ДАСИ
ДАСИ - археологическая культура раннего и среднего неолита в долине реки Янцзы.
на западе провинций Хубэй и Хунань и на востоке провинции Сычуань, в Китае. Памятники известны с 1925 года, выделена в 1959 году после раскопок могильника Даси в уезде Ушань провинции Сычуань. Характерны круглодонные корчаги с венчиком, в т. ч. на ножках-кнопках и низком поддоне, глубокие округлые чаши на среднем или низком поддоне с двумя вертикальными прорезями в верхней части поддона или на среднем расширяющемся поддоне, мелкие конические чаши на низком без прорезей или на среднем с прорезями поддоне; геометрический орнамент по верхнему краю и торцу венчика (зигзаг из двойных линий с треугольниками внутри изгибов и др.). Встречаются триподы (сосуды на трёх ножках) на основе круглодонного горшка, трёхчастные сосуды, крупные сосуды в форме катушки, плоскодонные округлые горшки с низким горлом, покрытые рельефными горизонтальными линиями, горшки на маленьком нерасширяющемся поддоне, кубок с росписью (четырёхугольные фигуры между 5 вертикальными линиями), «грибообразные» орнаментированные изделия с полостью разной глубины (в одном случае - сквозной) и др. Есть характерные для приморской части Китая и Юго-Восточной Азии ритуальные «рюмки».
Статуэтка в виде сидящего человека со стопами, прижатыми друг к другу (Люлиньси), маленькая личина (Даси). Каменные ретушированные топоры, тёсла, мотыги, наконечники копий и стрел и др. Полуземлянки с двойными стенами из бамбука или тростника, пространство между которыми заполнялось глиной, тростниковый пол, застланный рисовой соломой, имел углубления (вероятно, для хранения продуктов). Трупоположения головой на юг в сопровождении орудий труда, домашних животных, украшений из нефрита, кости и др.; на тело умершего или рядом (иногда в рот) клали рыбу; в головах иногда - бивень слона.
В основе хозяйства - рисоводство, животноводство, рыболовство. Даси предшествовала культура Пэнтоушань (около 5200-4500 лет до н. э.), сменила - Цюйцзялин (около 2700-2200? лет до н. э.).