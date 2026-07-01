ЗВУКОРЯД
ЗВУКОРЯД - совокупность звуков данной звуковой системы, расположенных в определённом порядке, обычно в поступенно восходящем.
В виде звукоряда схематически изображаются все тоны лада, иногда целого произведения (например, при выдерживании строгой диатоники), звукоступени данного строя музыкального. Звукоряд может записываться не только в виде гаммы (например, натуральный звукоряд); в отличие от гаммы (предполагающей эффект движения) Звукоряд - только упорядоченный комплекс звуков.
Ступени звукоряда обычно указываются в пределах октавы (если они периодически повторяются в др. октавах), однако звукоряд может быть и внеоктавным (например, обиходный звукоряд). Звукоряд имеет различное значение в разных типах музыкальной организации: очень большое в модальных структурах (смотрите Модальность), меньшее в тональных (смотрите Тональность); в додекафонии звукоряд несуществен, важна лишь интервалика.