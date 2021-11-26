Ачан

народ в Китае. Живет в провинции Юньнань. Имеет соб­ственный язык, принадлежащий к сино-тибетской группе. Своей письменности А. не имеют и используют китайские иероглифы или письмо дай. Исповедуют буддизм хинаяны. В китайских письменных исторических источниках встречается их название «эчан». Нынешнее место проживания сложилось в XIII в. Во времена правления в Китае династий Тан и Сун находились под контролем вождей национальности дай, назначавшихся китайским императором.