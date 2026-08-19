ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА
ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА (английский «Court of Star Chamber») - высший административно-судебный трибунал в Англии.
Учреждена в 1487 году Генрихом VII в качестве комитета королевского Тайного совета. Название получила от украшенного звёздами потолка зала Вестминстерского дворца, в котором проводились её заседания. Являлась высшей апелляционной инстанцией при существовавших судах «общего права». С момента основания использовалась королевской властью как чрезвычайный суд для борьбы с мятежной знатью, особенно активно в период правления Генриха VIII.
При Елизавете I Тюдор, а затем при Стюартах «Звездная палата» - судебный трибунал по политическим делам, орудие борьбы королевской власти с противниками абсолютизма и утверждения англиканской церкви в качестве государственной. Заседания «Звездной палаты» проходили тайно, без свидетелей и присяжных, выносившийся ею приговор не подлежал обжалованию. «Звездная палата» была упразднена 05.07.1641 года во время Английской революции XVII века актом Долгого парламента.