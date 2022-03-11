Пестов Сергей Александрович,

ветеран Отдельных групп специальной разведки

Федеральной пограничной службы Российской

Федерации, руководитель и организатор

Творческого союза ветеранов подразделений

специального назначения «Братство спецназа»

Аннотация. В статье остро ставятся проблемы защиты исторической памяти, необходимости качественного улучшения системы духовно-нравственного и патриотического воспитания, формирования цивилизационной и ценностно-мировоззренческой идентичности молодого поколения.

Ключевые слова: историческая память, духовно-нравственные ценности, информационная война, ценностно-мировоззренческое и цивилизационное противоборство.

Лишь бы жили, любили и верили наши сыны,

лишь бы Родина ночью спала – да видела сны...

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского. Особое место в его творчестве занимает нигилистическая психология мировосприятия как предмет художественного исследования. Психология, которая ставит под сомнение или абсолютно отрицает общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры.

Раскрытие этой темы наиболее глубоко представлено в романе «Бесы». Как справедливо отметил писатель и публицист Василий Авсеенко, «Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, поражённых бессилием и бесплодием полуобразованности».

Минули годы, сменились поколения. И многие реалии и настроения современной для писателя российской действительности не кажутся нам уже неузнанными или непонятыми. Различные «болезненные явления человеческой души» со страниц романов Достоевского прокладывают прямые параллели в день сегодняшний. Только к доморощенным нигилистам, мечтающим о смуте, добавились новые информационные технологии, виртуальная реальность, искусственный интеллект и попытки моделирования нужного заказчикам поведения масс при помощи социальных сетей. Да, современные теории ведения информационных войн официально вошли в концепции военных доктрин.

Не задавались ли вы вопросом: «Почему священные для нас духовные скрепы болезненно воспринимаются и вульгарно интерпретируются отдельными личностями?» Не всегда так же цинично, как это делалось в постперестроечный период. Не всегда так же безнаказанно. Но все так же подло. Посредством информационного доминирования кто-то усиленно старается внедрить в сознание нашего народа чуждые ценности, пытаясь Кривду выдать за Правду. Российский сегмент Интернет-пространства породил целое полчище так называемых лидеров мнений – новых медийных «героев» – носителей идеологии морального вырождения с признаками общего недоразвития.

Путем фальсификации исторических фактов и событий, через насаждение ложных идеалов поколению внуков победителей навязывают идеологию деградации. Капля по капле, путем морального разложения общества, прославления низменного и безнравственного в СМИ, искусстве и культуре, подтачиваются духовные силы народа и подрываются основы государственной власти. В сознание миллионов наших соотечественников вбрасываются модели безволевого, безнравственного поведения, выстроенного по сценариям западно-голливудской индустрии. За всем этим стоят краткосрочные и долгосрочные стратегии заинтересованных сторон-кукловодов, которые, используя широкий арсенал «крючочков» и «ниточек», руководят постановками через широкую сеть участников «кукольной театральной труппы».

Отдельно стоит упомянуть зарубежные социальные сети, включая Facebook и Twitter, которые содержат базы данных с личной информацией пользователей. Не стоит забывать о том, что в России аудитория пользователей Интернета насчитывает порядка 100 млн человек. А социальные сети вместе с интернет-изданиями формируют повестку дня, являются ретранслятором мнений и стабильно удерживают второе (а нередко и первое) место в качестве основного источника новостей.

Сегодня мы имеем случаи, когда выпускники школ либо не знают таких героев Великой Отечественной войны, как генерал Карбышев, генерал Ефремов, генерал Ватутин, генерал Черняховский, генерал Панфилов, либо считают их вымышленными персонажами. Что же тогда говорить об исторической памяти о новых героях – поколении наших соотечественников, которые с честью выполнили свой воинский долг в условиях новых локальных войн и вооруженных конфликтов?

А ведь утрата исторической памяти влечет за собой потерю чувства принадлежности к истории своего народа, к его победам и историческим урокам, и, как следствие, ослабленность и разобщенность народа, неспособность формировать общие интересы и защищать их. Уничтожь память, отними прошлое – и уже перед нами готовый «манкурт», изувеченный человек, умственный и нравственный калека. Надеюсь, что мы не настолько слепы, чтобы не понимать этого.

Культура и искусство в современном мире выполняют роль технологий «мягкой силы» в информационном, ценностно-мировоззренческом и цивилизационном противоборстве. Именно об этом говорил Президент России В.В. Путин на встрече с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи: «Как показывает, в том числе, и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой объект открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства – это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на самом деле. Это, как минимум, одна из форм конкурентной борьбы».

Любой здравомыслящий человек согласится с этим утверждением, выразит поддержку и другим актуальным заявлениям Президента России: о необходимости эффективно выстроенного общественно-государственного партнерства в сфере духовно-нравственного патриотического воспитания, о приоритетах и принципах культурной политики, о построении будущего России на прочном фундаменте, которым является патриотизм. О том, что «государство должно и обязано поддерживать, против чего оно должно бороться, против чего должно восставать общество, какие общественные творческие, культурные проекты созидательной и просветительской направленности государство должно холить и лелеять».

Государство действительно должно взять на себя ответственность и усилить охрану своих духовных границ на пути многочисленных караванов со «сценаристами», «продюсерами», «режиссерами» и «актерами», участвующими в фальсификации исторической правды и искажении морали. Государство действительно должно взять на себя ответственность и поддержать полезные общественные инициативы и проекты. Ибо эффективность и масштаб любой гражданской инициативы во многом зависит от совокупности ресурсов, имеющихся в распоряжении. И здесь представителям общественного сектора нельзя обойтись без взаимодействия с органами государственной власти. Особое значение имеют объективная оценка реальной действительности, вопросы анализа и прогноза, а также общее понимание целей.

Все эти аспекты приобретают особую важность в борьбе с деятельностью внешних и внутренних деструктивных сил, направленной на дестабилизацию обстановки в нашем обществе, на подмену традиционно сложившихся духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей нашего народа, важнейшей из которых выступает преданность Отчизне, готовность к созиданию на благо Родины и к ее защите.

Мы помним массовый патриотический порыв подростков и молодежи, вставших на защиту нашего Отечества с оружием в руках в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их бессмертному подвигу, рассыпался в прах проект III Рейха по завоеванию мирового господства, план тотального разрушения и уничтожения нашей Родины.

Не сбылись мечты тех, кто грезил о том, что за первыми ударами вооруженных сил фашистской Германии последует полная военная катастрофа Советского Союза. Для них мы значились всего лишь как «нежелательные элементы населения московитской России». Но пришло время, и весной 45-го к Рейхстагу со знаменами своих полков двинулись десятки штурмовых групп. Это были наши прадеды и деды. Мы помним и тех, кто пришел вслед за своими отцами и не посрамил их наследия. Наши побратимы – живые свидетели Афганской войны, которые помнят и первое соприкосновение с войной, и боль, кровь, вертушки, тропы, скальные расщелины, каменистое пустынное плоскогорье, и рельефы песчаных пустынь. Они честно и мужественно выполняли наказ государства по защите национальной безопасности и обеспечению жизненно важных интересов нашего Отечества.

Нас объединяет общая судьба – одна Родина. Наша память всегда будет нашей духовной и нравственной опорой в настоящем и в будущем. А примеры героического жизненного пути верных и достойных славы сыновей и дочерей нашей Родины – источниками нашей общей силы. И сегодня каждый из нас должен вносить свой вклад в сохранение и защиту исторической памяти поколений.

Вместе мы – сила!