых конструкций, фиксирующих могилу на поверхности. Могилы во всех случаях расположены рядами. Трупоположения в ямах (часто со следами огня), в основном одиночные, реже парные и коллективные, известен кенотаф; преобладают вытянутые на спине, редко на боку или с немного согнутыми ногами, известны вторичные захоронения; ориентированы головой или ногами к реке, редко параллельно ей. Жертвенные комплексы (вещи, кости, черепа животных и другое) и каменные стелы (Ильичёвский могильник) - под курганами и между грунтовых могил. В мужских погребениях - каменные, костяные, бронзовые наконечники стрел и копий, булавы, кельты, ножи, предметы конской упряжи и другое; в женских доминируют браслеты и головные уборы (бусы, накладки, височные подвески и другое); в могилах также керамика, астрагалы, огнива, кости животных.
Селища, немногочисленные городища. На поселении от 4 до 12 подпрямоугольных и подквадратных построек (от 10 до 120 м2) каркасно-столбовой конструкции, с очагами: наземные с 1-2 входами-тамбурами или полуземлянки, в том числе соединённые переходами.
Круглодонные горшки и шаровидные сосуды с невысоким горлом, на Средней Волге часто с «текстильной» обработкой тулова, в погребениях встречаются чаши; украшены на переходе от шейки к тулову горизонтальными рядами ямок, по шейке - врезными горизонтальными, прочерченными косыми и вертикальными линиями, зигзагом, ёлочкой, «флажками», оттисками гребенчатого штампа и шнура. Характерны небольшие бронзовые двулезвийные ножи 2 типов (с узким подпрямоугольным черешком и параллельными лезвиями; с кольцевым упором), кельты - двуушковые или с «лобным» (расположенным на плоской стороне) ушком, наконечники копий с прорезями, височные «очковидные» биспиральные подвески, бляшки с «глухим» ушком, различные пластинчатые накладки и другое.
Носители маклашеевской культуры - европеоиды, ряд популяций с монголоидной примесью. В основе хозяйства - скотоводство, начинает осваиваться земледелие, развита цветная металлообработка, появляются первые железные изделия.
Ряд исследователей (М.Г. Худяков, Н.Л. Членова, В.Н. Марков) предполагали для маклашеевской культуры сибирские истоки (ирменская культура). В современных работах (С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский и других) преобладает точка зрения о формировании маклашеевской культуры на основе взаимодействия пришлой текстильной керамики культуры и местных памятников «андроноидного» (смотри Андроновская культура) круга (атабаевский, луговской, сусканский и другие типы). Это взаимодействие было особенно активным в северно-западной части Среднего Поволжья и областях близ устья Камы. Восточнее и севернее в большей степени сохранились черты предшествующих культур, поэтому в рамках общности маклашеевской культуры выделяют малмыжскую (бассейн Вятки), курмантаусскую (бассейн Белой), быргындинскую (север Нижнего Прикамья), ерзовскую (Среднее Прикамье) культуры. Дальнейшее взаимодействие традиций маклашеевской культуры и культур текстильной керамики привело к формированию в раннем железном веке в Среднем Поволжье акозинской культуры (с преобладанием «текстильного» компонента), на остальных территориях, где возобладала местная этнокультурная традиция, - постмаклашеевской культуры, ставшей компонентом в формировании ананьинской культурной области.