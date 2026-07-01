ЗУРAРА

Зурара (порт. Zurara, Azurara), Гомеш Эонеш де (1410?, Португалия — 1473/1474, Лиссабон) — португальский хронист XV в., запечатлевший ранний этап эпохи португальских географических открытий.

Из семейства клириков. В юности служил придворным пажом и при библиотеке и архиве. Получил образование по королевскому распоряжению Афонсу V вместе с сыновьями фидалгу .

В 1451 З. был уже кавалейру (рыцарем) Королевского дома, хранителем королевской библиотеки. С 1454 назначен главным хранителем архива Торре-ду-Томбу и королевским хронистом, сменив в этой должности Фернана Лопеша . З. обладал обширной эрудицией, основанием которой послужила работа в королевской библиотеке; был знаком с Библией, патристикой, античными и средневековыми авторами.

В своих трудах З. основателен и объективен, предпочитал описывать героические деяния великих личностей. Первой была «Хроника взятия Сеуты» (1449—1450), написанная как часть «Хроники короля Дона Жоана I». Она начинается с описания недовольства португальской знати в связи с заключением мира между Португалией и Кастилией в 1411. Поход на Сеуту описывается как идеал крестового похода. «Хроника открытия и завоевания Гвинеи» (1452—1453) посвящена Энрике Мореплавателю и представляет собой первую в истории летопись географических открытий и начального этапа португальской экспансии. Хроника показывает и торгово-экономические интересы, побудившие португальцев к открытиям. Хроники, посвященные королям Фернанду, Дуарте и Афонсу V, утрачены.

Хроники З. — основной источник для изучения культуры и общественного умонастроения Португалии XV в. В браке З. не состоял, имел троих незаконнорожденных детей, легитимизированных при Жоане III.

Скульптурное изображение Зурары присутствует у пьедестала памятника Л. Камоэнсу в Лиссабоне (1860) и среди фигур Памятника первооткрывателям (1960).

Соч.: Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné // Introd. J. de Bragança. Vol. I—II. Porto, 1937; Crónica dos feitos notáveis que se passaram na Conquista da Guiné por mandado do Infante D. Henrique. Estudo crítico de mérito T. de Sousa Soares. Lisboa, 1978.

Лит.: Dias Dinis A. J. Vida e Obras de Gomes Eanes de Zurara // Introdução a Crónica dos Feitos da Guiné. Vol. I. Lisboa, 1949; Carvalho M. Barradas. L’ideologie religieuse dans la «Crónica dos Feitos de Guiné» de Gomes Eanes de Zurara // Bulletin des études portugaises. T. XIX, 1956. P. 34—63; Soares Torquato de Sousa. Acerca da chamada «Crónica dos Feitos da Guiné», de Gomes Eanes de Zurara // Revista Portuguesa de História. T. IX. Coimbra, 1960. P. 287—302; Brasil R. Gomes Eanes de Zurara. A vida // Crónica da Tomada de Ceuta / Introd. e notas de R. Brasil, M. Martins. Publicações Europa-América, 1992.