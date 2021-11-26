ЛУНШАНЬ
ЛУНШАНЬ - обобщённое название археологических культур энеолита (около 2500-1800 год до н. э.) на Шаньдунском полуострове.
Выделены по материалам исследований У Цзиньдина в 1928 году и Лян Сыюна, Ли Цзи в 1930-1931 годы на поселении у современной деревни Чэнцзыя, близ поселка Луншань (уезда Чжанцю, провинции Шаньдун; Китай); другое название - «культура чёрной керамики». Первоначально к единой «культуре Луншань», считавшейся поздненеолитической, относили и ряд памятников бассейна реки Хуанхэ (в основном среднего течения). Во 2-й половине XX века в этих рамках выделили культуры Мяодигоу 2, шэньсийский Луншань (Кэшэнчжуан 2), шаньдунский Луншань (другое названия - «Луншань с центром на Шаньдуне», «традиционный Луншань») и др. В рамках шаньдунского Луншаня номенклатура и характеристика культур не устоялись, но различают группы памятников: Шанчжуан на северо-западе, Чэнцзыя на севере, Иньцзячэн на западе (иногда объединяют с северными), Тяогуань на северо-востоке, Лянчэн на юго-востоке, Янцзяцзюань на востоке; по мере их исследования термин «Луншань» выходит из употребления и для культур Шаньдуна.
На северо-западе и севере Шаньдуна в энеолите возникает более 30 городов, в т. ч. не менее 8 имеют площадь свыше 100 тысяч м2. Крупнейший - Цзяочанпу (уезд Чипин, северо-западная группа): прямоугольник (1100×360 м) обнесён стеной из утрамбованной земли. Городища разных размеров образуют группы, практически на каждом есть грунтовые платформы для культовых или общественных сооружений. Есть селища. Дома - небольшие полуземлянки и наземные (до 50 м2); иногда под стенами встречаются захоронения взрослого или ребёнка. Известны грунтовые могильники; могилы обычно прямоугольные в плане, встречаются деревянные или каменные гробы; трупоположения, есть вторичные и скорченные захоронения; среди находок - керамические и каменные изделия, кости животных и рыб. Прослеживается имущественная дифференциация; например, на могильнике Чжуфэн (уузд Линьцюй; северо-восточная группа) раскопано погребение М202: погребённый лежит головой на северо-восток, в гробу, установленном в деревянной камере, вне камеры прослежено скопление битой керамики, между стенкой камеры и гробом положены вещи, у бёдер погребённого - изделия из нефрита, в т. ч. топоры, шпилька со вставленной нефритовой пластиной, на которой читается личина, напоминающая изображения Лянчжу.
Керамика развивает традиции позднего периода культуры Давэнькоу: кувшины на трёх полых плоских ножках с дугообразной, часто переплетённой, ручкой; горшки на трёх плоских гранёных ножках; кубки на колоколообразной ножке; чаши на высоком поддоне с отверстиями. Среди новых форм: плоскодонные сковородки с тремя ножками-полудисками; разные кружки, горшки на трёх сплошных ножках (часто подтреугольной формы) с 2 отверстиями в верхней части и гребенчатым краем. Для западной группы памятников специфичны корчаги с шарообразным туловом, сужающимся книзу, с низким горлом без венчика, к которому прикреплены под прямым углом ручки-налепы; в восточной группе - эту форму изготавливали на основе чаши на высоком широком поддоне, с полусферической крышкой; есть и другие локальные отличия. Каменные мотыги, шлифованные топоры нескольких видов, ножи прямоугольной и полулунной формы с отверстиями, есть схожие ножи из раковин, наконечники стрел и остроги из кости, керамические грузила. Известно немного простых изделий из бронзы и латуни, но в группе памятников Янцзяцзюань обнаружено много шлака и запасы малахита, который использовался как сырьё для выплавки меди. В основе хозяйства - земледелие (пшеница, просо) и животноводство (в основном свиньи, есть собаки, овцы, крупный рогатый скот). Развиты рыболовство, охота (в основном на оленя).
По ряду керамических форм (двучастный сосуд-горшок с зауженным дном, к которому прикреплена нижняя часть с тремя полыми ножками, и др.) прослеживаются связи культур Шаньдуна с культурами районов, расположенных к северу от выхода Хуанхэ на Великую Кит. равнину (культура Хоуган 2) и в южной части Великой Китайской равнины (которая в то время ещё формируется, см. в статье Китай. Древнейшие культуры на территории Китая); возможно, и с культурами Ляодунского полуострова. Тёсла из нефрита с изображением личины божества, близки стилям культуры Лянчжу на Нижней Янцзы. На фрагменте днища большой чаши с поселения Дингунцунь (уезд Цзоупин, северная группа) обнаружены 11 аккуратных знаков, процарапанных предположительно металлическим предметом, они образуют 5 колонок и 2 ряда; устоявшийся почерк и тип сообщения свидетельствует о довольно развитой письменности. Наличие городов, письменности, социальной дифференциации, статусных изделий из нефрита и др. позволяет оценивать уровень развития энеолитических культур Шаньдуна как раннегосударственный.