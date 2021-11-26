МААДИ
МААДИ - археологическая культура энеолита в Нижнем Египте (в рамках IV-го тысячелетия, по некоторым оценкам, около XXXIII-XXXIV веков до н.э.).
Названа по селищам Буто, на севере дельты Нила, и Маади, в южном пригороде современного Каира, на правом берегу Нила, у границы поймы и пустыни. Раскопки университетов Каира, Рима, Немецкого археологического института (М. Амер, О. Менгин, И. Ризкана, И. Канева, Й. Зеер, У. Хартунг, Т. фон дер Вай и др.): Маади - с 1930-х годов, Буто - с 1980-х годов. Общая площадь памятника Маади (опорного для изучения культуры), с могильниками, около 18 га.
Лёгкие овальные или прямоугольные (возможно, служили загонами для скота) постройки и подковообразные заслоны от ветра, очаги, ямы, врытые в землю большие сосуды для припасов; уникальные для Египта, но имеющие аналоги в Юж. Палестине, «землянки» (глубина 2-3 м) - жилые или складские помещения (в одном прослежена облицовка стен камнем и сырцовым кирпичом); выделяется открытое Ф. Бадави полуподземное каменное сооружение площадью 8,5×4 м с 3 большими ямами (в одной остатки дерева), по-видимому, от столбов, поддерживавших крышу (предположительно из циновок, обмазанных илом).
На двух могильниках памятника Маади (включая Вади-Дигла в 1 км южнее) раскопано около 600 погребений со скудным инвентарём, в неглубоких овальных (около 0,9×0,7 м) ямах; скорченные трупоположения, завёрнутые в циновку или шкуру, чаще головой на юг, на правом боку. Есть отдельные захоронения мелкого рогатого скота, собак. Медные топоры, резцы, пробойники, шилья, иголки, рыболовные крючки, проволока, вероятно, местного производства из медной руды копей Вади-Араба на Синайском полуострове. Каменные дисковидные булавы, скребки, резцы, вкладыши серпов, зернотёрки, ступки, песты, пряслица, косметические палетки, бусины, сосуды, в т. ч. базальтовые, и др. Орудия из кости, рога, дерева встречаются редко. Типичны яйцевидные и сферические керамические сосуды красноватого, серо-коричневого или чёрного цвета, с отогнутым венчиком (возможно, с доработкой на примитивном гончарном круге), уплощённым дном, иногда с поддоном. В основе хозяйства - земледелие (пшеница, ячмень, чечевица), животноводство (рогатый скот, свиньи), рыболовство.
Поселение Маади, по-видимому, играло важную роль в торговле додинастического Египта с Передней Азией. Найдены также типичные для Верхнего Египта сосуды и их местные имитации, сланцевые палетки, а в Верхнем Египте - сосуды, типичные для Маади. Происхождение и судьба Маади, как и ряда других культур неолита и энеолита Египта, неясны. Существует точка зрения о «постепенном затухании» Маади.