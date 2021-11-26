КИРОВАКАНСКИЙ КУРГАН
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КИРОВАКАНСКИЙ КУРГАН - один из важнейших «царских» курганов триалетской культуры в черте современного города Ванадзор (бывший Кировакан; Армения).
Исследован Б. Б. Пиотровским в 1948 году. Кироваканский курган относится к немногочисленным богатым захоронениям 3-й хронологической группы триалетской культуры и датировался XVII-XV веками до нашей эры, в ряде современных исследований обоснована дата в рамках рубежа II-го и I-го тысячелетий - XVIII век до нашей эры.
Под насыпью, в грунтовой яме (глубина 3 м, площадь 30 м2; перекрыта бревенчатым настилом) сохранились остатки деревянной колесницы-«катафалка» (с бронзовыми гвоздями, покрытыми листовым серебром), по-видимому, предназначенного для захоронения праха; по углам ямы размещены черепа и конечности быков.
Среди инвентаря: бронзовые втульчатый наконечник копья с широкой нервюрой, секира, 3 черешковых кинжала с лезвием листовидной и вытянутой формы, плоский топор-тесло, втульчатое долото, котёл, крюк с раскованной и свёрнутой втулкой; золотая чаша с чеканными изображениями львов (рисунок); серебряные ведёрко с дужкой, полусферические чаши, одноручный кубок; ленты из золотой фольги от деревянной шкатулки, золотые и сердоликовые бусы; керамические расписные и чернолощёные безручные гидрии, глубокие миски с накольно-ленточным и врезным геометрическим (зигзаги, треугольники, меандр, метопы) орнаментом и налепными округлыми выступами и др.
Иллюстрация:
Кироваканский курган. Золотая чаша (по А. А. Мартиросяну). Архив БРЭ.