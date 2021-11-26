ЛОМОВАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛОМОВАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА (харино- ломоватовская культура) - археологическая культура V-IX веков в Верхнем Прикамье, до нижнего течения реки Чусовая.
Выделена А. А. Спицыным к 1902 году, в основном по материалам сборов (коллекция Теплоуховых и др.), как древности ломоватовского типа VIII-IX веков. Названа по многочисленным находкам на реке Ломоватка (ныне Ильинский район Пермского края, Россия). В ряде работ из Лмоватовской культуры исключались ранние памятники, территория рассматривалась более широко (например, неволинская культура и др.), иногда до бассейна реки Белая. Современное понимание базируется в основном на работах Р. Д. Голдиной. Выделяют ряд локальных групп и 4 этапа: харинский (V-VI века.), агафоновский (конец VI - VII века), деменковский (конец VII - VIII века), урьинский (конец VIII - IX века). Гнёзда поселений включают городища (редко с несколькими линиями укреплений), селища, могильники. Многочисленны клады, в т. ч. с металлическими (в основном серебряными) сосудами иранского и византийского производства, монетами (в основном иранскими), украшениями; особая группа - с произведениями пермского звериного стиля. К Ломоватовской культуке относят и несколько костищ. Дома наземные, включают очаг (в т. ч. с глиняными подмазками), хозяйственные и приочажные ямы, столбовые конструкции; известны подмазанные глиной или утрамбованные полы, пристройки; некоторые имеют по бокам канавки, подсыпку стен землёй. Могильники до VII века включали курганы (иногда до 12 погребений, подсыпки) и примыкающие (в т. ч. синхронные) грунтовые погребения (прослеживаются ряды); как правило, вытянутые на спине трупоположения.
Локальные группы Ломоватовской культуры отличаются преобладанием определённой ориентировки, но постепенно везде увеличивается процент северной; нередки деревянные конструкции, угли; в засыпи (в основном трупосожжений) встречаются кости животных, керамика. В могилы клали детали убора, обычно в порядке ношения, керамические сосуды, иногда оружие, конское снаряжение, бытовые предметы; известны серебряные маски у глаз, покрытие лица шёлком. Керамика лепная (нередко в тесте - толчёная раковина), приземистых форм, с округлым или уплощённым дном; украшали её гребенчатым, верёвочным и другими штампами, линиями, образуя полосы несложных композиций в верхней части сосуда, по венчику - насечками (в т. ч. штампом), защипами. Убор включал височные подвески, ожерелье (бусы, монеты и др.), браслеты, перстни, пояс, нередко локальных приуральских типов, разнообразные подвески (многочисленны шумящие) и пронизи. В основе хозяйства - подсечное земледелие, животноводство, важны охота и другие промыслы. Формирование Ломоватовской культуры связано с освоением таёжного и притаёжного Прикамья носителями традиций типа Харино и общности Гляденово. На основе Ломоватовской культуры формируется родановская культура.
Иллюстрации:
Удмуртский государственный университет
Ломоватовская культура. Находкииз Аверинского II могильника: зооморфная (1) и коньковая (2) подвески, антропоморфная накладка (3). Удмуртский государственный университет (Ижевск).