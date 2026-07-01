ЗВУКОРЯД

ЗВУКОРЯД - со­во­куп­ность зву­ков дан­ной зву­ко­вой сис­те­мы , рас­по­ло­жен­ных в оп­ре­де­лён­ном по­ряд­ке, обыч­но в по­сту­пен­но вос­хо­дя­щем.

В ви­де звукоряда схе­ма­ти­че­ски изо­бра­жа­ют­ся все то­ны ла­да, ино­гда це­ло­го про­из­ве­де­ния (например, при вы­дер­жи­ва­нии стро­гой диа­то­ни­ки), зву­ко­сту­пе­ни дан­но­го строя му­зы­каль­но­го. Звукоряд мо­жет за­пи­сы­вать­ся не толь­ко в ви­де гам­мы (например, на­ту­раль­ный зву­ко­ряд); в от­ли­чие от гам­мы (пред­по­ла­гаю­щей эф­фект дви­же­ния) Звукоряд - толь­ко упо­ря­до­чен­ный ком­плекс зву­ков.

Сту­пе­ни звукоряда обыч­но ука­зы­ва­ют­ся в пре­де­лах ок­та­вы (ес­ли они пе­рио­ди­че­ски по­вто­ря­ют­ся в др. ок­та­вах), од­на­ко звукоряд мо­жет быть и вне­ок­тав­ным (например, оби­ход­ный зву­ко­ряд). Звукоряд име­ет различное зна­че­ние в раз­ных ти­пах музыкальной ор­га­ни­за­ции: очень боль­шое в мо­даль­ных струк­ту­рах (смотрите Мо­даль­ность ), мень­шее в то­наль­ных (смотрите То­наль­ность); в до­де­ка­фо­нии звукоряд не­су­ще­ст­вен, важ­на лишь ин­тер­ва­ли­ка.

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