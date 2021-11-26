КУРГАННЫХ ПОГРЕБЕНИЙ КУЛЬТУРА

КУРГАННЫХ ПОГРЕБЕНИЙ КУЛЬТУРА - обобщённое наименование ряда археологических культур и культурных групп среднего и позднего бронзового века между Альпами и побережьем Северного и Балтийского морей.

Тер­мин ис­поль­зу­ет­ся с XIX века. Тра­диционная да­ти­ров­ка - около 1450-1250 годов до нашей эры. Объ­е­ди­няю­щи­ми при­зна­ками культуры курганных погребений яв­ля­ют­ся об­ряд за­хо­ро­не­ний под кур­га­на­ми (иног­да с ка­мен­ны­ми клад­кой, ог­рад­кой под по­лой или вок­руг кур­га­на) и пре­имущественно ско­то­водческих ха­рак­тер хо­зяй­ст­ва.

Дол­гое вре­мя основными ис­точ­ни­ка­ми изу­че­ния культуры курганных погребений бы­ли по­гре­бе­ния и кла­ды, по­се­ле­ния на­ча­ли изу­чать в пос­лед­ние де­ся­ти­ле­тия ХХ века. Культура курганных погребений вхо­дит в Ев­ро­пей­скую ме­тал­лур­ги­чес­кую про­вин­цию , ха­рак­те­ри­зу­ет­ся бо­га­тым на­бо­ром мно­го­численных из­де­лий из брон­зы: различные бу­лав­ки, брас­ле­ты, ран­ние про­стые фи­бу­лы, кин­жа­лы и пер­вые ме­чи с цель­но­ли­той ру­ко­ятью, сер­пы и но­жи с цель­но­ли­той ру­ко­ятью, закан­чи­ваю­щей­ся коль­цом, и другие. Основные груп­пы (эль­зас­ская, ниж­не- и сред­не­рейн­ские, вос­точ­но­ба­вар­ско-бо­гем­ская, сред­не­ду­най­ская, кар­пат­ская) за­мет­но от­ли­ча­ют­ся по по­гре­баль­ной об­ряд­но­сти (вы­тя­ну­тые и скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния; на позд­нем эта­пе тру­по­сож­же­ния) и об­ли­ку ря­да сто­рон ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. На ос­но­ве культуры курганных погребений сло­жил­ся ряд куль­тур по­лей по­гре­баль­ных урн .

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