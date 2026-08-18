ЗУЛУСЫ

Зулусы (самоназвание «амазулу») — крупнейший народ Южно-Африканской республики (11,6 млн человек в 2011); проживают также в Лесото, Зимбабве, Свазиленде, Малави и др.

Относятся к группе нгуни народов банту, язык — исизулу. Большинство исповедует христианство, есть последователи католической, протестантских, а также независимых африканских церквей, сохраняются и традиционные религиозные практики: знахарство, профетические культы, экзорцизм, обращения к духам мертвых, вера в колдовство и т. д.

Формирование этнической общности З. начинается в конце XVIII — начале XIX в., когда с увеличением плотности населения и ростом конкуренции за контроль над пастбищами и путями торгового обмена между р. Тугела и Понгола происходит формирование нескольких крупных вождеств, соперничавших между собой за доминирование в регионе. Сильнейшими из них были мтетва и ндвандве. У мтетва развитие получила традиционная система амабуто — объединений молодых людей одной возрастной группы, проходивших вместе обряд инициации. Онипревратились в преимущественно военные подразделения — импи, объединенные железной дисциплиной. В 1817 (или 1818) умер вождь мтетва Дингисвайо и вождество фактически распалось. Против гегемонии ндвандве выступил правитель небольшого клана зулусов Чака (ум. 1828), проявивший выдающиеся качества военного предводителя. Он нанес решающее поражение ндвандве в 1819 и установил контроль над междуречьем Тугелы и Понголы. Территориально-родовые объединения и вождества, до того сохранявшие свою самостоятельность, были им разгромлены и рассеяны по пространствам Южн. Африки или же вынуждены были признать власть Чаки и войти в состав его державы в качестве вассальных владений.

В 1837 на земли зулусов началось вторжение буров, покинувших Капскую колонию в ходе так называемого Великого трека. После поражения на р. Инкоме 17 декабря 1838 З. вынуждены были уступить бурам земли между р. Тугела и Умзимкулу. В 1843 эти территории были аннексированы Великобританией и образовали колонию Натал. После англо-зулусской войны 1879 Зулуленд был объявлен британским протекторатом (1887), а в 1897 включен в состав колонии Натал. З. восстание 1906 (восстание Бамбаты) стало последним крупным антиколониальным выступлением.

В период апартхейда многие З. принимали активное участие в борьбе с расистским режимом. В 1975 образована выражавшая преимущественно интересы З. Партия свободы Инката. Стремясь взять под контроль национальное движение З., правительство ЮАР в 1980 образовало бантустан КваЗулу, просуществовавший до 1994. В постапартхейдной Южн. Африке Партия свободы Инката продолжала пользоваться значительной поддержкой З., вплоть до 2009 она являлась третей по влиянию политической силой страны. Правящий дом З. с 1971 возглавляет Гудвилл Звелитини ка Бекузулу — восьмой представитель династии, основанной Чакой.

Лит.: Воеводский А. В. Кечвайо — последний независимый правитель Страны зулусов // Вестник РГГУ. 2010. №18 (61). С. 136—152; Риттер Э. А. Зулус Чака. М., 1989; Южно-Африканская Республика. Справочник. М., 2014; Bryant A. T. Olden Times in Zululend and Natal Containing Earlier Political History of the Eastern-Nguni Clans. Cape Town, 1965; Gluckman M. The Individual in a Social Framework: the Rise of King Shaka of Zululand // Journal of African Studies. 1974. Vol. 1. № 2. P. 113—144; Gybson, J. Y. The Story of the Zulus. London, 1911; Krige E. J. The Social System of the Zulus. London, 1936.