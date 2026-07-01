ЗЫРЯН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Служба на Енисее и в Якутске

Дата рождения Дмитрия Зыряна не установлена. Немного известно и о месте его рождения. Считается, что родился он в Коми крае, в бассейне рек Печоры, Вычегды и Мезени.

Д.М. Зырян начал службу рядовым казаком на р. Енисее, затем получил перевод в Якутск. В 1636 – 1637 гг. в числе участников отряда Постника Иванова он открывал реки Яну и Собачью (Индигирку), совершив сухопутный переход из Якутска.

Экспедиция на реки Яну и Индигирку

Зимой 1640 г. Д.М. Зырян возглавил отряд из 11 человек, который направился на лошадях из Якутска на реку Яну для сбора ясака.

Летом 1641 г. отряд перебрался в верховья реки Индигирки, где и зазимовал.

В 1641 – 1642 гг. Д.М. Зырян был представителем якутского воеводы – приказчиком на реке Индигирке. Основал Олюбенское зимовье, ставшее опорным пунктом при продвижении казачества на Восток.

Поход на Алазею и Колыму

В 1642 г. к Д.М. Зыряну присоединился отряд И. Ерастова в составе 15 человек, вместе с которым он спустился к Восточно-Сибирскому морю, по которому дошел до реки Алазеи. Здесь отряд зазимовал. Было основано Алазейское зимовье. Впервые землепроходцы увидели юкагиров, с которых был собран ясак, и чукчей.

Д.М. Зырян отправил И. Ерастова назад в Индигирский острог для того, чтобы отправить информацию о ходе экспедиции на Восток. Начиная с весны 1644 г. отряд Д.М. Зыряна пешком направился по Колымской низменности и достиг Нижней Колымы. Он совместно с М. Стадухиным и С. Дежневым считается первооткрывателем реки Колымы – важнейшей реки Северо-Восточной Азии.

В 1645 г. Д.М. Зырян получил новое назначение – целовальником во вновь построенном Нижнеколымского остроге. Его обустройством и развитием он занимался до конца своих дней.

В 1646 г. Д.М. Зырян погиб при невыясненных обстоятельствах в Якутском улусе, в бассейне реке Колымы.

Память

В настоящее время именем Зыряна названы центр Верхнеколымского улуса Республики Саха (Якутия) и левый приток реки Колымы.