ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА

ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА (английский «Court of Star Chamber») - выс­ший ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-су­деб­ный три­бу­нал в Анг­лии.

Уч­ре­ж­де­на в 1487 году Ген­ри­хом VII в ка­че­ст­ве комитета ко­ро­лев­ско­го Тай­но­го со­ве­та. На­зва­ние по­лу­чи­ла от ук­ра­шен­но­го звёз­да­ми по­тол­ка за­ла Вест­мин­стер­ско­го двор­ца, в ко­то­ром про­во­ди­лись её за­се­да­ния. Яв­ля­лась выс­шей апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей при су­ще­ст­во­вав­ших су­дах «об­ще­го пра­ва». С мо­мен­та ос­но­ва­ния ис­поль­зо­ва­лась ко­ро­лев­ской вла­стью как чрез­вы­чай­ный суд для борь­бы с мя­теж­ной зна­тью, осо­бен­но ак­тив­но в пе­ри­од прав­ле­ния Ген­ри­ха VIII.

При Ели­за­ве­те I Тю­дор, а за­тем при Стю­ар­тах «Звездная палата» - су­деб­ный три­бу­нал по по­ли­тическим де­лам, ору­дие борь­бы ко­ро­лев­ской вла­сти с про­тив­ни­ка­ми аб­со­лю­тиз­ма и ут­вер­жде­ния анг­ли­кан­ской церк­ви в ка­че­ст­ве го­су­дар­ст­вен­ной. За­се­да­ния «Звездной палаты» про­хо­ди­ли тай­но, без сви­де­те­лей и при­сяж­ных, вы­но­сив­ший­ся ею при­го­вор не под­ле­жал об­жа­ло­ва­нию. «Звездная палата» бы­ла уп­разд­не­на 05.07.1641 года во вре­мя Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века ак­том Дол­го­го пар­ла­мен­та.

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