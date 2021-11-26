ДАСИ

ДАСИ - археологическая культура раннего и среднего неолита в долине реки Янцзы.

на за­па­де провинций Ху­бэй и Ху­нань и на вос­то­ке провинции Сы­чу­ань, в Ки­тае. Па­мят­ни­ки из­вест­ны с 1925 года, вы­де­ле­на в 1959 году по­сле рас­ко­пок мо­гиль­ни­ка Да­си в уезде Ушань провинции Сы­чу­ань. Ха­рак­тер­ны круг­ло­дон­ные кор­ча­ги с вен­чи­ком, в т. ч. на нож­ках-кноп­ках и низ­ком под­до­не, глу­бо­кие ок­руг­лые ча­ши на сред­нем или низ­ком под­до­не с дву­мя вер­ти­каль­ны­ми про­ре­зя­ми в верх­ней час­ти под­до­на или на сред­нем рас­ши­ряю­щем­ся под­до­не, мел­кие ко­ни­че­ские ча­ши на низ­ком без про­ре­зей или на сред­нем с про­ре­зя­ми под­до­не; гео­мет­рический ор­на­мент по верх­не­му краю и тор­цу вен­чи­ка (зиг­заг из двой­ных ли­ний с тре­уголь­ни­ка­ми внут­ри из­ги­бов и др.). Встре­ча­ют­ся три­по­ды (со­су­ды на трёх нож­ках) на ос­но­ве круг­ло­дон­но­го горш­ка, трёх­ча­ст­ные со­су­ды, круп­ные со­су­ды в фор­ме ка­туш­ки, плос­ко­дон­ные ок­руг­лые горш­ки с низ­ким гор­лом, по­кры­тые рель­еф­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми ли­ния­ми, горш­ки на ма­лень­ком не­рас­ши­ряю­щем­ся под­до­не, ку­бок с рос­пи­сью (че­ты­рёх­уголь­ные фи­гу­ры ме­ж­ду 5 вер­ти­каль­ны­ми ли­ния­ми), «гри­бо­об­раз­ные» ор­на­мен­ти­ро­ван­ные из­де­лия с по­ло­стью раз­ной глу­би­ны (в од­ном слу­чае - сквоз­ной) и др. Есть ха­рак­тер­ные для при­мор­ской час­ти Ки­тая и Юго-Восточной Азии ри­ту­аль­ные «рюм­ки».

Ста­ту­эт­ка в ви­де си­дя­ще­го че­ло­ве­ка со сто­па­ми, при­жа­ты­ми друг к дру­гу (Лю­линь­си), ма­лень­кая ли­чи­на (Да­си). Ка­мен­ные ре­ту­ши­ро­ван­ные то­по­ры, тёс­ла, мо­ты­ги, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел и др. По­лу­зем­лян­ки с двой­ны­ми сте­на­ми из бам­бу­ка или тро­ст­ни­ка, про­стран­ст­во ме­ж­ду ко­то­ры­ми за­пол­ня­лось гли­ной, тро­ст­ни­ко­вый пол, за­стлан­ный ри­со­вой со­ло­мой, имел уг­луб­ле­ния (ве­ро­ят­но, для хра­не­ния про­дук­тов). Тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на юг в со­про­во­ж­де­нии ору­дий тру­да, до­маш­них жи­вот­ных, ук­ра­ше­ний из неф­ри­та, кос­ти и др.; на те­ло умер­ше­го или ря­дом (ино­гда в рот) кла­ли ры­бу; в го­ло­вах ино­гда - би­вень сло­на.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ри­со­вод­ст­во, жи­вот­но­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во. Даси пред­ше­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Пэн­то­ушань (около 5200-4500 лет до н. э.), сме­ни­ла - Цюй­цзя­лин (около 2700-2200? лет до н. э.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)