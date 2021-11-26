КАЖО
КАЖО - археологическая культура неолита в Восточном Тибете (III-е тысячелетие до н. э.).
Названа по поселению Кажо (тибетский Каро или Каруй - крепость) на берегу рекии Ланьцанцзян (Меконг), 3100 м над уровнем моря, в 12 км к юго-западу от уездного центра Чамдо (Тибетский автономный район, Китай). Открыто в 1977 году, раскопки 1978-1979 годов (Ши Синбан, Тун Эньчжэн и др.).
Стратиграфически выделяются ранний (с 2 этапами) и поздний периоды. Округлые полуземлянки (площадь от 10 до 25 м2) и прямоугольные в плане наземные дома (площадь от 20-30 до 70 м2, каркасно-столбовой конструкции, стены из смеси глины с травой; некоторые 2-этажные), хозяйственные ямы, круглые каменные выкладки (возможно, жертвенники). Преобладают оббитые изделия из целых или расколотых галек (рубящие орудия, заступы, мотыги); есть пластины, снятые с торцовых нуклеусов, тщательно отретушированные микролиты (скребки, резцы, проколки); шлифованные заступы, жатвенные ножи, наконечники стрел.
Сочетание различных техник характерно для культур каменного века Восточной и Юго-Восточной Азии, соотносимых с т. н. хоабиньской традицией. Костяные основы для вкладышевых орудий, иглы и др.; бусы и подвески из мрамора, агата, раковин. Керамика лепная, с высокой температурой обжига; характерны имеющие маленькое плоское дно миски с широким открытым устьем и кувшины с выделенным горлом; орнамент - прочерченные, реже - штампованные ломаные линии, ромбы, заштрихованные треугольники; немного расписных сосудов (геометрический орнамент чёрного цвета).
В основе хозяйства - земледелие (просо), животноводство (свиньи, овцы, крупный рогатый скот), охота; следов рыболовства не найдено (возможно, был ритуальный запрет). В становлении Кажо участвовали носители культуры Линьчжи, распространённой на севере Тибетского нагорья и, вероятно, производной от культуры Шиюй. Заступы, ножи, орнамент керамики сходны с культурами Мацзяяо, Мачан, Баньшань в верховьях Хуанхэ, откуда, вероятно, было заимствовано просоводство. Поскольку эти культуры связывают с племенами цян и ди китайских летописей, для носителей Кажо можно говорить о цянском влиянии или компоненте.
Формы и орнамент керамики сближают Кажо с поздненеолитическими культурами Юаньмоу (XIII век до н. э.) и др., известными по памятникам на территории соседних китайских провинций Сычуань и Юньнань. Кажо оказала воздействие на развитие культуры начала бронзового века Цюйгун в Центральном Тибете, связываемой с формированием древних тибетцев. Выдвигавшееся китайскими исследователями предположение о влиянии Кажо на культуру Бурзахом маловероятно.
Иллюстрация:
Кажо. Двойной керамический сосуд. Музей Тибета (Лхаса, Китай). Архив БРЭ.