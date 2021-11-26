КАРАНОВО

КАРАНОВО - по­се­ле­ние не­оли­та , энео­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка (конец XII-го - начало III-го тысячелетия до н. э.) в Южной Бол­га­рии (Сли­вен­ский ок­руг).

Рас­коп­ки про­во­ди­лись в 1936 году и 1946-1957 годах (Н. Кой­чев, В. Ми­ков, Г. Ге­ор­ги­ев), с 1984 года - болгарско-австрийской экс­пе­ди­ци­ей (Г. Ге­ор­ги­ев, В. Ни­ко­лов, С. Хил­лер). Телль 250 × 150 м, высота 13 м, мощ­ность куль­тур­но­го слоя 12,4 м. Ма­те­риа­лы 7 основных куль­тур­ных сло­ёв, вы­де­лен­ных в Караново, Ге­ор­ги­ев по­ло­жил в ос­но­ву пе­рио­ди­за­ции ран­не­зем­ле­дель­че­ских куль­тур на тер­ри­то­рии Бол­га­рии. Слои I и II (тол­щи­на 0,6 и 1,74 м) да­ли на­зва­ние куль­ту­ре ран­не­го не­оли­та Ка­ра­но­во I–II (около 6200-5700 годов до н. э.). Ха­рак­тер­на слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка с бе­лой гео­мет­рической рос­пи­сью по крас­но­му фо­ну; из­вест­ны ро­го­вые сер­пы с крем­нё­вы­ми вкла­ды­ша­ми, ка­мен­ные зер­но­тёр­ки. Слой III (тол­щи­на 1 м; около 5700-5300 годов) - куль­ту­ра сред­не­го не­оли­та Ве­се­ли­но­во; чёр­ные и се­рые ло­щё­ные со­су­ды (ци­лин­д­ри­че­ские, на 4 нож­ках и другие). Слой IV (тол­щи­на 0,65 м; около 5300-4800 годов) - куль­ту­ра позд­не­го не­оли­та Ка­лоя­но­вец; ха­рак­тер­ны: ко­ни­че­ские мис­ки; це­ли­ком по­кры­вав­ший со­су­ды про­чер­чен­ный гео­мет­рический и спи­раль­ный ор­на­мент, инкрустирован­ный бе­лой пас­той. Слой V (тол­щи­на 2 м; около 4800-4400 годов) - позд­няя (IV) фа­за куль­ту­ры сред­не­го эне­о­ли­та Ма­ри­ца; ке­ра­ми­ка от­ли­ча­ет­ся раз­но­об­ра­зи­ем форм и чёр­но-бе­ло-крас­ным ор­на­мен­том (спи­ра­ли, во­лю­ты и другие), есть и про­чер­чен­ный ор­на­мент, ин­кру­сти­ро­ван­ный бе­лой пас­той; встре­ча­ют­ся мел­кие мед­ные укра­ше­ния, ши­лья и другое. Слой VI (тол­щина 3,6 м; 4400-3800 годы) - ме­ст­ный ва­ри­ант гу­мель­ниц­кой куль­ту­ры. Х. То­до­ро­ва и другие от­ме­ча­ют про­дол­жи­тель­ный вре­менно́й раз­рыв ме­ж­ду этим и сле­дую­щим сло­ем. Слой VII (тол­щи­на 2,61 м; 3000-2800 годы) зна­чи­тель­но по­вре­ж­дён, от­но­сит­ся к ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку; ха­рак­тер­на гру­бая чёр­ная и ко­рич­не­вая ке­ра­ми­ка со шну­ро­вым ор­на­мен­том. Во всех сло­ях обнаружены пря­мо­уголь­ные на­зем­ные по­строй­ки со сте­на­ми из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной (в слое VII име­ли «аб­си­ды»); в сло­ях I, II, V - свод­ча­тые пе­чи ти­па тан­ды­ра. В сло­ях I-II про­сле­же­но рас­по­ло­же­ние до­мов в ли­нию. Во всех сло­ях, кро­ме VII, - гли­няная ан­тро­по- и зоо­морф­ная пла­сти­ка, в слое IV есть и кос­тя­ная. До­ми­ни­ру­ет мик­ро­ли­ти­че­ский крем­нё­вый ин­вен­тарь.

Иллюстрация:

Ка­ра­но­во, ке­ра­ми­чес­кие со­су­ды из слоя VI: 1 - зоо­морф­ный, с про­ло­щён­ным ор­на­мен­том и ин­кру­ста­ци­ей бе­лой крас­кой; 2 - с крыш­кой, с врез­ным и про­ло­щён­ным ор­на­мен­том (по Г. Ге­ор­гие­ву).

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