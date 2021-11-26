КУРО-АРАКССКАЯ КУЛЬТУРА
КУРО-АРАКССКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего бронзового века в Закавказье на территории Дагестана, Чечни, горных районов Ингушетии и Северной Осетии, Северного-Западного Ирана, Северо-Восточной Турции.
Памятники в Азербайджане открыты в 1869 году, культура (как энеолитическая) выделена в 1940-х годах. Б. А. Куфтиным, Б. Б. Пиотровским отнесена к медному веку. Выделяются 3 периода, датируемые 3000-2700/2600 годах, 2700/2600-2400/2300 годами, 2400/2300-2000 годами, и несколько локальных групп: юго-западная (Северо-Западная Армения, Южная Грузия, Анатолия), центральная (Араратская равнина), северо-западная (Шида, Картлийская низменность), северо-восточная (Западный Азербайджан), юго-восточная (Нахичевань и Северо-Западный Иран), отдельную образуют памятники Северо-Восточного Кавказа.
Открытые поселения, святилища. Курганные и грунтовые могильники; грунтовые ямы, каменные ящики, склепы; как правило, скорченные на боку трупоположения. Керамика в основном лепная: крупные широкогорлые сосуды с округлым туловом, яйцевидные с узким дном, округлые с цилиндрической шейкой, кувшины, горшки и кружки с вертикальными стенками, чаши, миски, цедилки, круглые плоские жаровни, дисковидные крышки с ручкой в центре. Характерны полусферические ручки (от одной до трёх); орнамент - выпуклые и выпукло-вогнутые двойные спирали, соединённые перемычкой, концентрические круги, ромбы, прямоугольники, личины; налепные изображения птиц, животных, змей; встречаются выпуклые и прочерченные изображения оленей, геометрич. орнамент, пиктографические знаки. На раннем этапе керамика более однообразна; отмечается эволюция декора от выпуклого и выпукло-вогнутого к резному или слабо вогнутому, сильно геометризированному. Бронзовые (в основном медно-мышьяковые, есть медно- никелевые) и медные серпы с черенком, топоры (тесловидные, проушные, клевцы), 4-гранные шилья, черешковые кинжалы, наконечники копий (с загнутым крючком и с прямым 4-гранным черешком), 4-гранные копья-«штыки», бусы, височные подвески, спиральные браслеты, булавки (с двуволютным навершием, с петлевидной головкой и проволочной обмоткой в верхней части), диадема с зооморфными изображениями; единичны подвеска из свинца, кольца-спирали из серебра, бусы, височные кольца из золота. Костяные шилья и проколки, полусферические пряслица, черешковые наконечники стрел. Каменные мотыги, топоры (клиновидные, с желобчатым перехватом, сверлёные), шаровидные и грушевидные навершия булав, пряслица, бусы, зернотёрки, тёрочники, песты, ступы; кремнёвые и обсидиановые вкладыши серпов, наконечники стрел (с прямым основанием, с выемкой, черешковые). Характерны глиняные переносные очаги (круглые, с несколькими внутр. выступами), массивные подставки прямоугольной (с роговидными выступами), цилиндрической, полукруглой, подковообразной формы (иногда с зооморфными или антропоморфными деталями), антропоморфные (обычно женские) и зооморфные (быки, мелкий рогатый скот, собаки, лошадиные головы, единична лошадь) фигурки, пряслица, модели колёс.
Для юго-западной группы характерны каменные прямоугольные и круглые в плане дома, террасная планировка поселений, глиняные очаги и печи, погребения на территории поселения (каменные склепы и ящики с индивидуальными, парными и коллективными погребениями), сосуды с выпуклой спиральной орнаментацией, иногда в виде лицевых изображений. Для центральной группы показательны круглые в плане дома с сырцовыми стенами на каменных фундаментах и примыкающими к ним прямоугольными помещениями, могильники за пределами поселений (каменные ящики и грунтовые ямы с коллективными или индивидуальными погребениями), сосуды с резным орнаментом и выпукло-вогнутыми изображениями. Северо-западная группа характеризуется прямоугольными (иногда с закруглёнными углами) и овальными домами из сырцового кирпича или каркасными, обмазанными глиной, круглыми фигурными очагами в центре жилищ, отсутствием хозяйственных ям, наличием курганов, керамикой, почти лишённой орнаментации. Северо-восточная группа (Мингечаур и другие) отличается довольно многочисленными курганами и наличием полуземлянок. Юго-восточной группе (Кюль-Тепе и другие) свойственны круглые в плане сырцовые или каменные дома с примыкающими к ним прямоугольными помещениями. Для Северо- Восточного Кавказа типичны круглые в плане постройки и (наряду с типичной куро-араксской керамикой) сосуды с грубообмазанной поверхностью.
Хозяйство основано на земледелии и животноводстве (на раннем этапе - крупный рогатый скот, позднее усиливается роль овцеводства); складываются отгонное скотоводство, коневодство. Формирование Куро-Араксской культуры предположительно проходило в куро-араксском междуречье и связано с памятниками типа Сиони; из Центрального Закавказья носители Куро-Араксской культуры проникли на юг и на Северный Кавказ, миграция на территорию Сирии и Палестины привела к формированию там кирбет- керакской культуры. На базе Куро-Араксской культуры сложились беденская культура, триалетская культура, кармир-бердская культура, севано-узерликская группа памятников.