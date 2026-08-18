«ЗВЕНО»
«ЗВЕНО» - общественно-политическая организация в Болгарии в 1927-1949 годах.
Создана как кружок беспартийной буржуазной интеллигенции под руководством Д. Казасова, к которому присоединились и оппозиционно настроенные военные во главе с К. Георгиевым. «Звено» объединило также часть бывших членов «Демократического сговора», социалистов, радикалов и демократов. Имело отделения в Софии, Бургасе, Пловдиве и др. городах. Идейно-политические взгляды членов организации отличались противоречивостью, доминирующим элементом являлся антикоммунизм. В 1930 году была разработана программа, в которой отрицались как буржуазно-демократические, так и монархические формы правления; политической целью провозглашалось установление сильной, надпартийной, авторитарной власти.
К 1933 году был разработан устав организации. Численность «Звена» в этот период не превышала нескольких сотен человек. В январе 1934 года «Звенигород» раскололось, часть его членов во главе с Д. Казасовым вошла в Национально-социальное движение А. Цанкова, др. часть под руководством К. Георгиева, объединившись с «Тайным военным союзом», подготовила и осуществила государственный переворот 19.05.1934 года. Георгиев занял пост премьер-министра, а «Звено», наряду с др. политическими партиями и организациями, формально заявило о самороспуске. 22.01.1935 года промонархически настроенные военные во главе с генералом П. Златевым вынудили Георгиева уйти в отставку.
В стране была установлена фашистско-монархическая диктатура царя Бориса III. «Звено», в которое влилась часть членов «Тайного военного союза», оказавшись в оппозиции, изменило политический курс и установило контакты с Болгарским земледельческим народным союзом (БЗНС) и Болгарской коммунистической партией (БКП). После начала Второй мировой войны «Звенигород» заняло антифашистскую позицию и в 1942 году участвовало в создании Отечественного фронта (ОФ). После восстания 09.09.1944 года, подготовленного и проведённого ОФ, Георгиев возглавил болгарское правительство. 01.10.1944 года была создана буржуазно-демократическая партия Народный союз «Звено» (10-15 тысяч членов; в 1945-1949 годах представлена в Народном собрании). В партии существовало 3 течения - правое (В. Юруков), левое (Т. Доброславский) и центристское (К. Георгиев). После решения о преобразовании всех партий, входящих в ОФ, в единую общественно-политическую организацию (февраль 1949 года) «Звено» прекратило своё существование.