Современная ситуация в мире и место России в ней

Крушение коммунизма в СССР лишило мир реальной альтернативы развития и обеспечило господство либерализма, что и зафиксировал Ф. Фукуяма в своей знаменитой статье «Конец истории».

Глобализирующийся мир изменил расстановку сил на международной арене и утвердил господство Запада в основных сферах жизни: военной, экономической, политической, культурной, научно-технической, бытовой. В результате Запад стал главным ориентиром и примером в модернизации всех остальных обществ и государств.

Что лежит в основе западного могущества? Прежде всего – либеральное мировоззрение, обеспечивающее ему наиболее успешное развитие в материальной сфере, а также в области культуры и быта. Запад создает образ жизни, который является наиболее привлекательным в мире, и его копируют все остальные общества и государства. Одним словом, Запад создает современность, и когда говорят о модернизации общества, экономики и государства, культуры, надо понимать, что имеется в виду копирование западных образцов и дальнейшее развитие именно на их основе.

Есть много теоретических позиций, с которых можно анализировать процесс модернизации. В данной статье автор будет исходить из положений разработанного им идеалистического подхода к истории. В основе этого подхода лежит аксиоматическое положение о том, что главной и единственной движущей силой исторического развития является человек, наделенный сознанием, создающим новые идеи, на базе которых общество меняет окружающий его мир и формирует новую реальность. История в рамках идеалистического подхода понимается как изменения, происходящие в социальной, экономической, культурно-бытовой и иных областях, приводящие к тому, что жизнь одного поколения людей отличается от жизни их предшественников. Без изменений нет истории.

Другой аксиомой является то, что в природе нет предзаданного пути развития человечества. Все траектории изменений задаются человеком, создающим новые идеи и реализующим их в объективном мире. С этих позиций прогресс – не природная закономерность, а лишь одна из возможных траекторий движения человечества.

Таким образом, в основе истории как изменения лежит человеческое творчество, которое начинается с создания идеи, реализуемой человеком в объективном мире с помощью умственного и физического труда, машин, механизмов, социальных технологий, культурных практик и множества иных созданных человечеством способов. В этом процессе первичной является идея, созданная индивидуальным человеческим сознанием. Без нее невозможна никакая рациональная человеческая деятельность.

Идеи не только отражают существующий мир, но и преобразуют его. Идеи существуют во взаимосвязанном целостном комплексе – мировоззрении, которое на базе основополагающих идей данного мировоззрения формирует картину мира, место человека в нем, цели его жизни и способы их достижения, этику, культуру, национальную идентификацию и все иные социальные, культурные, ментальные характеристики, которые отличают одни большие человеческие сообщества от других.

В процессе истории людьми было создано множество мировоззренческих систем. Они определяли характер деятельности как отдельной личности, так и больших социальных общностей, их культуру, образ жизни.

Сила идей определяется и проверяется в объективном мире. Побеждали идеи, которые формировали более успешные в военном, экономическом, а позднее и культурном плане общества. В истории за борьбой людей отчетливо видна борьба идей, определявших эффективность этой борьбы. Выигрывали те идеи, которые создавали более конкурентные в данных исторических условиях общества. Не всегда это были самые духовно, интеллектуально развитые народы. Очень часто победу одерживали социумы, создавшие более эффективные военные техники и технологии, способы вооруженной борьбы. В истории мы часто видим, как «варвары» сокрушают «цивилизованные» государства. Однако и варварство, и цивилизация есть характеристики, данные с позиций определенного мировоззрения. С точки зрения господствующего сегодня научного рационалистического мировоззрения, человечество переживает необыкновенный подъем, а с позиций большинства религиозных идейных систем – упадок духовности и преддверие «последних времен».

Случилось то, что случилось – идейную победу в мировом масштабе сегодня одержал либерализм. Он материально и духовно господствует в мире, непрерывно расширяя свое влияние на иные общества и государства.

Модернизация, понимаемая как вестернизация иных обществ, проходит не везде успешно, что зависит от возможности приспособления традиционного мировоззрения к западным ценностям. Наиболее успешно этот процесс идет у тех людей (стран), которые отказываются от своих традиционных ценностей и переходят на западные. В этом случае человек (страна) полностью становится частью западного мира. Цена успешной в этом смысле модернизации – это отказ от собственного, исторически сформированного мировоззрения. Не все народы могут пойти на подобные цивилизационные утраты и жертвы. Активно этот процесс идет у христианских католических и протестанских народов, наиболее близких по своем мировоззрению ядру западного мира. У исламских и православных народов всё обстоит иначе.

Есть народы, которые восприняли внешние формы западного либерализма, сохранив приверженность своим традиционным ценностям. Их опыт показывает, что на этом пути они могут догнать западные общества, но перегнать неспособны. Особенно нагляден пример Японии, которой до начала 1990-х гг. предрекали мировое экономическое и научно-техническое лидерство, однако, усвоив все, что создал Запад в области науки, техники и технологий, японцы, на наш взгляд, оказались не в состоянии создать ничего принципиально нового на внутренне чуждом для них западном пути и остановились в своем развитии, впав в тридцатилетнюю стагнацию, выхода из которой не видно.

Японский путь, вероятнее всего, повторит и Китай, хотя, возможно, он выйдет в экономические лидеры по объемам производства, но вряд ли сможет стать лидером в науке, технике, культуре, образе жизни.

Запад невозможно обогнать на западном пути развития. Запад можно обогнать только на «незападном» пути развития. Такой путь создавался Советским Союзом, но творчески развить марксизм последователи Ленина и Сталина не смогли, начался идейный, а затем экономический и научно-технический застой, перешедший в так называемую перестройку и закономерный распад страны.

Россия на путях модернизации

Россия – одна из первых незападных стран, ставшая на путь модернизации еще в эпоху Петра I. С тех пор либеральные реформы с завидным постоянством меняются консервативными контрреформами. Огромная многонациональная и многоконфессиональная империя, сформировавшаяся на гигантских просторах, находящихся, в основном, в неблагоприятных климатических условиях, может существовать только в качестве великой державы с авторитарным стилем политического правления.

Православное мировоззрение, нацеленное на религиозную духовность и спасение души, формировало безразличное отношение к материальному внешнему миру и сосредоточенность на духовном развитии. До Петра I в стране не было науки, технические новинки ввозились из сопредельных стран и внедрялись с опозданием, страна начала стремительно слабеть на фоне материально развившейся Европы.

Для защиты православной веры и православного государства элита пошла на заимствование западных достижений и технологий в целях восстановления военной мощи и сохранения государственного суверенитета. Однако невозможно импортировать и пользоваться предметами, технологиями и практиками без усвоения тех идей, которые их создали. Поэтому русским людям пришлось осваивать азы европейской науки, создавать образование и воспитание по западному образцу, усваивать их идеи.

Западное научное рационалистическое секулярное мировоззрение было враждебно православию, являвшемуся основой российской государственности и самодержавной царской власти, поэтому с наиболее «вредным» влиянием некоторых западных теорий пытались бороться, однако без них было невозможно пользоваться благами западной цивилизации. Под напором рационализма православное мировоззрение ослабло настолько, что в 1917 году рухнула власть православного царя, и в России победило созданное на Западе коммунистическое мировоззрение, хорошо сочетавшееся с научно-техническими идеями и интересом к внешнему материальному миру. Это обеспечило беспрецедентный экономический подъем России и ее превращение в одну из двух мировых сверхдержав.

Однако крушение коммунистической идеи лишило советский народ объединяющей идеи и он в одночасье исчез вместе с распавшимся СССР. Разочарование в коммунизме лишило народы, проживающие на территории России, объединяющих начал, за исключением победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому историческая память о совместном преодолении военных испытаний столь важна для сохранения единства Российской Федерации. Недолгое господство либеральной идеи в умах российских граждан привело к экономической разрухе и поставило страну на грань очередного распада. Именно отказ от либерализма как мировоззрения и возвращение к государственническому патриотизму позволило сохранить страну в начале нынешнего столетия. Однако патриотизм и героическое прошлое, объединившие российский народ, не могут быть единственным двигателем дальнейшего развития.

Завтрашний день создается творчеством, но российский народ, утеряв цель и проект будущего, перестал быть творческой нацией. Мы способны реализовывать остатки советских заделов в военной сфере, но редко создаем нечто принципиально новое в науке, технологиях, экономике, социальной сфере, культуре, образе жизни. Один из недавних положительных примеров – разработанная российскими учёными-эпидемиологами вакцина от коронавируса «Спутник V», эффективность которой вынуждено было признать, в том числе, западное сообщество. Следует помнить, что на западном пути мы всегда будем аутсайдерами, поэтому нам нужен свой, оригинальный путь развития. Он не может быть либеральным, поскольку либерального будущего для нашей страны нет – она в очередной раз распадется. На обломках России, скорее всего, возникнет ряд азиатских деспотий, в которых не останется и нынешних, довольно скромных норм свободы и демократии.

Для нашей страны нужен нелиберальный путь развития. Кроме идеи свободы существует еще множество хороших идей – справедливости, равенства, соборности, любви. Правда, большинство их них не могут стать основой динамичного научно-технического и технологического развития. В этом отношении наиболее эффективной является принятие творчества в качестве главной мировоззренческой идеи. Сделав творческий идеал основной ценностью нашего общества, возможно создание более динамично развивающегося общества, чем западное, в котором творчество хоть и важная, но не самая главная мировоззренческая идея.

Творчество, как системообразующая идея – новая, ни один народ не определял творчество в качестве главной мировоззренческой идеи, поэтому она кажется рискованной. Однако, если признать, что в основе любого человеческого исторического действия, любой инновации в любой области лежит человеческое творчество, тогда идея не кажется ни авантюрной, ни сомнительной. Напротив, изучая человеческую историю как процесс изменений человеком себя, общества и окружающего мира, удивляешься, почему никто до сих пор не увидел решающей роли творчества в истории.

История, рассмотренная как процесс изменений, происходящий под воздействием создания новых идей, реализуемых в объективном мире, дает основание для утверждения о том, что именно творчество является определяющим фактором развития народов и государств, их исторической успешности.

Еще один довод в пользу творческой идеи заключается в том, что она универсальна, поскольку лежит в основе достижений во всех областях человеческой жизни – более того, сами эти области созданы творчеством человека, и постоянно создаются всё новые, например, виртуальная реальность или искусственный интеллект. Сегодня очевидно, что не материальные богатства и полезные ископаемые являются главной ценностью, а творческий, созидающий человек. Наиболее успешными являются не те народы, у кого больше нефти, газа, леса, руды, а те, кто создает новые идеи, смыслы, образ и стиль жизни, т.е. те, в основе богатства которых лежит творчество.

Как перейти к творческому обществу? Так же, как в истории происходил переход к любому из новых мировоззрений. Сначала распространяется идея, которая становится главной ценностью людей, а затем на основе этой идеи формируется целостное мировоззрение, в котором все остальные идеи согласуются с главной, творческой идеей. После того, как идея покажет свою эффективность в объективном мире, в нее уверуют и ее сторонники, и ее противники. Поставив творчество в качестве главной мировоззренческой идеи, мы создадим общество, имеющее максимально возможный коэффициент развития.