ДОНГДАУ
ДОНГДАУ - археологическая культура среднего бронзового века (вторая половина II-го тысячелетия до нашей эры) на территории Северного Вьетнама в бассейне реки Хонгха.
Названа по поселению Донгдау го в северо-западной части дельты Хонгхи (область Виньфу), где в ходе раскопок 1960-х годов прослежены основные периоды бронзового века Северного Вьетнама. Свайные постройки; сферические горшки, чаши на средних и низких поддонах, некоторые украшены криволинейным и геометрическим орнаментом; «рюмки», «полые подставки» и другие формы, продолжающие традиции Фунгнгуен. Шлифованные каменные лезвия топоров, мотыг, прорезные ушные кольца; костяные остроги; бронзовые мотыги, втульчатые топоры, наконечники копий, стрел, рыболовные крючки .
Хозяйство - интенсивное рисоводство, рыболовство, охота. Донгдау сформировалась на основе культуры Фунгнгуен, сменилась культурой Мун, считается одним из предшественников культуры Донгшон.
Иллюстрация:
Культура Донгдау. Бронзовые изделия (1–4) и керамика (5–7) (по Ха Ван Тану). Архив БРЭ.