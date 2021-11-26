МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сис­те­ма взаи­мо­свя­зан­ных про­из­вод­ст­вен­ных цен­тров (оча­гов) гор­но-ме­тал­лур­гического про­из­вод­ст­ва, сход­ных по ком­плек­су важ­ней­ших мор­фо­ло­го-тех­но­ло­гических стан­дар­тов.

Прин­ци­пи­аль­ная ха­рак­те­ри­сти­ка этих стан­дар­тов яр­че все­го пред­став­ле­на в от­но­си­тель­но ус­той­чи­вом на­бо­ре (ком­плек­се) форм ору­дий и ору­жия, а так­же в сход­ных тех­но­ло­гич. приё­мах их из­го­тов­ле­ния. В го­раз­до мень­шей сте­пе­ни стан­дар­ты М. п. от­ра­же­ны в на­бо­ре ук­ра­ше­ний или пред­ме­тов ри­ту­аль­но-куль­то­во­го на­зна­че­ния. Ка­ж­дая из М. п. от­ли­ча­ет­ся гео­гра­фич. и хро­но­ло­гич. рам­ка­ми.

М. п. вы­де­ля­ют пре­им. для на­чаль­ных эта­пов раз­ви­тия гор­но­го де­ла и ме­тал­лур­гии , свя­зан­ных с мед­ным ве­ком и брон­зо­вым ве­ком (5–2-е тыс. до н. э.) в Ев­ра­зии. Вы­де­ля­ет­ся 10 М. п. В зап. по­ло­ви­не Ев­ра­зии рас­по­ла­га­лось 7: Бал­ка­но-Кар­пат­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция (мед­ный век, 5–4-е тыс. до н. э.); Цир­кум­пон­тий­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция (ран­ний и сред­ний брон­зо­вый век, 4–3-е тыс. до н. э.); Ев­ро­пей­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция, Кав­каз­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция , Ира­но-Аф­ган­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция (др. назв. – Ира­но-Ана­то­лий­ская), Ев­ра­зий­ская степ­ная ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция (позд­ний брон­зо­вый век, 2-е тыс. до н. э.), а так­же ус­лов­но вы­де­ляе­мая для это­го же вре­ме­ни Сре­ди­зем­но­мор­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция (др. назв. – Вос­точ­но­сре­ди­зем­но­мор­ская). В вост. по­ло­ви­не Ев­ра­зии рас­по­ла­га­лись 3 М. п., ко­то­рые ра­нее рас­смат­ри­ва­лись в рам­ках Вос­точ­но-Ази­ат­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции: Вос­точ­но­ази­ат­ская степ­ная, Древ­не­ки­тай­ская, Ин­до-Ки­тай­ская. Функ­цио­ни­ро­ва­ние М. п. мог­ло длить­ся от 8–10 сто­ле­тий (Ев­ра­зий­ская М. п.) до 2 ты­ся­че­ле­тий (Цир­кум­пон­тий­ская М. п.), иметь аре­ал от 400–500 тыс. км2 (Кав­каз­ская М. п.) до 7–8 млн. км2 (Ев­ра­зий­ская М. п.). Вы­де­ле­ние М. п. для по­сле­дую­щих ис­то­ри­ко-тех­но­ло­гич. эпох (напр., же­лез­но­го ве­ка ) ещё пред­сто­ит.

Гор­но-ме­тал­лур­гич. про­из-во ка­ж­дой из М. п. опи­ра­лось на соб­ст­вен­ные руд­ные ис­точ­ни­ки, обя­за­тель­но вклю­чав­шие раз­но­об­раз­ные мед­ные ме­сто­ро­ж­де­ния. Кро­ме них, мог­ли быть пред­став­ле­ны мышь­я­ко­вые, оло­вян­ные, сурь­мя­ные, свин­цо­вые и др. ру­ды, чьи ми­не­ра­лы час­то при­ме­ня­лись в ме­тал­лур­гич. прак­ти­ке. В рам­ках М. п. вы­де­ля­ют­ся 2 осн. ка­те­го­рии цен­тров (оча­гов): «гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ские», на­хо­див­шие­ся в зо­нах руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, где бы­ли со­сре­до­то­че­ны все осн. про­из­водств. опе­ра­ции (до­бы­ча ру­ды, вы­плав­ка из неё ме­тал­ла, от­ков­ка или от­лив­ка из­де­лий); «ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие», рас­по­ла­гав­шие­ся вне руд­ных зон и ра­бо­тав­шие, как пра­ви­ло, на ме­тал­ле, дос­тав­ляв­шем­ся из гор­но-ме­тал­лур­гич. оча­гов. Вы­де­ля­ют­ся так­же от­но­си­тель­но ред­ко встре­чаю­щие­ся «про­ме­жу­точ­ные» ти­пы оча­гов, в них вы­плав­ля­ли ме­талл из при­воз­ной ру­ды.

По ха­рак­те­ру со­от­но­ше­ния с куль­ту­рой ар­хео­ло­ги­че­ской и т. п. под­раз­де­ления­ми вы­де­ля­ют­ся 2 осн. ти­па М. п.: «мо­но­куль­тур­ный», ко­гда сис­те­ма про­из­водств. цен­тров свя­за­на с бло­ка­ми род­ст­вен­ных ар­хео­ло­гич. общ­но­стей (напр., Ев­ра­зий­ская, Кав­каз­ская М. п.); «по­ли­куль­тур­ный», ес­ли сис­те­ма про­из­во­дя­щих оча­гов ох­ва­ты­ва­ет прин­ци­пи­аль­но раз­лич­ные ар­хео­ло­гич. общ­но­сти (напр., Бал­ка­но-Кар­пат­ская, Цир­кум­пон­тий­ская М. п.). При­чи­на это­го кро­ет­ся в разл. ха­рак­те­ре ор­га­ни­за­ции ме­тал­лур­гич. и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го про­из­вод­ст­ва.

Автор статьи: Е. Н. Чер­ных.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)