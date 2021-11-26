ЛУКА-РАЙКОВЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

ЛУКА-РАЙКОВЕЦКАЯ культура (лу­ка рай­ко­вец­кая культура, рай­ко­вец­кая куль­ту­ра) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра 4-й четверти I-го тысячилетия, рас­про­стра­нён­ная от Восточного При­кар­па­тья на за­па­де до Среднего По­днеп­ро­вья на вос­то­ке, от бе­ло­русского По­ле­сья на се­ве­ре до ле­со­степ­ной час­ти бас­сей­нов Южного Бу­га, Дне­ст­ра, Пру­та, вплоть до Ниж­не­го По­ду­на­вья, на юге.

Не­ко­то­рые ар­хео­ло­ги от­но­сят к Лука-Райковейкой культуре ряд па­мят­ни­ков в Верх­нем По­ти­сье, дру­гие - вы­де­ля­ют па­мятни­ки на тер­ри­то­рии современной Ру­мы­нии и Бол­га­рии в осо­бые куль­тур­ные груп­пы. На­зва­на по ма­те­риа­лам рас­ко­пок В. К. Гон­ча­ро­ва в уро­чи­ще Лу­ка у села Рай­ки (Бер­ди­чев­ский район Жи­то­мир­ской области, Ук­раи­на) в 1946-1948 годы. Вы­де­ля­ют пе­рио­ды (например, по ма­те­риа­лам в Ко­ды­не, Раш­ко­ве): ран­ний, ко­гда гос­под­ство­ва­ла леп­ная ке­ра­ми­ка (по­след­ние де­ся­ти­ле­тия VII-VIII веков; см. так­же тип Сах­нов­ка); сред­ний, или пе­ри­од «раз­ви­той Лука-Райковецкий», ко­гда по­су­да, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге, не еди­нич­на (в основном IX век); позд­ний (X век), ко­гда она пре­об­ла­да­ет. Ло­каль­ные осо­бен­но­сти изу­че­ны сла­бо. Се­ли­ща рас­по­ло­же­ны «гнёз­да­ми», в ко­то­рых час­то вы­де­ля­ет­ся круп­ней­ший по­сё­лок. До­ма нередко об­ра­зу­ют груп­пы, ино­гда вы­чле­ня­ют хо­зяйственные зо­ны. Мы­со­вые и оваль­ные го­ро­ди­ща, ук­ре­п­ляв­шие­ся де­ревянными час­то­ко­ла­ми, сру­ба­ми (в При­кар­па­тье есть ка­мен­ные кре­пи­ды), к ко­то­рым при­мы­ка­ли жи­лые и хо­зяйственные по­строй­ки, оп­ре­де­ля­ют как убе­жи­ща или об­щественные цен­тры (не­ред­ко с се­ли­ща­ми-спут­ни­ка­ми). Свя­ти­ли­ща - от ло­каль­ных, например Шумск (см. в статье Кор­чак), до круп­ных цен­тров (например, Бо­гит, см. в статье Збруч­ский идол). До­ма, как пра­ви­ло, по­лу­зем­лян­ки с пе­ча­ми (ка­мен­ка­ми или гли­но­бит­ны­ми, встре­ча­ют­ся ком­би­ни­ро­ван­ные); из­вест­ны и на­зем­ные, с под­ва­ла­ми. Мно­го­чис­лен­ны ямы, ра­бо­чие пло­щад­ки и др. Тру­по­сож­же­ния с за­хо­ро­не­ни­ем ос­тан­ков, как пра­ви­ло, в ям­ке, ре­же - в ур­не; не­ред­ко со­про­во­ж­да­лись обож­жён­ной ке­ра­ми­кой, ре­же и другими ве­ща­ми; изу­ча­лись мес­та со­жже­ний. Мо­гиль­ни­ки грун­то­вые или из не­боль­ших кур­га­нов (бы­ва­ют с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми) с по­гре­бе­ния­ми ни­же или на уров­не древ­ней по­верх­но­сти, ино­гда - в на­сы­пи, час­ты ог­ни­ща.

В ке­ра­ми­ке гос­под­ству­ют горш­ки с рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней час­ти и ото­гну­тым вен­чи­ком, есть усе­чён­но-ко­нические мис­ки, ско­во­ро­ды; час­то ук­ра­ша­лись по вен­чи­ку паль­це­вы­ми вдав­ле­ния­ми и за­щи­па­ми, на­сеч­ка­ми; сде­лан­ная на гончарном кру­ге по­су­да по­вто­ря­ет фор­мы леп­ной, ук­ра­ша­лась в верх­ней час­ти (не­ред­ко - пол­но­стью) врез­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми вол­на­ми и ли­ния­ми. Другие из­де­лия - ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных ти­пов или ло­каль­ных форм. Изу­ча­лись ме­тал­лур­гические и гон­чар­ные (в т. ч. гор­ны ) и другие мас­тер­ские. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (в т. ч. ози­мое) и жи­вот­но­вод­ст­во; про­мыс­лы име­ли ло­каль­ное зна­че­ние или бы­ли свя­за­ны с кон­цен­тра­ци­ей про­дук­та, в т. ч. для про­да­жи, вы­плат. Лука-Райковецкая культура фик­си­ру­ет но­вый этап об­щественно-эко­но­мического раз­ви­тия тра­ди­ций восточной и юго-восточной групп праж­ской куль­ту­ры. Со­от­но­сят Лука-Райковецкую культуру с юго- западной ча­стью груп­пи­ро­вок восточных сла­вян, в т. ч. с за­фик­си­ро­ван­ны­ми «По­ве­стью вре­мен­ных лет»: во­лы­ня­на­ми, древ­ля­на­ми, дре­го­ви­ча­ми, по­ля­на­ми, ули­ча­ми, а так­же, воз­мож­но, ти­вер­ца­ми, хор­ва­та­ми и др. От­ме­ча­ет­ся ми­гра­ция но­си­те­лей ран­ней Лука-Райковецкой на Днеп­ров­ское Ле­во­бе­ре­жье (см. в статье Во­лын­це­во). Тра­ди­ции Лука-Райковецкой культуры ста­ли важ­ной со­став­ляю­щей древне-русской куль­ту­ры, пре­ж­де все­го - её южных об­лас­тей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)