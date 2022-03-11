Кикнадзе Владимир Георгиевич,

доктор исторических наук, член-корреспондент

Российской академии ракетных и артиллерийских

наук, главный редактор журнала «Наука. Общество.

Оборона», заместитель главного редактора

«Военно-исторического журнала», член Научного совета РВИО

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы стратегии и тактики противодействия подрывной деятельности фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, формируются предложения по обеспечению реализации Указа Президента РФ от 02.02.2021 «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению».

Ключевые слова: защита истории Отечества, стратегические приоритеты обеспечения национальной безопасности РФ, Межведомственная комиссия по историческому просвещению.

Как защитить свою историю? Как сохранить историческое наследие и защитить Великую Победу? Что делать для успешной реализации в настоящем и будущем конституционных полномочий Российской Федерации, связанных с почитанием памяти о защитниках Отечества, обеспечением защиты исторической правды и недопущением умаления подвига народа при защите Отечества [3, c. 19-20]. Прежде всего — объективно оценить обстановку: оценить противника, оценить свои силы, оценить театр военных действий.

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, — отметил Президент России В.В. Путин в ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» 20 мая 2021 года. — Но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы». По мнению Президента РФ, посредством фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн противники России проталкивают идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников [1]. Но кто и для чего проталкивает эти идеи? Ответ и на этот вопрос мы можем найти в высказываниях Президента. Он сформулировал его, принимая участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать» 1 сентября 2020 г., следующим образом: «Мы с вами должны понимать, чувствовать, что происходит сегодня. Вы знаете, иногда может показаться, что вообще это уже не так важно, ведь это было так давно, 75 лет назад, это вообще никак не связано с сегодняшней жизнью, это даже, может быть, уже не интересно. Уверяю вас, это абсолютно не так. Почему? Потому что после Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живём сегодня. И кому-то показалось, что после "холодной войны" они оказались победителями, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. Поэтому, для того чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле. Тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня. Такие люди есть всегда, везде, были и будут. У них разные мотивы, сейчас не будем вдаваться в эти детали. Важно только понимать, что это очень актуально сегодня» [4].

А теперь предлагаю перейти к деталям (или, используя терминологию теории управления, элементам обстановки), которые остались за рамками выступления Президента.

Первая деталь, которая может показаться сложной для принятия сознанием каждого, заключается в том, что против России ведётся война. Не гибридная война, не ментальная война, не вторая холодная война (или продолжение первой холодной), а полноценная война. Правда, пока лишь первый её этап, в ходе которого противник применяет невоенные средства: дипломатические, экономические и информационные. Причём применение этих средств происходит с использованием военного потенциала (военный бюджет; воинские и военизированные формирования; военные технологии и т.д.). Цель данного этапа — создание благоприятных условий для начала второго этапа войны (этап с применением военных средств: первоначально обычных средств поражения в ходе приграничного конфликта, вооружённого конфликта или локальной войны, затем, если цели войны не будут достигнуты, при необходимости, с применением оружия массового поражения, включая ядерное, в том числе в случае разрастания локальной войны в глобальный военный конфликт). Критерием достижения этих благоприятных условий является состояние ключевого фактора военного конфликта — субъекта воевания или человеческого фактора (воля к сопротивлению, воля к победе — «сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил его выиграть»; склонность к инновациям; надёжность социальных институтов; качество образования [7, p. iii]) как непосредственного противника, так и его союзников (цель — лишить Россию при начале второго этапа войны ресурсов других государств). И поэтому решающее значение в войне, но особенно на первом этапе, имеет информация. «Неумелость в информационных операциях может быть стратегически фатальной, независимо от силы собственной армии, мастерства дипломатов и размера ВВП», — обоснованно отмечается в «Теории Победы» как компоненте теории войны и стратегии армии США [8, p. 105].

Не случайно в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (в редакции 2015 г.) отмечалось усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путём фальсификации истории (ст. 21). В этой связи деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, была отнесена руководством России к основным угрозам государственной и общественной безопасности (ст. 43).

С учётом изменений международной военно-политической обстановки и особенностей состояния человеческого фактора внутри России, в новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ (от 2 июля 2021 г.) угрозы от фальсификации истории получили уточнённую оценку. Сохранение исторического наследия отнесено к национальным интересам, а защита исторической памяти — к стратегическим национальным приоритетам РФ. Среди путей защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Стратегией определены: защита исторической правды, сохранение исторической памяти, преемственности в развитии Российского государства и его исторически сложившего единства, противодействие фальсификации истории (п. 93.2); формирование госзаказа на проведение научных исследований, публикацию научно-популярных материалов, создание произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео- и интернет-продукции, оказание услуг, направленных на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти (п. 93.11) [5].

Обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, нашло отражение и в решении об образовании Межведомственной комиссии по историческому просвещению (Указ Президента РФ № 442 от 30 июля 2021 г.), являющейся координационным и совещательным органом при Президенте России. Помимо решения задачи по обеспечению эффективного взаимодействия государственных органов, научно-образовательного и культурного сообществ в вопросах, которые касаются защиты исторической правды и сохранения исторической памяти, Межведомственная комиссия должна отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов (осуществлять анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации), а также готовить предложения по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историко-культурных просветительских акций, связанных в том числе с памятными датами России и историческими событиями [6]. Комиссия сформирована в сентябре 2021 г. под руководством помощника Президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества В.Р. Мединского и приступила к своей работе.

Итак, второй элемент обстановки — факт того, что в России, на высшем государственном, стратегическом уровне адекватно оцениваются угрозы от фальсификации истории и предпринимаются организационные и законодательные [1] меры по защите исторической правды. Однако делается это лишь с 2009 г., наиболее интенсивно — с 2019 г., когда более чем за три десятилетия уже был накоплен, к сожалению, значительный отрицательный баланс (прежде всего, в сфере образования молодёжи, особенно воспитания, а также исторического просвещения как граждан России, так и соотечественников за её пределами).

Особые риски для России связаны с тем обстоятельством, что ареной разрушения исторического сознания её граждан оказалась история события, в основе которого обратная расколу народа величина — единство русского, советского народа, беспримерное в мировой истории явление — Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов и Великая Победа во Второй мировой войне 1939 —1945 годов. Война, с победой в которой связана история каждой российской семьи: в ней есть либо её воины-участники, либо труженики тыла, либо жертвы. Именно наш народ понес самые большие человеческие (26,6 млн чел.) и материальные потери в той войне. История нашего народа никогда до этого не знала столь многочисленного нашествия агрессоров и их государственного (25 стран) и национального масштаба (представители 35 зарубежных национальностей). Никогда история нашего народа так тесно не была переплетена с мировой историей, а судьба русской цивилизации — с судьбой мировой цивилизации в противостоянии с варварством. Никогда в мировой истории столько народов мира не обретали свободу (не получали условий для обретения национальной независимости) в результате решающей роли в победе в войне одного народа, в данном случае — нашего народа. Историческая память нашего народа никогда не знала такого масштаба увековечения памяти о войне: 13 городов-героев, 45 городов воинской славы, 44 города трудовой доблести — и это только федеральный уровень признания массового героизма и подвига советских воинов и советского народа в Великой Отечественной войне. И это третий элемент обстановки — очень важная деталь, существенно дополняющая оценку значимости истории Второй мировой войны и её итогов как базиса современного мироустройства, выбранного в качестве точки приложения архимедовой силы для того, чтобы перевернуть мир (именно это имел в виду Президент России В.В. Путин).

Последствия кризиса исторической памяти в информационном пространстве (особенно по столь значимому для российской нации событию и явлению, как Великая Победа[2]) вполне материальны и предсказуемы. Причём они могут оказать гораздо больший ущерб безопасности России, чем применение её противниками других невоенных средств (финансовых, торгово-экономических, дипломатических и др.). Опасность незнания истории Второй мировой войны и деятельности её фальсификаторов, решающих лишь частные задачи информационно-психологического воздействия, таится в том, что в итоге это позволит добиться противникам России (действующим, в том числе, внутри государства — предателям Родины) уже стратегических целей. Для их достижения они осуществляют фальсификацию истории по четырём основным направлениям (четвёртая деталь обстановки):

· обвинение России (СССР) в соучастии развязывания Второй мировой войны 1939—1945 гг.;

· развенчание характера Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. как народной, освободительной, отечественной;

· лишение России права утверждать о её решающей роли в победе над фашизмом в Европе и Азии;

· обвинение России (СССР) в нарушении Советско-японского пакта о нейтралитете 1941 г. и агрессии против Японии в 1945 году.

Ещё один важный элемент обстановки (в нашей нумерации пятая деталь), который, безусловно, всех интересует. Он формируется из ответов на вопросы: Кто искажает историю? С какой целью? Каковы их мотивы? Что именно фальсифицируют / искажают в истории?

На наш взгляд, можно выделить три уровня фальсификации истории, на каждом из которых свои выгодоприобретатели и свои мотивы:

1. Наднациональный (стратегический) уровень, представленный такими организациями, как ВЭФ, МВФ, Большая семёрка (G7), НАТО, ЕС, Европейский парламент, Инициатива трёх морей (ИТМ, Триморье), стремящимися к континентальной и международной изоляция России.

2. Государственный (оперативный) уровень, наибольшую активность на котором проявляют такие страны, как США, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Чехия, осуществляя политический шантаж с целью извлечения экономических дивидендов, территориальных уступок, внешнеполитической лояльности.

3. «Экспертный» (тактический) уровень, на котором действуют институты национальной памяти, музеи истории тоталитаризма, «правозащитные» организации, СМИ (в т.ч. иностранные агенты), журналисты-«историки», политическая оппозиция, специалисты-историки, а также изменники Родины, тем самым ведя антигосударственную деятельность, борьбу за власть, «борьбу за правду», зарабатывая вознаграждение, в том числе через хайп.

В обобщённом виде задачи, решаемые в результате фальсификации истории (шестой элемент обстановки), если их экспонировать на российскую карту, условно можно разделить на четыре группы, исходя из областей деятельности, в которых формируются угрозы национальной безопасности России:

1. Внешняя политика: подрыв международного авторитета РФ, её сотрудничества с другими странами; нанесение ущерба жизненно важным интересам РФ в политической, экономической, оборонной и других сферах.

2. Внутренняя политика: отрицание подвигов защитников Отечества и подвига советского народа при защите Отечества, оскорбление символов воинской славы России, ветеранов войны; подрыв традиции защиты Отечества; провоцирование социальных, политических, национальных и религиозных столкновений.

3. Экстремизм: реабилитация и глорификация фашизма и нацизма; создание условий для увековечивания памяти нацистских преступников на территории РФ; создание и развитие на территории РФ мемориалов о так называемых «преступлениях» советской / российской власти в отношении других народов (например, Катынь в Смоленской обл., Медное в Тверской обл.), в том числе поддерживаемых организациями, внесёнными Минюстом России в реестр «иностранных агентов» (например, «Международный Мемориал»).

4. Сепаратизм: создание условий для передачи законным путём «спорных» территорий иностранным государствам; обвинение российского руководства в искажении и фальсификации истории; обвинение руководства страны в «убийствах» прошлого и обоснование преемственности «преступных» режимов СССР и РФ.

Успешное решение нашими противниками этих и других частных задач может способствовать достижению следующих целей, преследуемых фальсификацией истории в ходе информационной войны против России, каждая из которых — вызов для безопасности РФ (седьмая деталь обстановки):

— разрушение образа России как державы, играющей решающую роль в поддержании сбалансированного мирового порядка на протяжении многих веков;

— внешнеполитическая изоляция России, недоверие других стран, настороженность государств во взаимоотношениях с Россией, сомнения в соблюдении Россией союзнических обязательств, в том числе как гаранта безопасности стран СНГ, ОДКБ;

— дискредитация возможностей российской экономики, военно-промышленного комплекса, отказ стран от участия в совместных с Россией экономических проектах, закупок российского вооружения и военной техники, предоставления России новых технологий;

— подрыв чувства собственного достоинства россиян, веротерпимости, дружбы народов Российской Федерации, сплоченности и патриотизма перед лицом новых испытаний;

— нарушение территориальной целостности Российской Федерации (например, передача по мирному договору Курильских островов в пользу Японии после признания нарушения Советским Союзом Пакта о нейтралитете 1941 г.) и лишение России статуса великой державы, права вето и её места постоянного члена Совета Безопасности ООН (затем аналогичные действия в отношении Китая);

— разрушение «Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства», сложившейся по итогам Второй мировой войны, создание условий для нового этапа передела мира без вмешательства РФ (в том числе в рамках Единой трансатлантической стратегии против России, которую призвала принять бывший канцлер ФРГ А. Меркель в ходе Конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля 2021 года. При этом президент США Джо Байден тогда же чётко дал понять, что никакого диалога с Москвой США вести не будут и другим не позволят. Тем не менее 7 декабря 2021 г. его диалог в формате онлайн с Президентом РФ В.В. Путиным все-таки состоялся.

По сути фальсификации истории являются ничем иным как фактологически искажёнными интерпретациями исторических событий и явлений, выбор которых обусловлен их критически важным значением для внутренней и внешней политики Российской Федерации, её национальной безопасности (государственной, общественной, информационной, экономической, продовольственной) и достижения национальных интересов.

Для примера обратимся к значению лишь одного события. Оно наиболее часто искажается и используется русофобами в послевоенной истории. Речь идёт о 23 августа 1939 г., подписании Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, включая дополнительный секретный протокол. Специалистам известна обстановка конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда во многом посредством фальсификации истории произошла, по мнению В.В. Путина, крупнейшая геополитическая катастрофы ХХ века — разрушение СССР. Тогда Запад через советскую партийно-политическую и научную «элиту» успешно «разыграл карту» Советско-германских договоров 1939 г. и «Концепции оккупации Прибалтики», разработанной в ФРГ бывшими фашистами и давшей через Постановление II Съезда народных депутатов СССР в декабре 1989 г. «зелёный свет» на выход Латвии, Литвы и Эстонии из состава Советского Союза, ускорение «парада суверенитетов», объединение Германии, роспуск организации Варшавского договора, вывод советских / российских войск из стран Европы и продвижение НАТО на Восток. А чтобы создать условия для нужного решения народных депутатов СССР, сломить их волю к сопротивлению противнику, критическая масса фактологически искажённых интерпретаций события 23 августа [1939 г.] длительно наращивалась, получая широкую международную поддержку (международный резонанс) в ходе ряда акций:

· 23 августа 1973 г. академик А.Д. Сахаров провёл у себя дома в Москве первую пресс-конференцию для иностранных журналистов о нарушении прав человека в СССР;

· 23 августа 1979 г. Лига свободы Литвы (ЛСВ) обратилась в Генеральную Ассамблею ООН с требованием независимости Латвии, Литвы и Эстонии;

· 23 августа 1987 г. проведён митинг протеста в Вильнюсе;

· 23 августа 1989 г. проведена акция «Балтийский путь» («живая цепь» длинной около 600 км из 2 млн чел. между Таллином, Ригой и Вильнюсом), которой предшествовали открытые лекции граждан Германии, конференции в городах Прибалтики, куда они же, лекторы-бывшие нацисты, при поддержке из Центра, привезли «копии» «Пакта Молотова — Риббентропа» и «секретного протокола» (с этими «документами» представители народных фронтов от Прибалтийских республик и прибыли в Москву на I Съезд народных депутатов СССР, в кулуарах которого вели активную «разъяснительную» работу, предлагая всем «историческую правду», выгодную сепаратистам).

Но и на этом 23 августа [1939 г.] не сошло с олимпа политической борьбы против России (СССР) на лжеисторической основе:

· 1990 г., 23 августа — Западная и Восточная Германии назначают дату объединения на 3 октября;

· 1991 г., 23 августа — ликвидация ГКЧП, запрет КПСС в Латвии, снос в Вильнюсе памятника В.И. Ленину;

· 2009 г. — Европейский парламент утвердил (2 апреля) декларацию 2008 г., провозглашая 23 августа Европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма. Инициаторы: Тунне Келам (Эстония), Йожеф Сайер (Венгрия) и Яна Гибашкова (Чехия);

· 2009 г. — в Эстонии 23 августа установлено, как «День памяти жертв преступлений сталинизма и нацизма», в Латвии — «День памяти жертв сталинизма и нацизма», в Литве — «Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День Балтийского пути»;

· 2011 г. — Варшавская Декларация по случаю Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов;

· 2018 г. — совместное заявление представителей правительств стран-членов ЕС в память жертв коммунизма;

· 2019 г. — заявление 1-го вице-президента Европарламента Тиммерманса и комиссара Юровой в преддверии общеевропейского Дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов (22 августа); Резолюция Европарламента от 19 сентября, которая декларировала прямую связь между событиями 23 августа 1939 г. в Москве и агрессией против Польши, началом Второй мировой войны.

Да и сегодня политико-историческую карту «23 августа [1939 года]» по-прежнему активно используют противники России. Так, 23 августа 2021 г. Российскую Федерацию «впервые на международном уровне признали государством-оккупантом», осудив таким образом, по мнению участников форума «Крымская платформа» в Киеве, «аннексию» Крыма. «Мы хотим поставить Россию на её место…» — данная цель провозглашена руководителем делегации США [2, c. 5].

Таким образом, представленные элементы обстановки (семь деталей) на фронте борьбы за историческую правду, сохранения исторического наследия Великой Победы, позволяют не только извлечь обоснованные выводы из обстановки (в целом они отражены в новой Стратегии национальной безопасности РФ), но и в совокупности с другими элементами обстановки подготовить замысел стратегической операции в рамках реализации Межведомственной комиссии по историческому просвещению при Президенте России планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.

Полагаем, что проработка данного замысла должна быть определена как ближайшая задача Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Безусловно, при содействии в её реализации экспертного сообщества, включая Научный совет Российского военно-исторического общества.

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[1] В данной публикации законодательные меры РФ по защите исторической правды не рассматриваются. Подробнее об этом см.: Кикнадзе В.Г. Российская политика защиты исторической правды и противодействия пропаганде фашизма, экстремизма и сепаратизма: Монография. Москва: Прометей, 2021. – 800 с.; Кикнадзе В.Г. Историческое просвещение как механизм формирования идеологии будущего // Идеология будущего. 2021. № 3.

[2] Следует учитывать, что в соответствии с Теорией Победы, принятой в армии США, «поскольку война зависит от воли, а победа – это согласованная оценка, то официальные церемонии признания победы и поражения являются важными традиционными психологическими инструментами и политическими / социальными символами, которые следует использовать, когда это возможно». Для примера можно сравнить эффект от акций по случаю Великой Победы как 9 мая 2020 г. в РФ (Москва) и РБ (Минск), так и 24 июня 2020 г. в РФ (Москва).