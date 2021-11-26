МАДАРА
МАДАРА - комплекс историко-археологических памятников восточнее города Шумен, в 10 км южнее древнеболгарской столицы Плиска (область Шумен, Болгария).
Включает рельеф «Мадарский всадник» («Мадарский всадник»; болгарское «Мадарски конник»), Большую (скальный навес, высотой около 30 м) и Малую пещеры, скальный монастырь, городище, селища, могильники и другое.
«Мадарский всадник» впервые описан венгерским путешественником Ф. Каницем в 1872 году, позднее неоднократно исследовался ведущими болгарскими и другими специалистами; современные интерпретации основаны на работах В. Бешевлиева, уточнениях в ходе специальной экспедиции Болгарской АН в 1954 году. Раскопки с 1903 года, основные - в 1924-1936 годы, возобновлялись в 1981-1983, 1989-1990 годы.
В Большой пещере и рядом с ней - селище среднего энеолита (IV-е тысячелетие до нашей эры). Есть материалы периода Латен. В I-IV веках нашей эры в Большой пещере существовал нимфей, связанный с крупным культовым центром; недалеко открыта мастерская по изготовлению каменных вотивных табличек с барельефным изображением «Фракийского всадника».
Близ святилища во II - начале V веках располагалась крупная римская вилла, включавшая термы и другие постройки.
В IV-VI веках на плато над Большой пещерой функционировала крепость (изучались часть каменной стены с примыкающими сооружениями, небольшая базилика), у подножия - связанное с ней поселение (раскопаны склады, базилика и другое).
В языческий период Первого Болгарского царства (681 год - около 865 года) в Мадара находился важнейший религиозный центр государства, включавший: «Мадарский всадник» и расположенные у подножия скалы; «капище» (2 вписанные друг в друга каменные прямоугольные постройки) на месте ранневизантийской базилики; «Большой бассейн» (баня); каменную постройку, ограждённую стеной, вероятно летнюю ставку правителя (в местности Даул-Таш, ранее интерпретировали и описывали как капище). Есть предположение, что этот центр - Мундрага, упомянутая как крепость под 894 годом, во время войны болгарского царя Симеона с венграми.
Раскопаны и богатые погребения: 1-й половины IX века (между «капищем» и «Большим бассейном»; яма ориентирована по линии восток - запад, скелет истлел; другие погребения этого могильника - христианские); вероятно, последней четверти VII века (впускное в курган близ современного села Мадара; трупоположение головой на север, сверху - захоронение коня) с так называемыми I и II мадарскими ременными гарнитурами (золотые; I - византийские работы со сканью и полихромной перегородчатой эмалью; II - не позднее VII века, украшен зернью, сканью и вставками стеклянных кабошонов).
Крепость на плато использовалась и во время Второго Болгарского царства (последнее упоминание в 1444 году, когда её уничтожил польский король Владислав III). У её подножия существовал монастырь со скальными кельями XII-XV века.
В урочище Кирека (в 4 км восточнее Мадара) открыты остатки ранневизантийского монастыря (изучались церковь, кельи) и скальной гробницы, древнеболгарское капище [на месте ранневизантийской церкви; затем здесь были построены средневековая базилика, рядом - монастырский комплекс (функционировали до середины XI века)].
«Мадарский всадник» - единственный в Европе раннесредневековый скальный рельеф (смотри иллюстрации к статье Болгария, раздел Архитектура и изобразительное искусство).
Фигуры высечены почти в натуральную величину (сохранились и следы красной краски) на высоте 23 м от подножия плато.
Всадник в накидке поверх кафтана до колен, шароварах, мягких сапогах; конь экипирован (наличие стремян указывает на дату не ранее конца VI века), двигается торжественным шагом, под его ногами - пронзённый копьём лев, сзади бежит собака.
Около фигур и ниже - 3 плохо сохранившиеся рельефные надписи на греческом языке Раннюю (I) связывают с Тервелом, который правил Болгарией (около 701-718 годов) и одновременно был кесарем (вторым после императора) Византии при Юстиниане ІІ; есть версия, что упомянутый в этой надписи «дядя из Фессалоник» - Кувер (смотри в статье Кубрат). Почти не читаемые надписи II и III относят к правлению Крумесия (721-738 годы) и Омуртага (814-831 годы).
В «Мадарском всаднике» видят традиционного для Балкан «Фракийского всадника», болгарского бога (отождествляется рядом исследователей с древнетюркским Тангром), мифического героя, болгарских правителей Тервела, Крума и так далее; иконографию связывают со скальными рельефами сасанидского Ирана и сценами имперского триумфа в византийском искусстве.
Мадара входит в национальный историко-археологический заповедник «Мадарски конник».
«Мадарский всадник» включён в список Всемирного наследия; в 1901 году изготовлены его эстампаж и гипсовая отливка (ныне в Археологическом музее в Софии), у села Мытница, близ Мадара, - цементная копия.
«Мадарский всадник» изображён на реверсе всех современных болгарских монет; в 2008 году избран национальным символом Болгарии. 4 августа 1966 года утверждён болгарский орден «Мадарски конник», имеющий 2 степени и разновидность «с мечами».