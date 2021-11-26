ИМЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ИМЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-VII веков в Среднем Поволжье.

Как осо­бая груп­па ма­те­риа­лов на­ме­че­на В. В. Гольм­стен в 1920-х годах, в начале 1950-х годов вы­де­ле­на Н. Ф. Ка­ли­ни­ным как «вос­точ­но­бур­тас­ская куль­ту­ра», в начале 1960-х годов - К. В. Саль­ни­ко­вым как «ро­ма­нов­ский тип». Тер­мин «Именьковская культура» вве­дён в конце 1950-х годов В. Ф. Ге­нин­гом по ма­те­риа­лам из рас­ко­пок Н. Ф. Ка­ли­ни­на в 1953-1954 годах го­ро­ди­ща у села Имень­ко­во (Лаи­шев­ский район Та­та­рии, Рос­сия). Современное по­ни­ма­ние Именьковской культуры ба­зи­ру­ет­ся на ра­бо­тах П. Н. Ста­рос­ти­на и Г. И. Мат­вее­вой.

Го­ро­ди­ща и се­ли­ща, рас­по­ло­жен­ные «гнёз­да­ми». По­лу­зем­лян­ки, час­то сруб­ные, не­ред­ко - с центральным стол­бом; сла­бо уг­луб­лён­ные пря­мо­уголь­ные до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, в т. ч. из не­сколь­ких по­ме­ще­ний, ота­п­ли­ва­лись оча­га­ми; мно­го хо­зяйственных ям. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки. Пре­об­ла­да­ют тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не, очи­щен­ные кос­ти ссы­па­ли в ям­ку, со­про­во­ж­да­ли ке­ра­ми­кой, пи­щей, ук­ра­ше­ния­ми и др.; есть тру­по­по­ло­же­ния, ча­ще - бо­лее бо­га­тые, от­ра­жаю­щие ино­куль­тур­ное при­сут­ст­вие или влия­ние.

Ке­ра­ми­ка леп­ная и из­го­тов­лен­ная с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­во­рот­но­го сто­ли­ка; в основном горш­ки (ок­руг­ло­бо­кие, ре­же реб­ри­стые), мис­ки, ми­ниа­тюр­ные со­су­ды, дис­ки с бор­ти­ком и без не­го (из­ред­ка со­су­ды ук­ра­ша­лись вдав­ле­ния­ми и на­сеч­ка­ми по вен­чи­ку), пряс­ли­ца (в основном би­ко­ни­че­ские), зоо­морф­ные (ред­ко ан­тро­по­морф­ные) фи­гур­ки. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - па­шен­ное зем­ле­де­лие (древ­ней­шее в ре­гио­не), жи­вот­но­вод­ст­во; бо­лее вы­со­кий, чем у со­се­дей, уро­вень чёр­ной ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки. Ук­ра­ше­ния при­над­ле­жат раз­ным ти­пам и от­ра­жа­ют кон­так­ты с различными куль­ту­ра­ми.

Именьковскую культуру со­пос­тав­ля­ли с раз­ны­ми груп­па­ми по­волж­ских фин­нов, уг­ров, тю­рок и др. В 1980-х годах Г. И. Мат­вее­вой обос­но­ва­на бли­зость Именьковской культуры к куль­ту­рам ран­не­сла­вян­ско­го кру­га, вос­хо­дя­щим к тра­ди­ци­ям за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры и час­ти пше­вор­ской куль­ту­ры, воз­мож­но, че­рез зуб­рец­кую куль­ту­ру или др. груп­пы; ею же вы­яв­ле­ны пред­ше­ст­вую­щие Именьковской культуре, но схо­жие по­се­ле­ния ти­па Лби­ще (IV век) и ти­па Слав­ки­но (ве­ро­ят­но, нес­коль­ко рань­ше IV век).

Д. А. Ста­шен­ко­вым вы­де­ле­на груп­па Си­дель­ки­но - Ти­мя­ше­во III-IV века, свя­зан­ная с тра­ди­ция­ми кру­га ки­ев­ской куль­ту­ры, кон­так­ти­ро­вав­шая с сар­ма­та­ми, а Именьковская культура трак­ту­ет­ся им как от­час­ти про­дол­жаю­щая эти и лби­щен­ские тра­ди­ции, на­ря­ду с при­то­ком но­во­го, в зна­чительной сте­пе­ни не­сла­вян­ско­го на­се­ле­ния. Фи­нал Именьковской культуры свя­зы­ва­ют с про­дви­же­ни­ем бул­гар в Среднее По­вол­жье с юга в конце VII века. Тра­ди­ции Именьковской культуры про­сле­жи­ва­ют до эпо­хи Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской.

Иллюстрация:

Имень­ков­ская куль­ту­ра: 1 – на­ко­неч­ник рем­ня; 2 – ан­тро­по­морф­ная на­клад­ка; 3 – фи­бу­ла ря­за­но-окс­ко­го кру­га; 4 – зоо­морф­ная фи­гур­ка; 5–8 – со­су­ды (1–3 – цвет­ные ме­тал­лы; 4–8 – ке­ра­ми­ка) (по Г. И. Мат­вее­вой). Архив БРЭ.

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