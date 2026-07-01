ЗУТЕРМЕР

ЗУТЕРМЕР - го­род в Ни­дер­лан­дах , в провинции Южная Гол­лан­дия.

Население 118 тысяч человек (2007 год; 106 тысяч в 1995 году), один из наи­бо­лее бы­ст­ро­ра­сту­щих го­ро­дов стра­ны. Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря, в 10 км к вос­то­ку от Гаа­ги, в юго-западной час­ти ко­нур­ба­ции Ран­стад. Че­рез Зутермер про­хо­дят ав­то­мо­биль­ные (в т. ч. ав­то­стра­да, со­еди­няю­щая круп­ней­шие го­ро­да Ран­ста­да) и же­лез­ные (ли­ния Гаа­га - Гау­да, свя­зы­ваю­щая Гаа­гу с трансъ­ев­ро­пей­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­лью Хук-ван-Хол­ланд - Рот­тер­дам - Ут­рехт - Рур; в 1999-2003 годах по­строе­на современная железнодорожная ли­ния Рот­тер­дам - Гаа­га - Зу­тер­мер) до­ро­ги.

Зутермер воз­ник на ру­бе­же X-XI веков, в 1966 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Бы­ст­рый рост на­чал­ся в по­след­ней тре­ти XX века в свя­зи с про­цес­са­ми су­бур­ба­ни­за­ции. Зутермер пре­имущественно «спаль­ный» при­го­род Гаа­ги с об­шир­ны­ми жи­лы­ми квар­та­ла­ми. Со­хра­ни­лись: Ста­рая церковь (XV век, пе­ре­строе­на в 1787 году; ча­со­вая баш­ня окон­че­на в 1642 году), церковь Святого Ни­ко­лая. Научно-исследовательский центр и кон­ст­рук­тор­ское бю­ро норвежской ком­па­нии «Aker Kvær­ner ASA» (раз­ра­бот­ки в об­лас­ти тех­но­ло­гии про­изводства эти­ле­на и эти­лен­гли­ко­ля), ряд др. научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний. Выс­шая шко­ла. Городской те­атр. В го­ро­де соз­да­на современная спор­тив­ная ин­фра­струк­ту­ра; про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния по шорт-тре­ку, конь­ко­беж­но­му и др. ви­дам спор­та. Хок­кей­ный клуб «Зу­тер­мер» - один из ве­ду­щих в Ни­дер­лан­дах. Еже­год­ные вы­став­ки цве­тов «Фло­риа­да».

В эко­но­ми­ке (все­го за­ня­то 40,7 тысяч человек, 2007 год) пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг. Зутермер - один из ве­ду­щих в стра­не цен­тров про­изводства медицинского обо­ру­до­ва­ния (пред­при­ятия и ни­дерландская штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «Toshiba Medical Systems Europe B. V.»; вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для медицинской ра­дио­ло­гии, ульт­ра­зву­ко­вой ди­аг­но­сти­ки и др.). В го­ро­де на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия кон­цер­на «Koninklijke Nu­mico N. V.» (до 1998 года на­зы­вал­ся «Nut­ricia N. V.»), од­но­го из ве­ду­щих ев­ропейских про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов дет­ско­го и ле­чеб­но­го пи­та­ния (мо­лоч­ные сме­си «Nut­ricia» и др.), а так­же го­лов­ной офис и основные про­из­водственные мощ­но­сти ком­па­нии «Bols» (ос­но­ван в 1575 году; го­до­вой обо­рот свыше 1 млрд. ев­ро), од­но­го из ста­рей­ших в Ни­дер­лан­дах про­из­во­ди­те­лей ал­ко­голь­ной про­дук­ции (ли­кё­ры, джин, др. креп­кие на­пит­ки). Пред­при­ятия фар­ма­цев­тической, ра­дио­элек­трон­ной, элек­тро­тех­нической промышленности.