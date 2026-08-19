ЗВОНИМИР, ДИМИТР

Звонимир, Димитр (лат. Svinimir Demetrius, хорват. Zvonimir Dmitar, 2-е имя по крещению) (? — не ранее 08.10.1087 и не позднее 08.09.1089) — хорватский король.

Происходил из династии Трпимировичей , представители которой правили Хорватией с перерывами с сер. IX до конца XI в. Сведений о рождении и ранних годах жизни З. Д. не сохранилось. В 1063 он женился на Елене (венг. Илона) Красивой, дочери венгерского короля Белы I и сестре Ласло Святого . В 1064, во время правления короля Петра Крешимира VI (1058—1074), З. Д. упоминается уже как активный деятель в северных пределах страны, на границе с Венгрией и Карантанией. Был баном Славонии. В результате междоусобицы, разгоревшейся после смерти Петра Крешимира, не оставившего наследника, при поддержке папы Римского Григория VII З. Д. взошел на хорватский престол. Коронован 8 октября 1075 в Салоне (Солин, ныне пригород г. Сплит, Хорватия) папским легатом. З. Д. продолжил политику своего предшественника, способствовал фактической отмене рабства и экономическому развитию Хорватии. Во внешней политике опирался на Рим, враждебно относился к Византии и оказал помощь норманнскому графу Роберу Гвискару, когда тот в 1080—1082 вторгся в балканские провинции Византии. Благодаря его поддержке возросла роль церкви в хорватском обществе. Перенес столицу государства в г. Книн.

О кончине З. Д. существуют две легенды. Согласно первой, он умер естественной смертью, а по второй, был убит на государственном соборе, состоявшемся на Книнском поле. Причиной убийства послужило недовольство хорватов его политикой, прежде всего призывами пойти освобождать Гроб Господень, т. е. принять участие в Первом крестовом походе .

С правлением З. Д. связывают последний этап расцвета и могущества хорватского государства; т. к. единственный сын З. Д., Радован, умер в младенчестве, после его смерти началась междоусобица. При активном участии вдовы З. Д. Елены королем поставили пожилого Стефана II, ставшего последним представителем династии Трпимировичей, правившим Хорватией. После его смерти (в 1090 или 1091) фактическая власть в стране перешла в руки Елены, а затем — к венгерским правителям в рамках заключенной династической унии.

Лит.: Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики. СПб., 2001; MesićM. Dimitar Zvonimar hrvatski kral. Zagreb, 1877; NemetD. Smrt hrvatskog kralja Zvonimira: Problem, izvori i tumačenja // Zavod za hrvatsku povijest; Radovi. Vol. 38. Zagreb, 2006. S. 73—92.