ЗУТЕРМЕР
ЗУТЕРМЕР - город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия.
Население 118 тысяч человек (2007 год; 106 тысяч в 1995 году), один из наиболее быстрорастущих городов страны. Расположен близ побережья Северного моря, в 10 км к востоку от Гааги, в юго-западной части конурбации Ранстад. Через Зутермер проходят автомобильные (в т. ч. автострада, соединяющая крупнейшие города Ранстада) и железные (линия Гаага - Гауда, связывающая Гаагу с трансъевропейской железнодорожной магистралью Хук-ван-Холланд - Роттердам - Утрехт - Рур; в 1999-2003 годах построена современная железнодорожная линия Роттердам - Гаага - Зутермер) дороги.
Зутермер возник на рубеже X-XI веков, в 1966 году получил статус города. Быстрый рост начался в последней трети XX века в связи с процессами субурбанизации. Зутермер преимущественно «спальный» пригород Гааги с обширными жилыми кварталами. Сохранились: Старая церковь (XV век, перестроена в 1787 году; часовая башня окончена в 1642 году), церковь Святого Николая. Научно-исследовательский центр и конструкторское бюро норвежской компании «Aker Kværner ASA» (разработки в области технологии производства этилена и этиленгликоля), ряд др. научно-исследовательских учреждений. Высшая школа. Городской театр. В городе создана современная спортивная инфраструктура; проводятся международные соревнования по шорт-треку, конькобежному и др. видам спорта. Хоккейный клуб «Зутермер» - один из ведущих в Нидерландах. Ежегодные выставки цветов «Флориада».
В экономике (всего занято 40,7 тысяч человек, 2007 год) преобладает сфера услуг. Зутермер - один из ведущих в стране центров производства медицинского оборудования (предприятия и нидерландская штаб-квартира компании «Toshiba Medical Systems Europe B. V.»; выпуск оборудования для медицинской радиологии, ультразвуковой диагностики и др.). В городе находятся штаб-квартира и предприятия концерна «Koninklijke Numico N. V.» (до 1998 года назывался «Nutricia N. V.»), одного из ведущих европейских производителей продуктов детского и лечебного питания (молочные смеси «Nutricia» и др.), а также головной офис и основные производственные мощности компании «Bols» (основан в 1575 году; годовой оборот свыше 1 млрд. евро), одного из старейших в Нидерландах производителей алкогольной продукции (ликёры, джин, др. крепкие напитки). Предприятия фармацевтической, радиоэлектронной, электротехнической промышленности.