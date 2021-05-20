В России выходит в свет первый номер нового журнала Российского военно-исторического общества «Идеология будущего». Это неординарное событие для нашей страны, журнал призван стать уникальным изданием, посвященный как прошлому Государства Российского, так и формированию его будущего.

Современные события делают фразу «без прошлого нет будущего» еще более актуальной. Россия не может решать задачи движения вперед без уроков, которое дает нам прошлое. Но эти уроки являются неотъемлемой частью формирования идеологии развития. Ученые и общественные деятели, занимающие неравнодушную и сопричастную позицию к истории своей страны, должны стать лидерами общественного мнения и могут выражать свои взгляды на роль нашей страны в мире и ее будущее на площадке журнала.

Корни многонационального народа Российской Федерации уходят в далекое прошлое – в «дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой». Но без любви к истории, без сопричастности к деяниям предков мы обречены бродить, как в тумане, не находя выхода из кризисов бурного современного мира, не имея духовной опоры для строительства своего будущего. Прошлое – важнейшая константа нашей идентичности, культурного кода. Поэтому так важно сегодня защитить историю России от тех людей, которые выбрали для себя путь умаления символов нашей воинской и трудовой славы или открытого осквернения памяти героев нашей страны, ее ветеранов.

Историки и лидеры общественного мнения в ответе за молодое поколение, которое сегодня только вступает в активную фазу своего жизненного пути. Насколько хорошо юноши и девушки будут знать свое прошлое, видеть в нем смысл происходящего и уроки для будущего – настолько верными будут их решения, когда они встанут у руля государства.

Поэтому те материалы, которые будут публиковаться в журнале «Идеология будущего» – исторические и политологические обзоры, аналитические прогнозы, статьи, основанные на исторических документах, важны для формирования актуальной исторической политики нашей страны, которая будет направлена на воспитание неравнодушных и деятельных людей.

По сути, речь идет о концепции формирования активной жизненной позиции российских граждан, а также о том, чем история является для человека, который будет жить в России и не променяет свою Родину на лакированную картинку западного мира. Однако ситуация в области формирования современной исторической политики государства и определения идеологии будущего достаточно тревожная.

Информационная война, развязанная сегодня против России, имеет первоочередной целью разрушить нашу историческую память. Западные правительственные и частные организации выделяют гигантские средства, чтобы через СМИ, Интернет и различные образовательные программы навязать молодому поколению россиян свои сомнительные ценности. Популярные онлайн-игры откладывают в головах российских детей и подростков жуткие наркоманские истории, сцены насилия и убийства, тягу к обогащению за счет ближнего (игры вроде инди-хорроров или «заработай или умри»).

Складывается ситуация, когда с детского сада и школы наши дети легко усваивают правила зарубежных компьютерных игр, впадая при этом в атмосферу страха, алчности и безнадежности, но совершенно не стремятся вникнуть в уникальное прошлое и традиции своей Родины. Социологические опросы показывают, что среди россиян падает увлечение своей историей. Например, серьезный интерес к Великой Отечественной войне (по данным Левада-центра в 2017 г.) проявили только менее 50 % россиян. Более старшее поколение порой просто не в состоянии различить во Всемирной сети, СМИ и литературе, где есть подлинная, а где фальшивая информация по истории России и мира.

Падает и качество подготовки учителей по гуманитарным предметам и, в целом, авторитет профессии учителя: свыше 80 % россиян, опрошенных Общественной палатой РФ в 2019 г., считают, что престиж профессии учителя снижается. До сих пор не восстановлена система историко-политологического образования в высшей школе, прежде всего, в технических вузах.

В ряде популярных СМИ и в Интернете распространяется заведомо ложная информация о якобы предопределенной «отсталости» России, приверженности нашего народа «деспотической» власти, «разорванности» истории страны. Великие свершения Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана III, Петра I, Екатерины II, подвиги народа при защите Отечества и освобождении других стран XIX и ХХ веков объясняются либеральным «мейнстримом» либо рабским подчинением «тирану», либо влиянием заграничных «учителей».

По сути, нас опять заставляют поверить П.Я. Чаадаеву, написавшему в первой половине XIX века: «…мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих…». С такой идеологией наше молодое поколение может вырасти только с пораженческими настроениями.

Ряд важнейших мер, предпринятых, в том числе, по инициативе председателя Российского военно-исторического общества В.Р. Мединского, позволил остановить негативную тенденцию исторического беспамятства. Публикуются новые архивные документы и фотографии, продолжаются издания фундаментальных работ по российской и всемирной истории, открыт интернет-портал «История.РФ» и др.

Однако наши оппоненты не готовы и не желают слушать любые доказательства. Их цель – построить «глобальный мир», в котором нет места для суверенной исторической России. Более того – мы часто проигрываем информационные сражения на поле истории из-за слабости нашей идеологической платформы, которая не позволяет использовать фактические знания и документы максимально эффективно и во благо общества. Значительные государственные средства, вложенные в гуманитарное образование и науку, тратятся на имитационную активность, которые никак не согласуется с задачами, стоящими перед страной. Никто не против направлений, связанных с так называемой историей повседневности или «гендерными» исследованиями, но почему они начинают преобладать над проблемами истории наших героев, подвигов, открытий, культурных достижений? При этом в зарубежной практике, откуда перекочевали к нам многие новации по «микроистории», такие проекты финансируются, прежде всего, за счет частных грантов.

В условиях, когда наша страна вновь, как это было в 1920-1930-е годы, находится в положении «осажденной крепости», приоритетное внимание должно уделяться истории строительства нашего государства, примерам выживания народа и возрождения мощи страны, урокам недопущения гражданской и межнациональной смуты, достижения побед над агрессорами. Мы не должны забывать, что именно воспитанный на лучших традициях своего прошлого советский десятиклассник 1941 года победил нациста из «гитлерюгенд» в 1945 году. Опасность угасания интереса к истории и чуждых «инъекций» в наше историческое сознание заключаются также в следующем:

– в активизации территориальных претензий к Российской Федерации (основанных на манипуляции историческими фактами) со стороны Эстонии, Латвии, Финляндии, Украины, Японии и др. стран;

– угрозе авторитету страны в связи с запоздалой реакцией на очередной вброс фальсификаций о прошлом России (например, в случае с советско-германским договором 1939 года, Варшавским восстанием 1944 года и др.);

– игнорировании Западом обусловленных историей интересов нашей страны, проявлении враждебных к России императивов внешней политики сопредельных стран; – падении престижа профессии «Родину защищать»;

– снижении общего культурного уровня граждан России, что сказывается на всем социально-экономическом развитии государства. Как показал опыт распада СССР дискредитация отечественного прошлого, заимствование западных стандартов гуманитарного образования и воспитания может иметь фатальные последствия для целостности государства.

Вышеизложенная ситуация требует незамедлительной оценки и реакции со стороны нашего общества и государства. И мы надеемся, что на страницах журнала «Идеология будущего» будет появляться не только анализ ситуации с исторической памятью в России, но и важные предложения по преодолению негативных тенденций в постижении прошлого и формированию будущего нашей страны.

Еще несколько замечаний, касающихся целей и задач журнала. Представляется, что научное сообщество и общественные деятели должны объединить свои усилия для укрепления исторического суверенитета Российской Федерации. Важно продолжать работу над основами государственной исторической политики России. Необходим Совет по исторической памяти, который мог бы координировать деятельность по консолидации государственных и общественных организаций в деле популяризации лучших примеров истории России, выдвижения ясной концепции прошлого, непрерывности нашей истории для определения четких задач будущего развития страны.

Мы должны помнить, что наше будущее, спокойная и мирная жизнь нашего Отечества базируется в огромной степени на знании фактов прошлого и уважении к подвигу наших предков, победивших во Второй мировой войне. Надеемся, что журнал «Идеология будущего» будет отвечать растущим запросам граждан России на понимание сути происходящих процессов в исторической перспективе и формировать у них более ясный взгляд на развитие нашей страны.