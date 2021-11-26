ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

Общность археологических культур, занимавшая с середины III по начало V в. н.э. обширную территорию лесостепных районов Украины и России (часть Курской и Белгородской областей), черноморских степей к западу от Днепра; в Молдове и Юго-Восточной Румынии: от Северского Донца до Нижнего Дуная и от верховьев Буга до Нижнего Поднепровья.

Черняховская культурно-историческая общность этнически неоднородна, она включала в себя различные этноязыковые группы ‒ славянскую, германскую (готскую), иранскую (сармато-скифскую) и др. Она также соотносится с «державой Германариха» ‒ готским объединением, известным по письменным источникам.

История изучения

Культура была открыта В.В. Хвойкой при раскопках могильников у сел Ромашки и Черняхов в Среднем Поднепровье в 1899-1900 годах. Второй могильник впоследствии дал название всей культуре. В.В. Хвойко выдвинул гипотезу, что зарубинецкие и черняховские памятники ‒ это два этапа в развитии единой культуры «полей погребений» в Среднем Поднепровье, имеющей славянскую принадлежность. В начале XX в. отдельные черняховские памятники раскапывались под руководством К. Гадачека, С.С. Гамченко и др.

В 20-30-е годы XX в. ареал исследования культуры существенно расширился. Масштабные археологические работы проводились в зоне затопления Днепровской ГЭС. В период 50-60-х годов резко увеличивается объем археологического материала, полученного в результате широкомасштабных разведок и раскопок крупных черняховских памятников. Возникает новая теория, по которой черняховская культура сложилась в разноэтничной среде.

В разные годы изучением черняховской культуры занимались Т.И. Алексеева, М.И. Артамонов, В.Д. Баран, М.Ю. Брайчевский, М.С. Великанова, О.А. Гей, Ю.В. Кухаренко, М.В. Любичев, Б.В. Магомедов, Е.В. Махно, Г.Ф. Никитина, Э.А. Рикман, Б.А. Рыбаков, В.В. Седов, Э.А. Сымонович, П.Н. Третьяков, Г.Б. Федоров, М.Б. Щукин и др.

В современной историографии для обозначения черняховских памятников используется термин культурно-историческая общность.

Поселения

Большинство черняховских поселений ‒ это неукрепленные селища (до 20-30 Га), располагавшиеся вдоль склонов берегов небольших рек и ручьев. Часто селища группируются, образуя «гнезда». Известны как мелкие, так и крупные поселения, площадь которых достигает 20-30 Га. Большинство имеет длину около 1 км и ширину 80-100 м. Наиболее известные ‒ Журавка, Иванковцы, Лука Врублевецкая, Флорешты и др.

Постройки на поселениях располагались кучно или в два-три ряда вдоль берега реки. Хозяйственные и производственные сооружения находились рядом с жилым помещением. Жилища черняховцев ‒ полуземлянки и наземные дома. Прямоугольные полуземлянки строились с применением каркасно-столбовой конструкции, площадью от 10 до 40 кв. м. Плетневые стены обмазывались глиной, в середине жилища размещался очаг. Среди наземных построек особое место занимают сооружения столбовой конструкции площадью от 60 до 160 кв. м. ‒ так называемые большие или «длинные» дома. Внутри выделялись жилая и хозяйственная части. Стены, вероятно, делались из дерна. В южных районах культуры распространены каменные постройки.

Городищ Черняховской культуры известно всего три ‒ Городок на Южном Буге, Башмачка на Днепре и Александровка на Ингульце. Они возникли в самом конце существования культуры ‒ в IV в. н.э. и все расположены в южном ареале культурной области. Их оборонительные сооружения представляли собой земляные валы, окруженные рвами, с двойными каменными или деревянными стенами с глиняной внутренней забутовкой. Такая конструкция близка позднескифской или античной культуре.

Погребения

Погребения черняховской культуры представлены грунтовыми могильниками, расположенными на более высоких местах, чем поселения, неподалеку от них. Их размеры обычно не более 1000-1500 кв. м. Большинство известных могильников датируются IV в. н.э. Характерной особенностью черняховского погребального обряда является биритуальность ‒ на одном и том же могильнике практиковалось как трупосожжение, так и трупоположение. На некоторых памятниках зафиксированы культовые ямы и другие следы поминальных тризн. Наиболее подробно исследованы могильники Черняхов, Данчены, Косаново, Журавка, Будешты и др.

Трупосожжения совершались на стороне. Кремированные останки помещались на дне неглубоких округлых ям, перекрывавшихся сосудом, черепками или плоским камнем. Известны как урновые, так и безурновые погребения. Чаще всего урнами служили глиняные горшки и миски, в единичных случаях ‒ деревянные шкатулки, ларцы или другие вместилища из кожи или ткани. Более 60% погребений ‒ безынвентарные. В остальных встречаются металлические элементы костюма, обожженные или предварительно сломанные, и помещенные внутри урны или возле нее. В некоторых урновых погребениях найдены нетипичные для черняховцев предметы вооружения ‒ втульчатые наконечники копий и стрел, умбоны от щитов, ножи-кинжалы, длинные мечи и др. Иногда оружие воткнуто в дно могильной ямы или согнуто, что является характерным элементом пшеворской культуры.

Трупоположение совершалось в обычных продолговатых ямах, ямах с подбоем или внутренними боковыми уступами, а также в катакомбах. Положение тела ‒ вытянутое на спине, с северной или западной ориентировкой. Среди погребений преобладают одиночные, но встречаются и парные захоронения. Погребения с западной ориентировкой чаще безынвентарные или содержат один-два предмета. В погребениях с северной ориентировкой инвентарь многочисленный и разнообразный. Также на них чаще прослеживается обряд ритуального разрушения погребения, вероятно, соплеменниками.

Хозяйство

Хозяйство черняховцев было основано на земледелии и скотоводстве. Выращивали просо, ячмень, пшеницу, овес, горох, а также лён и коноплю. В основном занимались пашенным земледелием с использованием лёгкого и тяжелого плуга. Известны находки железных мотыжек, вероятно, для огородничества, а также серпов и кос разных форм. В животноводстве преобладал крупный рогатый скот, а также мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, домашняя птица.

Керамика

Использовали как лепную, так и круговую посуду разнообразных форм, размеров и назначения. Довольно часто встречаются привозные причерноморские амфоры, иногда фрагменты краснолаковой посуды. Одной из наиболее характерных черт черняховской культуры является преобладание гончарной посуды высокого качества и разнообразия. Её украшали налепными валиками, желобками, врезанными горизонтальными линиями, реже каннелюрами, волнистым и штампованным орнаментом. Гончарный круг мог прийти к черняховцам из римских Причерноморских провинций или от населения Прикарпатья. Остатки небольших гончарных мастерских зафиксированы более чем на 50 черняховских поселениях.

Металлургия

Известны находки шлаков, льячек, тиглей, заготовок различных изделий из цветных металлов. Исследователи выделяют две основные группы металлических сплавов. Первая близка по рецептуре прибалтийской бронзе, вторая ‒ причерноморской. Украшения изготавливали из бронзы или биллона (медного сплава на серебряной основе). Находки изделий из драгоценных металлов очень редки.

Развитие добычи и обработки железа также играли большую роль. Добывались болотные и другие руды, вероятно, могли разрабатывать залежи железной руды в районе Кривого Рога (Украина). На многих черняховских поселениях зафиксированы в виде шлаков отходы железопроизводства и обработки. Известно несколько десятков металлургических горнов разной конструкции. Мастера использовали различные приемы обработки железа и получения стали, некоторые черты которых отсылают к позднескифским, центрально-европейским и провинциальным римским кузнецам.

Происхождение и связь с другими культурами

Местные культуры, предшествовавшие сложению черняховской общности ‒ это зарубинецкая, липицкая и пшеворская. Однако общность сложилась в результате процесса более сложного, чем эволюция из какой-либо предшествующей культуры. В настоящее время исследователи выделяют несколько культурных традиций в рамках этнически-неоднородного черняховского населения ‒ это германские, сарматские и поздне-скифские, славянские, фракийские черты и другие элементы.

На северо-востоке черняховская общность соседствовала с киевской культурой, которая также рассматривается в связи с вопросом об этногенезе славян. Взаимовлияние этих культур проявляется в разных сферах. В начале IV в. черняховские племена занимают часть киевской территории в Среднем Поднепровье.

Финал черняховской культурно-исторической общности связан и хронологически совпадает с нашествием гуннов в конце IV в.