Муза Дмитрий Евгеньевич,

заведующий кафедрой мировой и отечественной

культуры Донецкого национального университета,

председатель Донецкого философского общества,

сопредседатель Изборского клуба Новороссии,

доктор философских наук, профессор

Аннотация. В статье дан анализ геополитической сущности вооруженного конфликта между неонацистским режимом Украины и Донбассом.

Ключевые слова: противостояние России и Запада, Украина, Донбасс, вооруженный конфликт, геополитика.

Вопрос о цивилизационно-геополитическом противоборстве России и Запада, реализующемся в масштабе постсоветской Украины, кому-то может показаться выдумкой или интеллектуальной провокацией. На самом деле этот животрепещущий вопрос имеет свою исторический контекст, не говоря уже о современности, где он реализован посредством концепта Flash point («точка вспышки»), соотносимого с конкретным регионом на «евразийской шахматной доске»[1].

Однако его смысловая нагрузка значительно шире, поскольку имеет несколько сюжетов, которые вполне уместно состыковать в единую канву. Эта процедура нужна для того, чтобы увидеть общую связь в интересующем нас противостоянии, точнее, вовлечении Украины в геополитическую схватку с Россией на стороне стратегического противника или «цивилизационного антагониста» (В.Э. Багдасарян).

Данную аналитико-синтетическую задачу целесообразно реализовать с привлечением эвристических возможностей русской философии и литературы, которые, естественно, не могли остаться в стороне от локализованного на Украине глобального – по своей сути – конфликта.

В связи с генезисом конфликта России и Запада в интерьере Украины полезно вспомнить прогностику И.А. Ильина. В ряде своих статей, включая «Что сулит миру расчленение России?», русский философ подчеркивал особую роль «самостийной Украины» в плане расчленения России, задуманном западными интеллектуалами и реализуемом политиками в «послебольшевистском хаосе». В нем желание «свободы», «демократии» и «федерализма» должно стать, согласно его прогнозу, ключевым фактором социальных деформаций. Новизна этой стратегической ситуации, по его мнению, в том, что Германия, а за нею Польша, Франция, Англия и США станут искать и утверждать свои интересы на территории Украины. Так в логике становления этой «государственности» он предвидел еще на рубеже 1940–1950-х годов создание новой оборонительной линии от Овруча до Курска и далее через Харьков на Бахмут и Мариуполь[2]. Последнее означало, что южнорусские хлеб, уголь и железо плюс донбасский «коридор» на Кавказ, Волгу и Урал станут в дальнейшем, согласно представлениям видного русского философа-эмигранта, важнейшими акцентами политической воли названных держав. Его предвидение сбылось, его интуиция в значительной мере подтвердила свою правоту при распаде СССР и самоопределении Украины.

Следующим важным сюжетом тут представляется указание другого замечательного русского мыслителя – А.С. Панарина – на специфику постсоветской ситуации на Украине, в том числе, в связи с её культурно-политическим самоопределением. Последнее, как мы теперь знаем, обернулось наиболее масштабным и интенсивным (если брать в расчет все постсоветское пространство) социально-политическим и ценностно-гуманитарным кризисом, разрешимость которого пока под большим вопросом.

И здесь важно заметить следующее: поражение СССР в «холодной войне» и наметившийся дрейф её посткоммунистических элит, а затем и части населения «незалежной» в сторону Запада были изначально увязаны с идеей геополитического доминирования США в Евразии. Если следовать выкладкам Зб. Бжезинского, именно Украина, – один из важных «геополитических центров» на «евразийской шахматной доске»[3], способных стабилизировать ее центральную часть – «хартленд» – в пользу Запада. При этом американский геополитик не оставлял ей никаких шансов быть в семье православно-славянских или евразийских народов. Напротив, ей было предписано стать «европейской демократией», и вместе с Польшей, Германией и Францией образовать «ядро» европейской безопасности[4].

Собственно, этот довод получил своё подтверждение и в том, что такие деятели украинского национализма, как В. Черновол, Л. Лукьяненко, С. Хмара и иные, обеспечили воссоздание «мифа Украины» в его актуальной политической форме. Причем, от имени «меньшинства» они сумели навязать свою ценностную версию бытия страны инертному «большинству». Естественно, при настойчивой поддержке Запада.

В этой связи полезно вспомнить пророческое слово А.А. Проханова, сказанное им после первого майдана (2004): «События на Украине дают России последний, бесконечно малый, исчезающий шанс. Сорвать с глаз отвратительные бельма прозападного либерализма. Увидеть в Западе ненавидящее лицо Черчилля, беспощадный лик Аллена Даллеса, то есть неумолимого вечного врага. Поставить крест на ВТО и Евросоюзе, на окорочках и "инвестициях", на дружбе с Джорджем и Жаком. Напрячь ослабевшие имперские мускулы и осуществить малый, слабый, известный всем каратистам толчок, после которого посыплется вся саманная постройка СНГ». И далее самое важное: «В результате толчка Россия вернёт себе Крым, Донбасс, Харьков, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье...»[5] (выделено мной. – Д.М.). И действительно, пройдет ещё десять лет, вновь запылает киевский майдан, отравляя собою всю страну. Но именно из метафизических соображений русского всеединства родится этот самый «толчок», вначале в виде «Крымской весны», а потом и «Русской весны» во всей Новороссии.

Правда, именно Донбассу суждено было стать очагом сопротивления бандеровско-фашистской, американо-натовской военной экспансии. Спрашивается: почему именно Донбассу?

Блестящий ответ мы находим у того же А.А. Проханова: «Сегодня Святая Русь явила себя в Новороссии. Под бомбами, снарядами, среди рукопашных схваток, среди залитых кровью городов и селений, среди гробов и лазаретов ослепительно сияет Святая Русь. В этой крохотной, чудесным образом возникшей стране русские люди сражаются за вселенское счастье против алчных мировых банкиров, звероподобных фашистов, которые вновь, как бурьян, выросли из коричневых семян гитлеризма»[6]. Понятно также, что эта борьба далека до своего завершения (отсутствие прогресса в Минском процессе и бездеятельность европейских «гарантов», хищничество спецпредставителя США Курта Уолкера и других, бесконечные санкции, торговые и информационные войны и т.п.), поскольку коллективный Запад мертвой хваткой вцепился в южнорусские земли.

Но важно понять и принять другое: поскольку «Новороссия – это русская икона и русская мечта... храм и наше будущее», то исход этого конфликта зависит от моральной правоты людей с донбасско-русским, имперским стальным характером. Думается, именно Донбасс сегодня позволяет России сосредоточиваться и искать ключи к новой Победе в своем цивилизационном пространстве.

[1] Муза Д.Е. Донбасс как геополитический индикатор Беловежской геополитической эпохи // Геополитика и безопасность. 2016. № 3-4 (35-36). С. 49-58; Муза Д.Е. Донбасс как Flash point на «евразийской шахматной доске»: между американской геополитикой и интеграцией в Русский мир // Международная жизнь. 2017. № 1.С. 177-181.

[2] Ильин И.А. Что сулит миру расчленение России? // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России: статьи 1948-1954 годов: в 2 т. Т. 1. М.: МП «Рарог», 1992. С. 262.

[3] Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 61-62.

[4] Там же. С. 106-107.

[5] Проханов А.А. «Здоровеньки були, батько Махно!» // Проханов А.А. Хроника пикирующего времени. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. С. 35.

[6] Проханов А.А. Где ты, Святая Русь? // Проханов А.А. Новороссия, кровью умытая: Передовицы. М.: Книжный Клуб Книговек, 2016. С. 113-115.