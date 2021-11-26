МАГЛЕМОЗЕ

МАГЛЕМОЗЕ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ме­зо­ли­та (VII-V-е тысячелетие до нашей эры) на се­ве­ро-вос­то­ке Бри­тан­ских островов (па­мят­ни­ки ти­па Стар-Карр), в Южной и Центральной Скан­ди­на­вии, на Ют­ланд­ском полуострове, Се­ве­ро-Гер­ман­ской низ­мен­но­сти, в Южной и Юго-Восточной При­бал­ти­ке.

На­зва­на по тор­фя­ни­ко­во­му по­се­ле­нию (от датского magle mose - боль­шое бо­ло­то) близ современного города Мул­ле­руп (Да­ния), ис­сле­до­вав­ше­му­ся в начале XX века Г. Са­рау.

По­се­ле­ния на бе­ре­гах рек и озёр; изу­ча­лись ос­тат­ки не­боль­ших на­зем­ных жи­лищ, в том числе с оча­гом.

Для ка­мен­но­го ин­вен­та­ря по­ка­за­тель­ны лан­це­то­вид­ные, ром­бо­вид­ные, «маг­ле­моз­ские» (с при­ту­п­лен­ной спин­кой, есть и с ре­тушью на че­реш­ке; рисунок, 1, 2) ост­рия, топоры, тёсла; пер­вич­ное рас­ще­п­ле­ние на­прав­ле­но на по­лу­че­ние пла­стин с ко­нических яд­рищ. Из кос­ти и ро­га де­ла­ли на­ко­неч­ни­ки стрел, гар­пу­нов, ры­бо­лов­ные крюч­ки, мотыги, то­по­ры, ру­ко­яти и муф­ты для ору­дий. Из­вест­ны ве­щи из де­ре­ва: фраг­мен­ты лу­ков, древ­ков стрел, лод­ки-од­но­древ­ки, вёс­ла. Есть на­ход­ки об­ра­бо­тан­но­го ян­та­ря.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (лось, бобр, ка­бан, ут­ка, ле­бедь и другое), ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во (лес­ной орех и другое).

Бы­ла из­вест­на со­ба­ка.

Ге­не­зис куль­ту­ры Маглемозе не­ясен; в Южной Скан­ди­на­вии, Ют­лан­дии, на южном по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря она сме­ня­ет Арен­сбур­г­скую куль­ту­ру фи­наль­но­го па­лео­ли­та.

Часть тер­ри­то­рии Маглемозе бы­ла за­топ­ле­на вслед­ст­вие мор­ской транс­г­рес­сии, что вы­зва­ло от­ток на­се­ле­ния на юг и во­сток.

Про­дол­жа­те­ля­ми тра­ди­ций Маглемозе счи­та­ют­ся позд­не­мезо­ли­тическая куль­ту­ра Кон­ге­мо­зе на юге Скан­ди­на­вии и в Ют­лан­дии, яни­сла­виц­кая куль­ту­ра и другие.

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