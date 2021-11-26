МАКЛАШЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

МАКЛАШЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра (общ­ность) кон­ца брон­зо­во­го ве­ка (12/11 - 1-я половина IX века до наше эры), в лес­ных и ле­со­степ­ных рай­онах Вол­го-Кам­ско­го ре­гио­на, от устья реки Вет­лу­га на за­па­де до сред­не­го те­че­ния реки Бе­лая на вос­то­ке, от устья реки Чу­со­вая на се­ве­ре до реки Сок на юге.

На­зва­на по кур­ган­но­му мо­гиль­ни­ку II у села Мак­ла­ше­ев­ка (Спас­ский район Республики Та­тар­стан, Рос­сия), от­кры­то­му и ис­сле­до­ван­но­му П.А. По­но­ма­рё­вым в 1882 году. Вы­де­ле­на в начале 1920-х годов М.Г. Ху­дя­ко­вым, ко­то­рый от­нёс к маклашеевской культуре все па­мят­ни­ки брон­зо­во­го ве­ка Среднего По­вол­жья, от­лич­ные от фать­я­нов­ской куль­ту­ры, и бо­лее ран­ние, чем анань­ин­ская куль­ту­ра (в конце 1920-х годов он пред­по­ло­жил, что маклашеевская культура - её ран­няя ста­дия). В 1950-1960-е годы А.Х. Ха­ли­ков те же па­мят­ни­ки вы­де­лил как мак­ла­ше­ев­ский этап при­ка­зан­ской куль­ту­ры . В 1970-1980-е годы маклашеевскую культуру ста­ли рас­смат­ри­вать как осо­бую куль­ту­ру (В.Н. Мар­ков) или куль­тур­но-ис­то­рическую общ­ность, пред­ше­ст­вую­щую анань­ин­ской общ­но­сти (В.Ф. Ге­нинг, С.В. Кузь­ми­ных).

Мо­гиль­ни­ки кур­ган­ные (на од­них длин­ные, на дру­гих - не­боль­шие круг­лые на­сы­пи) и бес­кур­ган­ные, но со сле­да­ми стол­бо­вых кон­ст­рук­ций, фик­си­рую­щих мо­ги­лу на по­верх­но­сти. Мо­ги­лы во всех слу­ча­ях рас­по­ло­же­ны ря­да­ми. Тру­по­по­ло­же­ния в ямах (час­то со сле­да­ми ог­ня), в основном оди­ноч­ные, ре­же пар­ные и кол­лек­тив­ные, из­вес­тен ке­но­таф; пре­об­ла­да­ют вы­тя­ну­тые на спи­не, ред­ко на бо­ку или с не­мно­го со­гну­ты­ми но­га­ми, из­вест­ны вто­рич­ные за­хо­ро­не­ния; ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой или но­га­ми к ре­ке, ред­ко па­рал­лель­но ей. Жерт­вен­ные ком­плек­сы (ве­щи, кос­ти, че­ре­па жи­вот­ных и другое) и ка­мен­ные сте­лы (Иль­и­чёв­ский мо­гиль­ник) - под кур­га­на­ми и ме­ж­ду грун­то­вых мо­гил. В муж­ских по­гре­бе­ни­ях - ка­мен­ные, кос­тя­ные, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, бу­ла­вы, кель­ты, но­жи, пред­ме­ты кон­ской уп­ря­жи и другое; в жен­ских до­ми­ни­ру­ют брас­ле­ты и го­лов­ные убо­ры (бу­сы, на­клад­ки, ви­соч­ные под­вес­ки и другое); в мо­ги­лах так­же ке­ра­ми­ка, ас­т­ра­га­лы, ог­ни­ва, кос­ти жи­вот­ных.

Се­ли­ща, не­мно­го­численные го­ро­ди­ща. На по­се­ле­нии от 4 до 12 под­пря­мо­уголь­ных и под­квад­рат­ных по­стро­ек (от 10 до 120 м2) кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, с оча­га­ми: на­зем­ные с 1-2 вхо­да­ми-там­бу­ра­ми или по­лу­зем­лян­ки, в том числе со­еди­нён­ные пе­ре­хо­да­ми.

Круг­ло­дон­ные горш­ки и ша­ро­вид­ные со­су­ды с не­вы­со­ким гор­лом, на Средней Вол­ге час­то с «тек­стиль­ной» об­ра­бот­кой ту­ло­ва, в по­гре­бе­ни­ях встре­ча­ют­ся ча­ши; ук­ра­ше­ны на пе­ре­хо­де от шей­ки к ту­ло­ву го­ри­зон­таль­ны­ми ря­да­ми ямок, по шей­ке - врез­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми, про­чер­чен­ны­ми ко­сы­ми и вер­ти­каль­ны­ми ли­ния­ми, зиг­за­гом, ёлоч­кой, «флаж­ка­ми», от­тис­ка­ми гре­бен­ча­то­го штам­па и шну­ра. Ха­рак­тер­ны не­боль­шие брон­зо­вые дву­лез­вий­ные но­жи 2 ти­пов (с уз­ким под­пря­мо­уголь­ным че­реш­ком и па­рал­лель­ны­ми лез­вия­ми; с коль­це­вым упо­ром), кель­ты - дву­уш­ко­вые или с «лоб­ным» (рас­по­ло­жен­ным на пло­ской сто­ро­не) уш­ком, на­ко­неч­ни­ки ко­пий с про­ре­зя­ми, ви­соч­ные «оч­ко­вид­ные» бис­пи­раль­ные под­вес­ки, бляш­ки с «глу­хим» уш­ком, различные пла­стин­ча­тые на­клад­ки и другое.

Но­си­те­ли маклашеевской культуры - ев­ро­пео­и­ды, ряд по­пу­ля­ций с мон­го­ло­ид­ной при­ме­сью. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ско­то­вод­ст­во, на­чи­на­ет ос­ваи­вать­ся зем­ле­де­лие, раз­ви­та цвет­ная ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, по­яв­ля­ют­ся пер­вые же­лез­ные из­де­лия.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей (М.Г. Ху­дя­ков, Н.Л. Чле­но­ва, В.Н. Мар­ков) пред­по­ла­га­ли для маклашеевской культуры си­бир­ские ис­то­ки (ир­мен­ская куль­ту­ра). В современных ра­бо­тах (С.В. Кузь­ми­ных, А.А. Чи­жев­ский и других) пре­об­ла­да­ет точ­ка зре­ния о фор­ми­ро­ва­нии маклашеевской культуры на ос­но­ве взаи­мо­дей­ст­вия при­шлой тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры и ме­ст­ных па­мят­ни­ков «ан­д­ро­но­ид­но­го» (смотри Ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра) кру­га (ата­ба­ев­ский, лу­гов­ской, сус­кан­ский и другие ти­пы). Это взаи­мо­дей­ст­вие бы­ло осо­бен­но ак­тив­ным в северно-западной час­ти Среднего По­вол­жья и об­лас­тях близ устья Ка­мы. Вос­точ­нее и се­вер­нее в боль­шей сте­пе­ни со­хра­ни­лись чер­ты пред­ше­ст­вую­щих куль­тур, по­это­му в рам­ках общ­но­сти маклашеевской культуры вы­де­ля­ют мал­мыж­скую (бас­сейн Вят­ки), кур­ман­та­ус­скую (бас­сейн Бе­лой), быр­гын­дин­скую (се­вер Ниж­не­го При­ка­мья), ер­зов­скую (Среднее При­ка­мье) куль­ту­ры. Даль­ней­шее взаи­мо­дей­ст­вие тра­ди­ций маклашеевской культуры и куль­тур тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию в ран­нем же­лез­ном ве­ке в Среднем По­вол­жье ако­зин­ской куль­ту­ры (с пре­об­ла­да­ни­ем «тек­стиль­но­го» ком­по­нен­та), на ос­таль­ных тер­ри­то­ри­ях, где во­зоб­ла­да­ла ме­ст­ная эт­но­куль­тур­ная тра­ди­ция, - по­стмак­ла­ше­ев­ской куль­ту­ры, став­шей ком­по­нен­том в фор­ми­ро­ва­нии анань­ин­ской куль­тур­ной об­лас­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)