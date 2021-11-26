ДОНГДАУ

ДОНГДАУ - археологическая культура среднего бронзового века (вторая половина II-го тысячелетия до нашей эры) на территории Северного Вьетнама в бас­сей­не реки Хонг­ха.

На­зва­на по по­се­ле­нию Дон­гдау го в северо-западной час­ти дель­ты Хонг­хи (область Винь­фу), где в хо­де рас­ко­пок 1960-х годов про­сле­же­ны основные пе­рио­ды брон­зо­во­го ве­ка Северного Вьет­на­ма. Свай­ные по­строй­ки; сфе­рические горш­ки, ча­ши на сред­них и низ­ких под­до­нах, не­ко­то­рые ук­ра­ше­ны кри­во­линейным и гео­мет­ри­че­ским ор­на­мен­том ; «рюм­ки», «по­лые под­став­ки» и другие фор­мы, про­дол­жаю­щие тра­ди­ции Фунг­нгу­ен. Шли­фо­ван­ные ка­мен­ные лез­вия то­по­ров, мо­тыг, про­рез­ные уш­ные коль­ца; кос­тя­ные остро­ги; брон­зо­вые мо­ты­ги, втуль­ча­тые то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, стрел, ры­бо­лов­ные крюч­ки .

Хо­зяй­ст­во - ин­тен­сив­ное ри­со­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, охо­та. Донгдау сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве куль­ту­ры Фунгн­гу­ен, сме­ни­лась куль­ту­рой Мун, счи­та­ет­ся од­ним из пред­ше­ст­вен­ни­ков куль­ту­ры Донг­шон .

Иллюстрация:

Куль­ту­ра Донг­дау. Брон­зо­вые из­де­лия (1–4) и ке­ра­ми­ка (5–7) (по Ха Ван Та­ну). Архив БРЭ.

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