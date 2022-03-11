Бельков Олег Алексеевич

доктор философских наук, профессор,

действительный член Академии военных наук,

член Научного совета РВИО

Аннотация. В статье рассмотрены историко-политические, духовно-нравственные, политические уроки Битвы за Москву с позиций идеологии будущего.

Ключевые слова: Битва за Москву, противостояние идеологий, историко-политическое и духовно-нравственное значение Битвы за Москву, идеология будущего.

Московская битва – совокупность оборонительных и наступательных операций, проведенных с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. по защите Москвы и Центрального промышленного района, в ходе которых были разгромлены и отброшены далеко от Москвы наступавшие на них ударные группировки врага, – крупнейшее сражение Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В ней приняли участие с обеих сторон в общей сложности семь миллионов человек. От общего количества военной силы агрессора, сосредоточенной на советско-германском фронте, на Москву нацеливалось 75% танков, 42% личного состава, 33% орудий и миномётов, около 50% самолётов[1]. Именно в этой битве хваленая гитлеровская армия понесла первое серьезное поражение. Окончательный крах потерпел гитлеровский план «молниеносной войны» по захвату Москвы за 12 недель и, по словам выдающегося полководца Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, «была заложена прочная основа для последующего разгрома фашистской Германии»[2].

Московская битва, как и война в целом, –- явление многогранное и имеет множество измерений: военно-стратегическое, оперативно-тактическое, военно-техническое, политическое и дипломатическое, социальное, экономическое, экологическое, психологическое и т. д. В данных заметках рассматриваются ее идеологические аспекты в парадигме названия и программного вектора журнала – идеологии будущего. Прикладное значение такого подхода замечательно раскрыл В.Г. Белинский: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем»[3]. Изучение прошлого имеет не только познавательное, но и инструментальное значение, поскольку позволяет извлечь из него уроки – нечто поучительное, что помогает находить оптимальные решения актуальных задач в настоящем.

Здесь предпринята попытка на основе анализа значения и роли идеологии как инструмента войны и фактора победы в ней раскрыть, чему же учит Московская битва и шире – трагическая и героическая Великая Отечественная война? Представлю свои соображения в форме десяти тезисов. Они строятся на трех исходных постулатах: (а) духовный потенциал общества, стержневую основу которого составляет идеология, относится к числу важнейших факторов, определяющих его жизнестойкость и силу; (б) в Великой Отечественной войне утвердившаяся в Советском Союзе идеология одержала полную победу над человеконенавистнической идеологией фашизма; (в) «уроки той страшной войны с каждым годом приобретают все больший смысл и значение»[4].

Тезис первый. Идеология – не причина войны, но инструмент духовно–нравственной подготовки населения к ней и ее движущая сила.

Есть немало авторов, причем принадлежащих к противоположным лагерям, объясняющих и обосновывающих причины и цели Великой Отечественной войны идеологическими мотивами. Заметим, что, видимо, первым, кто заявил об этом, был Гитлер. Весной 1941 г. в выступлениях перед военачальниками он неоднократно подчеркивал, что война с Россией будет «войной идеологий», целью которой явится уничтожение «низших рас». Гитлер считал, что в глазах генералов он должен быть не только верховным главнокомандующим, но и «верховным идеологическим вождем»[5]. Кстати сказать, в плену этой парадигмы находятся и те, кто удивляется тому, что современная геополитическая конфронтация, грозящая перерасти в большую войну, возникла при отсутствии идеологических противоречий.

Великая Отечественная война возникла не только и даже не столько из-за классовых и идеологических различий капиталистической и социалистической систем. Агрессия против России – Советского Союза была развязана из-за его богатства, мощи и цивилизационного своеобразия, являющегося по некоторым вопросам антагонистом западному миру. Она была продиктована не идеологическими соображениями, а сугубо материальными, экономическими расчетами. Война шла за ресурсы – пространственные («Lebensraum», жизненное пространство намеревалась Германия завоевать для себя), природные, людские, статусные, за право владеть, распоряжаться и пользоваться ими.

И этот мотив отнюдь не устранен из мировой политики в наши дни. В современном мире обостряются противоречия, связанные с борьбой за ресурсы. Сегодня, в частности, раздаются голоса о том, что национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы глобального значения. Извечные и неустранимые геополитическое соперничество и глобальная конкуренция в современных условиях, как отмечается в новой Стратегии национальной безопасности РФ, сопровождаются повышением угрозы использования военной силы[6].

Урок состоит в том, что наша страна не застрахована от войны и всегда должна быть готова к ней, чтобы не встретить ее так, как случилось 22 июня 1941 г.

Тезис второй. Великая Отечественная война не по причине, а по содержанию и характеру – сугубо идеологизированное социальное явление. «Война, в которой действуют чисто материальные орудия и которая предполагает материальную мощь, – считал Н.А. Бердяев, – может и должна быть рассматриваема как духовный феномен и оцениваема как духовный факт духовной действительности»[7]. Она как никакой другой вид деятельности нуждается в идеологическом обеспечении.

Идеология:

· обосновывает причины и цели войны, объясняет, почему человек должен идти на войну и мотивирует его на борьбу с врагом. Эта идея популяризируется в победоносной коннотации, ее главный посыл – непоколебимая уверенность в грядущей победе, который В.М. Молотов сформулировал 22 июня 1941 г. в официальном сообщении советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

· выступает средством мобилизации и организации социальной энергии народа. Как пишет С.Ф. Черняховский, вопрос не в том, готов ли человек к началу войны, а в том, готов ли он в ней победить[8].

· является объектом борьбы. Как писал Н.А. Бердяев, «в войне происходит состязание духов народных, испытание их сил»[9].

Урок состоит в том, что идеология будущего должна освящать ценность Отечества и необходимость его защищать. Конституция РФ вменяет гражданам обязанность «защиты Отечества»[10]. Это установление государства определяет важную цель идеологической работы – формирование оборонного сознания («Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»), которое решительно противостоит как пацифизму, так и милитаризму.

Тезис третий. Воюет не идеология, а люди, ведомые ею. К ней в полной мере можно отнести слова К. Маркса о теории: она становится материальной силой, как только овладевает массами[11]. Овладение ею массами достигается в результате настойчивой постоянной просветительской и воспитательной работы государственных институтов и общественных структур (партийно-политической работы, политического и военно-патриотического воспитания, как говорили в советское время).

В годы Великой Отечественной войны эту работу вели не только штатные идеологи и пропагандисты. Роль боевого авангарда и организатора борьбы с немецко-фашистскими захватчиками взяла на себя Коммунистическая партия. До конца 1941 г. в Красную армию и ВМФ прибыло около 8800 руководящих партийных работников; в результате нескольких партийных мобилизаций в действующую армию на фронт направлено несколько тысяч политбойцов. В течение первых 3-х месяцев войны в армию и на флот пришло более 60 тыс. коммунистов. По инициативе и при участии местных органов ВКП(б) для обороны городов и промышленных районов (в основном, в первый период войны) создавались коммунистические батальоны. В частности, в Москве, по решению городского партийного актива, было создано 25 таких батальонов (около 12 тыс. человек), занявших 17–18 октября рубежи обороны на ближайших подступах к столице[12].

Многие тысячи воинов связывали свою судьбу с ВКП(б) и писали в своих заявлениях: «Хочу идти в бой коммунистом». Если в первом полугодии 1941 года кандидатами в члены партии вступило около 93 тыс. человек, то в июле – ноябре, в самый тяжёлый период оборонительных сражений, – 154 тыс., а в декабре 1941 г. – апреле 1942 г. – более 388 тыс. чел. За первые полтора года войны партийными организациями армии и флота было принято более 500 тыс. человек в члены и свыше 1,3 млн – в кандидаты в члены ВКП(б). К концу 1941 г. в рядах Вооруженных сил СССР сражалось свыше 40% состава ВКП(б)[13].

В работу по духовной мобилизации народа включились все институты государства и гражданского общества: школа и церковь, печать и радио, литература и искусство. Координировали их работу созданное 24 июня 1941 г. Советское информационное бюро (Совинформбюро), а в Вооруженных силах – Главное политическое управление Красной армии и Главное политическое управление Военно- Морского Флота.

Деятельность государственных институтов и общественных организаций по духовной мобилизации народа была призвана формировать в сознании людей стойкие убеждения и высокие морально-боевые качества. Сила и действенность общественных идей была обусловлена тем, что они исходили из жизни, отвечали глубинным чаяниям народа. Вот и Г.Х. Попов в насквозь антисталинской работе вынужден был признать: «Звездный час Сталина – не парад 1945-го. И даже не парад 1941-го. Это тот час, когда русские люди признали в нем лидера русского народа в смертельной схватке, в Отечественной войне за спасение Родины, за спасение русской нации»[14].

Очень часто, а в экстремальной ситуации практически всегда идеология сжимается до лозунга. Легендарные слова политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда: за нами Москва», девиз защитников Сталинграда «За Волгой для нас земли нет», кредо тружеников тыла «Все для фронта! Все для Победы!», как и слова плакатов «Родина-мать зовет», «Убей немца», «Дойдем до Берлина» и др. – это все идеологические установки, которые воплощаясь в поступках, делах миллионов, приближали Победу.

Урок состоит в том, во-первых, что сила и действенность официальной идеологии будущего находятся в прямой зависимости от того, насколько полно и ясно она выражает интересы и надежды народа и, во-вторых, насколько активно и доходчиво вносится в сознание масс.

Тезис четвертый. Москву отстояли всем миром. Московская битва – не одномоментный акт, не изолированное историческое событие, локализованное во времени и пространстве, а звено грандиозной народной эпопеи – Великой Отечественной войны.

Во-первых, победа под Москвой началась задолго и далеко от Москвы. Подвиг освобождения страны и мира от фашизма начался 22 июня. Вот и М.С. Солонин, муссирующий идею «о несостоятельности сталинского командования и крахе советской стратегии», признает: «Немцы не дошли до Москвы. Обескровленные многомесячными боями дивизии вермахта на последнем издыхании доползли до нее»[15].

Во-вторых, пространство Московской битвы не ограничивалось ни Москвой, ни Московской областью. Битва включала стратегические Московскую оборонительную и Московскую наступательную операции, Ржевско-Вяземскую операцию и фронтовую Торопецко-Холмскую операцию. В результате контрнаступления Красной армии враг был отброшен на запад на 150–400 км, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей.

В-третьих, столицу защищали всем миром. Страна помнит и ценит патриотический подъем, мобилизацию всех сил москвичей на отпор врагу. В обороне Москвы они проявили трудовой и боевой подвиг. Скажем об этом сухим, бесстрастным языком цифр. За первые дни войны 350 тысяч москвичей ушли на фронт. Еще из добровольцев были сформировали 16 дивизий народного ополчения, в которых насчитывалось свыше 165 тыс. человек, в том числе 20 тыс. из Московской области[16]. Около 600 тысяч жителей города, три четверти из них составляли женщины, готовили оборонительные сооружения вокруг Москвы. За годы войны в Москве и ближайших пригородах функционировало свыше 200 военных госпиталей, В них работали (многие на добровольной основе) 200 тысяч москвичек, в том числе 13 тысяч школьниц[17]. Москва, в которой накануне войны 475 крупнейших предприятий страны давали 15 процентов всего промышленного производства СССР, в период битвы перестроилась на работу для нужд фронта. Руками московских рабочих, более 40 процентов которых составляли женщины и подростки, были собраны 87 миллионов снарядов и мин. Каждый восьмой советский самолёт и каждый третий пистолет-пулемёт Великой Отечественной войны вышли из цехов столичных заводов[18]. Только в фонд обороны Родины жители Москвы отдали свыше 3 млрд рублей.

Но не только москвичи были творцами чуда победы в Московской битве. Вместе с ними ее вели и выиграли люди и воины всей страны. Примером может служить прославленная Панфиловская дивизия. Сформированная в Казахстане, она на 40 процентов состояла из казахов, на 30 из русских, а еще на 30 из других народов Советского Союза[19]. Основу наступательного порыва составили дивизии Красной Армии, переброшенные из Сибири и Дальнего Востока. Успеху Красной Армии в значительной степени способствовали действия партизан Московской, Смоленской, Калининской, Тульской областей[20].

Содержание, смысл и значение этого единства особенно ярко высвечиваются при сравнении с тем, что было, например, в Первую мировую войну. Тогда, как писал А.И Деникин, «народ подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без всякого сознания необходимости великой жертвы... воодушевлялся победой, падал духом при поражении… но все же утешал себя надеждой: «Мы тамбовские, до нас немец не дойдет»[21]. Победа в Московской битве и в Великой Отечественной войне стала возможной потому, что страна превратилась в единый военный лагерь.

Урок состоит в том, что духовную основу жизнестойкости, силы, успешности страны составляет сознание и чувствование людьми своей державной общности.

Ныне нашему обществу, безусловно, нужна идейная консолидация. Но она не может быть результатом национального примирения, установления гармонии между конфликтующими сторонами. Условно «красные» и условно «белые» существуют ныне не потому, что сто лет тому назад воевали между собой реальные белые и реальные красные, а потому, что существенно различаются их социальный статус, положение и роль в обществе и обусловленные этим интересы, ценности и идеалы. «Неравномерное распределение материальных благ, – говорит В.В. Путин, – ведёт к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможностей – и внутри обществ, и на международном уровне. … А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубокими общественными расколами»[22].

Путь к консолидации – выдвижение и акцентация общих ценностей для тех и других, среди которых – суверенитет и территориальная целостность государства, защита Отечества[23]. Государственническая идеология – не компромисс между представлениями разных социальных групп о себе, своих интересах и целях, но в ней есть идеи и ценности, одинаково дорогие для всех радетелей Отечества.

Тезис пятый. В Московской битве народ и армия проявили невиданный и неведомый миру массовый героизм, источником которого были менталитет и советскость.

У защитников Москвы вера в победу и воля к ней были выше и сильнее, чем у агрессора. В ходе Московской битвы подвиги совершили сотни известных, многие и многие тысячи безвестных героев. Виктор Талалихин, Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев, подольские курсанты… имя им – легион.

За образцовое выполнение боевых заданий в ходе Московской битвы и проявленные при этом доблесть и мужество 40 частям и соединениям было присвоено гвардейское звание. Свыше 36 тысяч воинов награждены орденами и медалями, а 110 из них удостоены звания Героя Советского Союза[24]. Государство отметило героическую оборону Москвы, учредив 1 мая 1944 г. медаль «За оборону Москвы». Ею были награждены более 10 млн военнослужащих и гражданских лиц, принимавших непосредственное участие в защите столицы[25]. В виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» помещен список более полумиллиона москвичей, награжденных этой медалью; треть из них – женщины и дети[26]. Более 20 тыс. детей были удостоены этой награды[27] (!).

Официальным признанием коллективного подвига Москвы и Подмосковья стало присвоение Москве почётного звания «Город-герой», Коломне и Ступину звания «Город трудовой доблести», а 28 населенным пунктам Подмосковья звания «Населенный пункт воинской доблести»[28].

Не лукавят, но заведомо лгут отечественные глумители истории и народа своей страны, когда пишут, что бойцы якобы сражались под дулами заградотрядов, что войну выиграли штрафбаты. Не станем здесь опровергать эту заведомую ложь. Напомним лишь слова русского философа С.Л. Франка: «Самая суровая военная и государственная дисциплина могут только регулировать и направлять общественное единство, а не творить его: его творят свободная воля к подвигу воина и гражданина»[29]. Кстати сказать, приказ наркома обороны № 227, который требовал создать штрафбаты, был подписан 28 июля 1942 г., через три месяца после завершения Московской битвы.

В основе народного подвига лежало два начала.

Одно – ментальность народа (культурный код, или, как пишут О.Е. Воронова и А.С. Трушин, «ментальный ресурс» нации[30]), для представителей которого личная судьба значит мало, когда идёт речь о судьбе народа. Выживание народа в целом важнее, чем выживание отдельного индивидуума.

Народ нашей страны, независимо от того, как она называлась – Русь, Российская империя, Советский Союз, – в разные времена и исторические эпохи, при разном политическом строе стеной вставал на пути каких бы то ни было захватчиков. Испокон века русский солдат был безмерно вынослив и самоотверженно храбр. Именно этот менталитет стал основой боевого единства идейно разных идеологических групп, о котором сказано выше.

На этом зиждется победоносная природа и характер русского народа. Когда-то Бисмарк изрек: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью»[31]. То, что Бисмарк назвал русской глупостью, – это не скудоумие, не интеллектуальная ограниченность, а недоступная европейскому уму преданность Отечеству, самоотверженность в его защите. Английский писатель Г. Солсбери подчеркивал, что советские люди в войне проявляли героизм, просто недоступный его пониманию. Д. Данинген вторил ему: «Истоки мужественного поведения больших масс советских людей трудно поддаются нашему традиционному анализу»[32]. Московская битва дала новые и яркие подтверждения тому, что и в военном отношении «умом Россию не понять, аршином общим не измерить».

Другой источник победоносности народа – «советскость», понимаемая как совокупность стереотипов социального и культурного поведения[33]. Обругиваемая ныне советская идеология в годы Великой Отечественной войны была духовным оружием народа и армии, сделавшим их сильнее захватчиков.

Многие и разные авторы признают, что это имело не просто важное, но решающее значение для организации всенародного отпора врагу. А.А. Зиновьев утверждал, что за годы Советской власти «в массе, по крайней мере в самой активной части населения, сложилось такое психическое состояние, которое сломить было невозможно»[34]. «Молодые люди, в начале своей сознательной жизни попавшие на фронт, – пишет Е.С. Сенявская, – были всецело преданы не просто Отечеству, но Отечеству социалистическому, точнее – они не разделяли в своем сознании два этих понятия»[35].

В.А. Маклаков, в прошлом один из лидеров кадетской партии, бывший послом Временного правительства во Франции, признал: «Мы не предвидели, насколько за годы нашего изгнания Россия окрепла. Победоносная Германия принуждена была перед ней отступить. Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были признать, кроме того, что все это подготовила Советская власть, которая управляла Россией»[36]. Советский народ оказался способен на этот титанический подвиг мирской святости, пишет Л.Г. Фишман, потому что гораздо раньше совершил свой главный подвиг, встав на путь построения социализма[37]. Лапидарно, афористично высказался С.Ф Черняховский: «Без 7 ноября 1917 года не было бы готовности стоять насмерть 22 июня 1941 года – и не было бы 9 мая 1945 года»[38].

Войну вел и в ней победил советский народ. День воинской славы России 9 мая дословно называется «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Эту мысль неоднократно озвучивал В.В. Путин: мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа; этот мир отстоял, сберег советский солдат[39].

Представляется, что в этом контексте советский народ – не географическая характеристика населения конкретной страны – Союза ССР и не механическая совокупность массы индивидов, а органическая общность людей, политически организованных в территориальной замкнутости и в абсолютном большинстве своем интуитивно чувствующих нерасторжимую связь с ней. Эпитет «советский» подчеркивает конкретный социально-политический характер народа, сущность и черты которого, его интересы, идеалы, ценности определял сложившийся государственный и общественный строй.

В этой связи вызывает, мягко говоря, удивление и возражение тот факт, что государство в официальных мероприятиях умалчивает об этих источниках и факторах Победы и в дни торжеств скрывает или переиначивает ее символы.

Урок состоит в том, что нельзя допустить переформатирования национального кода и, коль скоро советская идеология оказалась отринутой[40], необходимо, отказавшись от того, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной», разработать и вооружить народ идеологией, привлекательней и мощнее идеологии марксизма.

Тезис шестой. Победа в Великой Отечественной войне – героическая вершина истории России[41]. Ее историческое и идеологическое значение в том, что она прояснила и возвеличила в советских людях национальное самосознание, укрепила чувство собственного достоинства народа, его уверенность в своих силах. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению[42].

Героический путь поколения победителей – великий пример единства народа и служения Отечеству, символ священного родства России и её народа. Он для нынешних и будущих поколений – не далекая история, но их нравственный стержень, мерило устремлений и помыслов, действий и поступков.

Урок состоит в том, что в сплоченности, в преданности Родине фронтовиков – сила, уверенность и достоинство России, ее народа. И призвание идеологии будущего – прославлять военные поколения и вносить в сознание нынешних поколений ценности фронтовиков, укреплять духовное родство с ними.

Тезис седьмой. Боевое единство советского народа не имело абсолютного, то есть безусловного и непременного характера.

Не станем утверждать, что «если завтра война… как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет» (в кавычки взяты слова из песни 1938 г.) Во-первых, у народа и армии были периоды растерянности и слабости (вынужденная сдача в плен оказавшихся в окружении военнослужащих в первые месяцы войны, паника в Москве 16 октября, быстро погашенная, в том числе, введением в городе осадного положения, недостаточная стойкость определенной части войск, что стало причиной достаточно жесткого приказа № 227, и др.). Во-вторых, подвиг народа не предполагает, но допускает, что в его среде в лихую годину могут появиться трусы, дезертиры, предатели, изменники. Они действительно были, но все-таки они составляли мизерную часть населения страны и личного состава армии. Так, за годы войны общее число дезертиров (588,7 тыс.) составляло 1,7% от числа призванных[43].

В-третьих, война отчетливо выявила ту относительно незначительную часть общества, которая по идейным соображениям (неприятие советского строя, национальный сепаратизм), житейским обстоятельствам (стремление выжить в невыносимой обстановке плена или оккупации) либо по личностно-психологическим свойствам оказалась «по ту сторону баррикад», встав в ряды врага, начала борьбу против собственного государства, против своего народа.

«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы» (М. Горький. О предателях.) Во время войны и в послевоенное время по отношению к пособникам врага была создана обстановка нетерпимости и презрения, применялись жесткие и даже жестокие меры, в том числе уголовно-правового характера.

Урок состоит в том, что в мирное время идеология будущего должна исходить из необходимости жестко, бескомпромиссно ограничивать деятельность тех, кто ведет деструктивную работу против своего государства (включая конституционный запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям, умаление значения подвига народа при защите Отечества; уголовное наказание за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; запрет деятельности террористической и экстремистской направленности, регистрация в Министерстве юстиции организаций и лиц, выполняющих функции иностранных агентов, и др.).

Актуальность и важность этого обусловлены тем, что, с одной стороны, характерной чертой и особенностью современных военных конфликтов является широкое использование протестных настроений определенной части населения[44]). С другой стороны, необходимо понимать, что и внутри нашей страны существует проблема «пятой колонны», действует прозападный информационный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом и исполняющий функции иностранных агентов, за деньги зарубежных покровителей отстаивающий в России их интересы[45].

Тезис восьмой. Война всегда трагедия. В Московской битве Вооруженные силы понесли значительные потери: безвозвратные – 936 644 человек и санитарные – 898 689 человек. В целом война унесла 26,6 млн человеческих жизней, или 16 % от населения СССР в 1940 году[46], в том числе 8668 400 тыс. военнослужащих[47]. По состоянию на 1 июля 1945 г. на излечении в госпиталях находились более миллиона человек. Среди 3,8 млн человек, уволенных в годы войны из армии по ранению и болезни, 2,6 млн стали инвалидами[48].

Война поглотила огромные материальные ресурсы, разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе. Оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень, 6 млн зданий. В этих населенных пунктах были уничтожены промышленные предприятия и заводы, а также жилой фонд. Всего было разрушено 32 000 промышленных предприятий,1870 железнодорожных мостов и других сооружений, около 63 000 километров железнодорожных путей[49], 39 000 больниц, 43 000 библиотек и около 84 000 различных учебных заведений[50]. Всего же Советский Союз потерял более 30% национального богатства и более двух третей – на оккупированных территориях[51].

Общая сумма ущерба, нанесенного Советскому Союзу, в ценах тех лет составила 679 млрд. рублей[52]. С учетом вложений в ведение войны и потерь, которые понес СССР из-за прекращения экономической деятельности в оккупированных районах государства, война стоила советской стране 2 триллиона 569 миллиардов рублей[53].

Война огненным катком прошла по стране и принесла народу, каждому жителю страны столько горя, которое, казалось, вынести было нельзя. Приведенные убойные цифры несут в себе огромную бездну человеческих страданий. Они подтверждают верность слов О. Бисмарка: «Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов»[54].

Урок состоит в том, что военная идеология будущего должна культивировать «мудрость народов» и служить стимулом к борьбе за мир, которую необходимо вести, пока война еще не началась. Уместно напомнить, что закон «О защите мира» от 12 марта 1951 г. устанавливал, что «пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрывает дело мира, создает угрозу новой войны и является ввиду этого тягчайшим преступлением против человечества». Ныне действующий Уголовный кодекс (ст. 354) предусматривает уголовное наказание за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

В заключение два урока послевоенного времени без объяснения и комментариев.

Тезис девятый. Победоносное окончание «горячей» войны далеко не всегда означает установление мира на условиях победителя. Великая Отечественная война окончилась 9 мая 1945 г., а уже 5 марта 1946 г. фултонская речь У. Черчилля стала сигналом для начала холодной войны, которая в XXI веке грозит перерасти в новую войну.

Тезис десятый. Сегодня, когда геополитическое соперничество и конфронтация способны полностью переформатировать общественное сознание[55], история Великой Отечественной войны стала объектом и инструментом геополитического противоборства. Геополитические антагонисты России пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю.

Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия Россия не может.

[1] 30 фактов о Битве за Москву//https://pikabu.ru/story/30_faktov_o_bitve_za_moskvu_5532989. Дата обращения 15 ноября 2021 г.

[2] Московская битва в хронике фактов и событий. — М.: Воениздат, 2004. http://militera.lib.ru/h/moskovskaya_bitva_v_hronike_faktov/pre.html.

[3] Цитаты известных личностей// https://ru.citaty.net/tsitaty/616066-vissarion-grigorevich-belinskii-my-voproshaem-i-doprashivaem-proshedshee-chtoby-ono-ob. Дата обращения 20 ноября 2021 г.

[4] Путин В.В. Выступление на военном параде в честь 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне// http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24238/print

[5] Ветте В. Война на уничтожение: вермахт и холокост// http://scepsis.net/library/id_695.html. Дата обращения 15 ноября 2021 г.

[6] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 4 Электронный ресурс: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf. Дата обращения 30 июля 2021 г.

[7] Бердяев Н.А. Футуризм на войне. (Публицистика времен Первой мировой войны). М.: Канон+, 2004. С. 5.

[8] Черняховский С.Ф. День Подвига. Битва за Будущее…// Идеология будущего. 2021, № 2 Электронный ресурс: // https://histrf.ru/magazine/article/den-podviga-bitva-za-budushee. Дата обращения 1июля 2021 г.

[9] Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Берлин: Обелиск, 1923. С. 197.

[10] К сожалению, эта обязанность размыта в духе либеральной свободы личности: статья 59 содержит три пункта, и каждый последующий дезавуирует предыдущий; ст. 59: 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом. 3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

[11] Маркс К. К критике гегелевской философии права

[12] Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. 726 с. С. 292.

[13][13] Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. 726 с. С. 290.

[14] Попов Г. X. Три войны Сталина. М.: ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2005.

[15] Солонин М. 22 июня: Анатомия катастрофы М.: Яуза: Эксмо, 2011. 480 с. С. 446. Обескровленными немецкие войска оказались вследствие того, как двумя строчками выше пишет М. Солонин, что летом 41-го года они «несли относительно небольшие потери».

[16] Народное ополчение в Великой Отечественной войне// Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 5. М.: Воениздат, 2001. С. 373.

[17] Надёжный тыл: как москвичи обороняли город во время Великой Отечественной войны// https://www.mos.ru/news/item/17645073/. Дата обращения 6 ноября 2016 г.

[18] Надёжный тыл: как москвичи обороняли город во время Великой Отечественной войны// https://www.mos.ru/news/item/17645073/. Дата обращения 6 ноября 2016 г.

[19] Панфиловская дивизия - образец героизма и мужества солдат и командиров// https://ivgpu.com/pobeda/almanac/panfilovskaia-diviziia.html. Дата обращения 15 ноября 2021 г.

[20] Московская наступательная стратегическая операция 1941// Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 5. М.: Воениздат, 2001. С. 267.

[21] Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. М.: Наука, 1991. С. 88, 89.

[22] Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года// http://kremlin.ru/events/president/news/66975

[23] Так было в Великой Отечественной войне. С одной стороны, как писал, А.И. Деникин, «когда стало очевидным для всех, что идет нашествие и завоевание, а не освобождение, что предвидится только замена одного ярма другим — народ, отложив счеты с коммунизмом до более подходящего времени, поднялся за русскую землю так, как поднимались его предки во времена нашествий шведского, польского и наполеоновского» (Цит. по: Лехович Д. Белые против красных. М.: Воскресенье, 1992. С. 335.). О том же свидетельство Г. Гудериана, который в «Воспоминаниях солдата» приводит слова старого царского генерала, с которым ему пришлось беседовать в 1941 г: «Если бы вы пришли 20 лет тому назад, мы бы встретили вас с большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины». (Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1998. С. 338.) С другой стороны, после нападения нацистской Германии на СССР многие эмигранты поняли, что на кону судьба не коммунистической идеологии и власти коммунистической партии, большая часть их, которая не приняла революцию и советскую власть, сочувствовала Красной Армии. Тот же Деникин о себе писал: «Я лично приветствую народный подъем в деле защиты России, радуюсь победам ее над немцами, желаю окончательного их разгрома, но не перестану осуждать доньдеже есьм - большевистскую систему удушения русского народа» (Там же)

[24] Московская битва 1941—42// Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 5. М.: Воениздат, 2001. С. 265.

[25] Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. 726 с. С. 348.

[26] Главархив опубликовал первые списки москвичей, награжденных за вклад в Битву за Москву// https://tass.ru/obschestvo/10179119. Дата обращения 5 декабря 2020 г.

[27] Духовные истоки и слагаемые Победы// Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. 726 с. С. 36.

[28] Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость, героизм. По состоянию на 30 апреля 2021г. этого звания удостоены 28 населенных пунктов: города Истра, Кашира, Солнечногорск, Верея, Клин, Серпухов, Звенигород, Лобня, Яхрома, Ногинск; поселки Дорохово, Колюбакино; села Молоди, Осташёво, Спасс, Каменское, Середа, Семёновское, Ярополец, Званово, рабочий посёлок Лотошино; деревни Нефедьево, Ленино Леоново, Степыгино, Нелидово, Мокрое, Калицино.

[29] Цит. По: Российский либерализм: идеи и люди/ Под общ. ред. А. А. Кара Мурзы. М.: Новое издательство, 2007. С. 683.

[30] Воронова О.Е., Трушин А.С. Ментальный ресурс нации // Идеология будущего. 2021. №2. С. 51–63.

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[32] New York Nims Times. Book Review, 1962, May 10; Dunningen J. The Russian Front. L., 1980. P. 96. Цит. по: Волкогонов Д. А. Феномен героизма. О героях и героическом. М., 1985. С. 25, 91

[33] Попов М.Е. Сущностные характеристики советскости как социокультурного явления// https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3872. Дата обращения.20 ноября 2021 г.

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[38] Черняховский С.Ф. День Подвига. Битва за Будущее…// Идеология будущего. 2021, № 2 Электронный ресурс: // https://histrf.ru/magazine/article/den-podviga-bitva-za-budushee. Дата обращения 1июля 2021 г.

[39] http://kremlin.ru/events/president/news/63329. Дата обращения 9 мая 2020 г.

[40] Есть серьезные основания сомневаться в рациональности этого обстоятельства. Вот уже А. Чубайс, которому принадлежит фраза «забить последний гвоздь в гроб коммунизма», в одном из интервью заявил, что сейчас «абсолютно невозможно» стране вернуться к коммунизму, но согласился с тем, что «мы можем вернуться к советскости» (Анатолий Чубайс: «Мы можем вернуться к советскости, но не к коммунизму» // https://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/16/06/2016/5762abae9a794718b9569f80. Дата обращения, 16 июня 2016 г.)

[41] Выступление Президента России на военном параде 9 мая 2015 г.// http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49438.

[42] Выступление В.В. Путина на военном параде 9 мая 2016 г.// http://kremlin.ru/events/president/news/51888.

[43] Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 246, 247.

[44] Военная доктрина Российской Федерации. Утв. Президентом РФ// Российская газета, 2014, 30 декабря, № 6570

[45] Шойгу: Внутри России действует НАТОвская «пятая колонна» // https://newsland.com/community/7451/content/shoigu-vnutri-rossii-deistvuet-natovskaia-piataia-kolonna/7071337. Дата обращения 31 марта 2020 г.

[46] Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001..

[47] Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 227, 237.

[48] Кириллов В. Всемирно-историческое значение Победы над фашистской Германией// Ориентир, 2013. № 5.

[49] Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 12. Итоги и уроки войны. М.: Кучково поле, 2015. С. 631.

[50] Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. С. 347.

[51] Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. М.: ИД «Звонница-МГ», 2015. С. 43.

[52] Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 46.

[53] Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939-1945. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. С. 455.

[54] Отто фон Бисмарк. Афоризмы// http://www.mudroslov.ru/quotes?author=52&filter=author. Дата обращения 20 декабря 2020 г.

[55] «С появлением новых сфер противоборства, – указывает начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии В.В. Герасимов, – в современных конфликтах методы борьбы всё чаще смещаются в сторону комплексного применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу» (Герасимов В.В. Развитие военной стратегии в современных условиях. Задачи военной науки// Вестник Академии военных наук. 2019. № 2 (67). С. 6–11.)