ЗУРОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ

ЗУРОВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ - прозаик , историк, археолог, этнограф.

Сын торговца Ф.М. Зурова. Учился в Псковском реальном училище.

В ноябре 1918 года записался вольноопределяющимся в формировавшийся в г. Острове 2-й стрелковый полк Северной армии, в отряд светлейшего кн. А.П. Ливена (позже включенный в состав Северо-Западной армии ген. Н.Н. Юденича). Служил вместе с отцом, был пулеметчиком, командовал отрядом пластунов Островского полка. Участвовал в наступлении на Петроград, был дважды ранен, в результате чего остался инвалидом. При отступлении армии Юденича перешел новую границу по р. Нарве, служил санитаром в военном госпитале в Эстонии во время эпидемии тифа.

Перенес тиф в тяжелой форме, был демобилизован. В феврале 1920 года в звании старшего унтер-офицера 5-го Островского полка уволен в связи с расформированием Северо-Западной армии. Всю жизнь занимался сбором материалов по истории Северо-Западной армии, и в особенности отряда Ливена, позже переформированного в 5-ю Ливенскую дивизию. Собрал в подлинниках и копиях значительную часть приказов по армии, рапортов, донесений, частную переписку офицеров штаба и финансово-хозяйственные документы, составил «Записи рассказов участников Северо-Западной армии» (более 1200 с.).

В июне 1920 года Л.Ф. Зуров уехал в Ригу, в сентябре того же года поступил в 3-й класс Рижской городской русской средней школы, которую окончил в июне 1922 году, выдержав все испытания в объеме полного курса реального училища. В 1922 году переехал в Чехословакию. Поступил в Высшую техническую школу в Праге на архитектурное отделение, посещал археологический факакультет Карлова университета и семинары Н.П. Кондакова.

В 1925 году оставил учебу по совету врачей и поселился в Риге. Был представителем от русского студенчества Латвии на II съезде студентов-эмигрантов в Праге, в апреле 1924 года - на конференции Объединения русских эмигрантских студенческих организаций, в марте 1926 году - на Российском зарубежном съезде в Париже. В Риге служил такелажником в порту, маляром. В 1925 году исполнял обязанности секретаря, помогая Ливену, одному из редакторов сборника «Белое дело», готовил материалы для «Архива гражданской борьбы с большевизмом ». Был секретарем редакции ж. «Перезвоны», входил в число его постоянных сотрудников (с 1928 год).

Первыми выступлениями Л.Ф. Зурова в печати стали рассказ «Вечерний звон» и стихотворение «Цветы на могилу» в рижской газ. «Маяк» (1922 год. № 7). В 1925-1929 годы в рижской газете «Слово», журнал «Перезвоны» и др. изданиях опубликовал 38 очерков и рассказов, в т. ч. материалы о жизни крестьян Латгалии (В крестьянском доме: Из записной книжки // Слово. 1927. № 445; Ярмарка в Пыталове // Там же. № 501; Режицкий базар // Там же. № 563), о рижских старообрядцах (В Жоготах и у старообрядцев // Там же. № 396; Гребенщиковский молитвенный дом // Там же. № 524), о псковских древностях (Старинная икона с рисунком Псково-Печерской обители // Там же. 1928. № 1007; Печерские легенды // Там же. № 1009), об истории Добровольческого движения (Даниловы // Белое дело. 1927. Вып. 2. С. 158-196).

Напечатанные в газете «Слово» 7 ранних рассказов Л.Ф. Зурова и повесть «Кадет», собранные автором в одноименную книгу, вызвали одобрительные отклики Ю.И. Айхенвальда, И.А. Бунина, А.И. Куприна, И.С. Шмелёва, П.М. Пильского. В 1928 году издателями альбома «Псково-Печерский монастырь: Общий культурно-исторический очерк» Д.И. Зуров был командирован в г. Петсери (Печоры) с целью составления описи древностей библиотеки и ризницы Псково-Печерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря.

В том же году опубликовал в Риге повесть «Отчина», посвященную истории обители и Псковского края во времена Иоанна Грозного. Книга стала результатом работы в архивах Псково-Печерского монастыря и вышла в художественном оформлении автора, использовавшего изображения древних киноварных букв XVI века, филиграней бумаги и тиснений переплетов, а также собственные зарисовки монастырских построек - церкви свт. Николая Чудотворца (Николы Вратаря) и главной звонницы.

В декабре 1928 – ноябре 1929 годов Д.И. Зуров переписывался с Буниным, который пригласил его приехать в гости в Грас. При содействии К.И. Зайцева (впоследствии архим. Константин) и В.Ф. Зеелера получил въездную визу во Францию, а от Бунина - деньги на дорогу. 23 ноября 1929 года прибыл в Грас, где вопреки первоначальным намерениям остался надолго. Д.И. Зуров стал секретарем Бунина и фактически членом его семьи, познакомился с Г.Н. Кузнецовой, М.А. Степун и Н.Я. Рощиным.

Печатался в парижских изданиях «Последние новости», «Иллюстрированная Россия», «Современные записки», в альманахе «Круг»; в эстонских журналах «Старое и новое», в сборнике «Новь», в газете «День русского просвещения». В 1930-1944 годы в рижских газетах «Сегодня», «Для Вас», «Наша газета» вышло 13 его работ. Участвовал в подготовке рижского старообрядческого ж. «Родная старина». С 1932 года лечился от туберкулеза.

Будучи сотрудником парфюмерной лаборатории А. Рождественского в Грасе, Д.И. Зуров 21 марта 1935 года получил командировку в Эстонию, Латвию и Литву с целью налаживания деловых связей с прибалтийскими коммерсантами. По пути весной 1935 года посетил Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Принял участие в реставрации крыльца и звонницы церкви свт. Николая Чудотворца в Псково-Печерском монастыре, что принесло Д.И. Зурову широкую известность в русской Прибалтике. В Печорском уезде обнаружил древнеславянское городище Митковицкий «городочек», где в ходе археологических раскопок нашел неск. предметов каменного века.

Осенью 1935 года возвратился во Францию. Впоследствии занимался археологическими и этнографическими исследованиями в Эстонии в сотрудничестве с Археологическим институтом им. Кондакова в Праге, с Базельским университетом и другими учреждениями. В 1937 году ездил в Эстонию от музея Трокадеро (Париж) и Министерства просвещения Франции, результатом работы стали многочисленные рисунки, схемы, планы местности и карты Изборского края.

7 июня 1938 года был командирован Музеем естественной истории (Музеем человека) в Прибалтику с целью изучения района Сетумаа, Чудского оз. и р. Нарвы. Экспедиция была организована при содействии П.Н. Милюкова, собравшего часть средств. Вместе с 2 научными сотрудниками и 4 рабочими Д.И. Зурова обследовал Изборск, Малы, Печорский у., осенью 1938 года вернулся во Францию. По результатам поездок многократно выступал в Париже с докладами о древностях Петсери и Изборска (О древностях Изборского и Печерского края // Последние новости. 1935. 26 сентября С. 3), в парижском об-ве «Икона» сделал доклад «Монастырские и церковные древности Печерского края в Эстонии». Позднее составил «Записку о произведенном обследовании древностей Псковского и Изборского края и о результатах археологических разведок 1935-1938 годы» (П., 1946 год) и «Записку о дохристианских пережитках и религиозных верованиях сетских чудо-эстонцев и крестьян Печерского края» (П., б. г.).

В рассказе «Обитель» описал посещения Псково-Печерского мон-ря и судьбы своих соработников по экспедициям в Печорском крае (Новоселье. 1946. № 29/30. С. 35-54). Успешной экспедиционной работе способствовали умение Д.И.Зурова устанавливать доверительные отношения с местным населением, близкое знакомство с Печерским еп. Иоанном (Булиным), принадлежавшим к народности сету. По некоторым свидетельствам, Д.И. Зурова имел отношение к деятельности антисоветской террористической организации «Братство Русской Правды» и, живя в Риге, возглавлял латв. отд-ние «Русского отряда».

В 1937-1940 годы был председателем Объединения писателей младшего поколения в Париже. Действие романов Д.И. Зурова «Древний путь» (П., 1934) и «Поле» (П., 1938) разворачивается на фоне событий первой мировой войны и гражданской смуты. С конца 30-х годов работал над романом «Зимний дворец» - 1-й частью задуманной и неосуществленной исторической трилогии-эпопеи о событиях революции в обеих столицах и в провинции. Стремившийся к исторической точности автор тщательно переделывал роман, с 1946 года в Нью-Йорке печатались отдельные главы (Петроградская ночь // Новоселье. 1946. № 24/25; Дорога // Там же. № 29/30). Однако и «Зимний дворец», и 2 др. части трилогии - «Большое Вознесение» и «Перекати-Поле» - остались незавершенными.

Также неоконченной осталась поздняя повесть «Иван-да-Марья», действие к-рой происходит в годы первой мировой войны. В ней автор, разочарованный выходившим отдельными главами романом А.И. Солженицына «Август четырнадцатого», который характеризовал как «полный срыв, провал» известного писателя, стремился с документальной точностью вывести подлинных героев трагической эпохи, изобразить их особенный душевный мир (реконструированный текст повести был опубликован в 2005).

В 1939 году Д.И. Зуров записался добровольцем во французскую армию, весной 1940 года демобилизован как больной туберкулезом. В годы второй мировой войны жил в Грасе у Буниных. Отношения Д.И. Зурова с Буниным ухудшались.

15 декабря 1943 года Бунин писал Рощину: «...что за сказочный мерзавец, что за чудовище сидит на моей и на Вериной шее уже 14 лет!» 22 декабря 1944 года Д.И. Зуров обратился к советскому представителю во Франции с просьбой передать статью с результатами его исследований Печорского края «советским научным учреждениям». В конце войны принимал участие в деятельности «Союза друзей Советской Родины», сотрудничал в газ. «Советский патриот». В ст. «Синодик» (Там же. № 26. С. 85-94) преувеличил масштабы борьбы с Церковью на оккупированной нем. армией советской территории. Согласно наблюдениям Э. Хейвуда, среди сохранившихся бумаг Д.И. Зурова нет свидетельств его намерения переехать в СССР.

После войны жил под Парижем, служил сторожем в Буживале, вновь занялся литературной деятельностью. Публиковался в парижских сборниках (Петрополис // Встреча. П., 1945. Сб. 1; Астория // Рус. сборник. П., 1946. Кн. 1. С. 70-86). С 1945 года много печатался в США. По материалам рассказов одной из узниц лагеря Д.И. Зурова написал статью «Аушвиц» (Новоселье. 1945. № 21. С. 26-31). Поддержал решение Бунина выйти из Союза русских писателей и журналистов во Франции, после того как в 1947 гоу из него по настоянию Б.К. Зайцева были исключены литераторы, принявшие советское гражданство. Постепенно отношения с Буниным наладились, Д.И. Зуров, переехав в Париж, помогал ухаживать за тяжелобольным писателем. После смерти Бунина Д.И. Зурова поселился в его квартире, помогая В.Н. Буниной в подготовке издания последней книги Бунина «О Чехове» и в систематизации материалов для ее монографии «Жизнь Бунина». Когда Бунина скончалась, разбирал архив ее мужа, публиковал нек-рые материалы, переписывался с исследователями творчества Бунина, в т. ч. в СССР, благодаря чему впервые широкой публике стали известны мн. сведения о жизни писателя.

В конце 50-х годов готовил новый обзор своих исследований по истории Псковского края для АН СССР, переписывался с историками Пскова, но посетить СССР отказывался. В 1958 году в Париже вышла последняя книга Д.И. Зурова «Марьянка» - сборник из 21 рассказа, ранее публиковавшихся, который вызвал одобрение критики.

С 1953 года Д.И. Зуров периодически лечился от душевного расстройства. В последнее десятилетие жизни особенно сблизился с семьей Зайцева, дочь которого Н.Б. Зайцева-Соллогуб приняла на себя заботу о Д.И. Зурове. Был близким другом иконописца мон. Григория (Круга), написал его биографию. В середине 60-х годов посетил Данию и Шотландию, где собирал сведения по генеалогии Лермонтовых. Собирал материалы по древней истории Бретани, где подолгу жил.

Умер в санатории в Акс-ле-Терм. Похоронен 14 сентября 1971 года на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Сочинения:

Кадет. Рига, 1928;

Напоминание (1918-1928) // Слово. 1928. № 967;

Опись древностей // Псково-Печерский мон-рь: Общий культ.-ист. очерк / Сост.: В. Синайский. Рига, 1929. С. 57;

Уездное // Старое и новое. 1931. № 1. С. 69-7