«ЗВЕНО»

«ЗВЕНО» - об­щественно-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция в Бол­га­рии в 1927-1949 годах.

Соз­да­на как кру­жок бес­пар­тий­ной бур­жу­аз­ной ин­тел­ли­ген­ции под руководством Д. Ка­за­со­ва, к ко­то­ро­му при­сое­ди­ни­лись и оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ные во­ен­ные во гла­ве с К. Ге­ор­гие­вым. «Звено» объ­е­ди­ни­ло так­же часть бывших чле­нов «Де­мо­кра­ти­че­ско­го сго­во­ра», со­циа­ли­стов, ра­ди­ка­лов и де­мо­кра­тов. Име­ло от­де­ле­ния в Со­фии, Бур­га­се, Плов­ди­ве и др. го­ро­дах. Идей­но-по­ли­тические взгля­ды чле­нов ор­га­ни­за­ции от­ли­ча­лись про­ти­во­ре­чи­во­стью, до­ми­ни­рую­щим эле­мен­том яв­лял­ся ан­ти­ком­му­низм. В 1930 году бы­ла раз­ра­бо­та­на про­грам­ма, в ко­то­рой от­ри­ца­лись как бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тические, так и мо­нар­хические фор­мы прав­ле­ния; по­ли­тической це­лью про­воз­гла­ша­лось ус­та­нов­ле­ние силь­ной, над­пар­тий­ной, ав­то­ри­тар­ной вла­сти.

К 1933 году был раз­ра­бо­тан ус­тав ор­га­ни­за­ции. Чис­лен­ность «Звена» в этот пе­ри­од не пре­вы­ша­ла не­сколь­ких со­тен че­ло­век. В январе 1934 года «Звенигород» рас­ко­ло­лось, часть его чле­нов во гла­ве с Д. Ка­за­со­вым во­шла в На­цио­наль­но-со­ци­аль­ное дви­же­ние А. Цан­ко­ва, др. часть под руководством К. Ге­ор­гие­ва, объ­е­ди­нив­шись с «Тай­ным во­енным сою­зом», под­го­то­ви­ла и осу­ще­ст­ви­ла государственный пе­ре­во­рот 19.05.1934 года. Ге­ор­ги­ев за­нял пост пре­мьер-министра, а «Звено», на­ря­ду с др. по­ли­тическими пар­тия­ми и ор­га­ни­за­ция­ми, фор­маль­но зая­ви­ло о са­мо­рос­пус­ке. 22.01.1935 года про­мо­нар­хи­че­ски на­стро­ен­ные во­ен­ные во гла­ве с генералом П. Зла­те­вым вы­ну­ди­ли Ге­ор­гие­ва уй­ти в от­став­ку.

В стра­не бы­ла ус­та­нов­ле­на фа­ши­ст­ско-мо­нар­хическая дик­та­ту­ра ца­ря Бо­ри­са III. «Звено», в ко­то­рое вли­лась часть чле­нов «Тай­но­го во­енного сою­за», ока­зав­шись в оп­по­зи­ции, из­ме­ни­ло по­ли­тический курс и ус­та­но­ви­ло кон­так­ты с Бол­гар­ским зем­ле­дель­че­ским на­род­ным сою­зом (БЗНС) и Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей (БКП). По­сле на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны «Звенигород» за­ня­ло ан­ти­фа­ши­ст­скую по­зи­цию и в 1942 году уча­ст­во­ва­ло в соз­да­нии Отечественного фрон­та (ОФ). По­сле вос­ста­ния 09.09.1944 года, под­го­тов­лен­но­го и про­ве­дён­но­го ОФ, Ге­ор­ги­ев воз­гла­вил болгарское пра­ви­тель­ст­во. 01.10.1944 года бы­ла со­з­да­на бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тическая пар­тия Народный со­юз «Звено» (10-15 тысяч чле­нов; в 1945-1949 годах пред­став­ле­на в Народном со­б­ра­нии). В пар­тии су­ще­ст­во­ва­ло 3 те­че­ния - пра­вое (В. Юру­ков), ле­вое (Т. Доб­ро­слав­ский) и цен­три­ст­ское (К. Ге­ор­ги­ев). По­сле ре­ше­ния о пре­об­ра­зо­ва­нии всех пар­тий, вхо­дя­щих в ОФ, в еди­ную об­щественно-по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию (февраль 1949 года) «Звено» пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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