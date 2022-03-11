Гаспарян Армен Сумбатович,

публицист, политолог, член РВИО

Аннотация. Автор рассматривает позицию антиваксеров как разновидность идеологической борьбы против России, как деструктивное движение, среди участников которого есть как искренне заблуждающиеся граждане, так и сознательные организаторы протеста, финансируемые из-за рубежа. Предлагаются меры противодействия деструктивной антивакцинной идеологии.

Ключевые слова: пандемия коронавируса, движение антиваксеров, идеологическая борьба.

Редакция журнала «Идеология будущего» обратилась к известному публицисту, политологу, члену РВИО Армену Гаспаряну с просьбой ответить на вопросы, касающиеся антивакцинного движения и связанных с ним угроз для национальной безопасности России.

1. Как Вы считаете, уместно ли рассматривать антивакцинное движение как разновидность информационной войны внутреннего и внешнего характера, как специальную политическую технологию, направленную на противопоставление власти и общества РФ?

2. Если да, то кто является заказчиком этой технологии?

3. Справедливо ли, на Ваш взгляд, мнение о том, что наши противники, разуверившись в эффективности их влияния на либерально-прозападные круги в России, решили применить данную технологию в целях раскола православно-патриотической части нашего общества?

4. Каково, на Ваш взгляд, соотношение искренне заблуждающихся сограждан и тех, кто направляет их в деструктивное русло?

5. Что должно делать наше государство, чтобы обеспечить защиту всех своих граждан от воздействия пандемии?

Прежде всего, разберемся, что из себя представляет антиваксерное движение. Оно может казаться некой монументальной массой из серии «партия нового типа», «орден меченосцев» и т.д. Это совершенно не так.

Там есть разная публика: «городские сумасшедшие», которых, по их мнению, задолго до пандемии Билл Гейтс уже «опылял алюминием через геркулес на завтрак и вышки 5G».

Среди них есть, выражаясь современным языком, классические «хайпожоры», которые будут стараться фигурировать в медиапространстве абсолютно по любому поводу: запуск космического корабля, российский футбол, проблемы внешней политики… А поскольку последние полтора года коронавирус – едва ли не основополагающая тема, конечно, они будут стараться высказывать по этому поводу абсолютный вздор. Причем надо понимать, что половина из них вакцинирована. Для них это чистой воды пиар.

И есть третья категория – действительно последовательные антиваксеры, часть из которых получает гранты, через CitizenGO, испанскую НКО. Это, конечно, самая «пробитая» публика, потому что они ничем не отличаются от «паствы» господина Навального, а зачастую это одни и те же люди. Они считают, что нужно использовать любой повод как идеологический, интеллектуальный, так и какой-либо другой таран против российской власти. Вот они ровно этим и занимаются. На эту категорию людей государству необходимо, на мой взгляд, обращать самое пристальное внимание по той лишь простой причине, что статистика – вещь упрямая.

Последний месяц мы ежедневно теряем 1100–1200 человек. Мне всегда могут возразить, что от алкоголизма в год умирает больше. Да, не спорю, это тоже большая проблема. Давайте взглянем на нее с другой стороны. Суммарно за время с начала пандемии, за полтора года, наша страна понесла самые крупные потери народонаселения со времен Великой Отечественной войны. Соответственно, люди, которые призывают не доверять врачам, медицине, они, на мой взгляд, наносят ущерб национальной безопасности. Больше того, они ничем с этой точки зрения не отличаются от германских нацистов образца Великой Отечественной войны. Потому что такие идеи были в тогдашнем Берлине, где считали, что не надо вакцинировать население оккупированных территорий Советского Союза. Странное совпадение, не так ли?

Ряд западных медиа «удачно» показывают антиваксерное движение в России. А то, что у них у самих есть мало вменяемые люди, которые занимаются тем же самым, их не волнует. Это часть идеологической борьбы против нашей страны, которая и так безостановочно ведется формально с момента возвращения Крыма в состав России (фактически эта борьба велась и раньше). Для ведения идеологической борьбы против России новая появившаяся антиваксерная прослойка чрезвычайно удобна, потому что она не замечена в массе своей до этого в каких-либо политических процессах: они не участвовали условно в «донатных революциях» Навального и т.д. Их можно показать как нечто принципиально новое. Конечно, никто из кураторов всей этой истории не тешит себя иллюзиями по поводу интеллектуальной составляющей всего этого движения. Достаточно почитать, что «несут» условно Шукшина, Бероев, Лоза, Лель и все прочие. Это вне интеллектуальной полемики, если брать за основу полемику Станиславского и Немировича-Данченко. Но как определенного рода дестабилизирующий фактор, считают наши противники, это можно использовать. Более того, это будут делать с превеликим удовольствием.

Главное, что мы сейчас должны сделать на уровне государства – объяснять искренне заблуждающимся людям, что из себя представляет коронавирус. Показывать больше материалов из «красных зон», хотя я понимаю, что это чудовищно. Говорить с врачами «скорой помощи» в эфире, давать им трибуну. Они лучше других объяснят, что коронавирус собой представляет. К огромному сожалению, мы этот момент упустили. Год назад не поздно было бы начать. В идеале нужно было начинать с самого начала пандемии. К сожалению, мы привыкли считать, что Россия – самая читающая и самая образованная страна в мире. Конечно, это в определенном смысле так и есть. Вопрос в другом: если 70 лет «самая образованная страна в мире» читала серьезную литературу, то кого она читает сейчас и где она это делает? Это же тоже очень важно. В основном, скорее, многие даже не читают, а слушают в Интернете, и кого – законченных мракобесов. Важное и дельное зачастую до людей не доходит.

Сегодня основополагающая задача для государства – донесение позиции, что представляет собой мракобесие в XXI веке и к чему это мракобесие может привести – это, на мой взгляд, часть идеологии будущего. Мы, конечно, от слова «идеология» почему-то всё время отходим – у нас это по Конституции нельзя. Но тем не менее. Я вообще считаю, что это ошибочно. Россия не может существовать без идеологии, так же, как не может существовать без Бога. Победа в Великой Отечественной войне, запуск космонавта или стихи Пушкина – это и есть идеология Русского мира. Еще одной ее частью должна стать борьба с опасным для жизни идиотизмом. И чем быстрее мы это сделаем, тем, на мой взгляд, для всех будет лучше.