ЛУКА-РАЙКОВЕЦКАЯ КУЛЬТУРА
ЛУКА-РАЙКОВЕЦКАЯ культура (лука райковецкая культура, райковецкая культура) - археологическая культура 4-й четверти I-го тысячилетия, распространённая от Восточного Прикарпатья на западе до Среднего Поднепровья на востоке, от белорусского Полесья на севере до лесостепной части бассейнов Южного Буга, Днестра, Прута, вплоть до Нижнего Подунавья, на юге.
Некоторые археологи относят к Лука-Райковейкой культуре ряд памятников в Верхнем Потисье, другие - выделяют памятники на территории современной Румынии и Болгарии в особые культурные группы. Названа по материалам раскопок В. К. Гончарова в урочище Лука у села Райки (Бердичевский район Житомирской области, Украина) в 1946-1948 годы. Выделяют периоды (например, по материалам в Кодыне, Рашкове): ранний, когда господствовала лепная керамика (последние десятилетия VII-VIII веков; см. также тип Сахновка); средний, или период «развитой Лука-Райковецкий», когда посуда, сделанная на гончарном круге, не единична (в основном IX век); поздний (X век), когда она преобладает. Локальные особенности изучены слабо. Селища расположены «гнёздами», в которых часто выделяется крупнейший посёлок. Дома нередко образуют группы, иногда вычленяют хозяйственные зоны. Мысовые и овальные городища, укреплявшиеся деревянными частоколами, срубами (в Прикарпатье есть каменные крепиды), к которым примыкали жилые и хозяйственные постройки, определяют как убежища или общественные центры (нередко с селищами-спутниками). Святилища - от локальных, например Шумск (см. в статье Корчак), до крупных центров (например, Богит, см. в статье Збручский идол). Дома, как правило, полуземлянки с печами (каменками или глинобитными, встречаются комбинированные); известны и наземные, с подвалами. Многочисленны ямы, рабочие площадки и др. Трупосожжения с захоронением останков, как правило, в ямке, реже - в урне; нередко сопровождались обожжённой керамикой, реже и другими вещами; изучались места сожжений. Могильники грунтовые или из небольших курганов (бывают с деревянными конструкциями) с погребениями ниже или на уровне древней поверхности, иногда - в насыпи, часты огнища.
В керамике господствуют горшки с расширением в верхней части и отогнутым венчиком, есть усечённо-конические миски, сковороды; часто украшались по венчику пальцевыми вдавлениями и защипами, насечками; сделанная на гончарном круге посуда повторяет формы лепной, украшалась в верхней части (нередко - полностью) врезными горизонтальными волнами и линиями. Другие изделия - широко распространённых типов или локальных форм. Изучались металлургические и гончарные (в т. ч. горны) и другие мастерские. В основе хозяйства - земледелие (в т. ч. озимое) и животноводство; промыслы имели локальное значение или были связаны с концентрацией продукта, в т. ч. для продажи, выплат. Лука-Райковецкая культура фиксирует новый этап общественно-экономического развития традиций восточной и юго-восточной групп пражской культуры. Соотносят Лука-Райковецкую культуру с юго- западной частью группировок восточных славян, в т. ч. с зафиксированными «Повестью временных лет»: волынянами, древлянами, дреговичами, полянами, уличами, а также, возможно, тиверцами, хорватами и др. Отмечается миграция носителей ранней Лука-Райковецкой на Днепровское Левобережье (см. в статье Волынцево). Традиции Лука-Райковецкой культуры стали важной составляющей древне-русской культуры, прежде всего - её южных областей.