ЗУДЕРМАН ГЕРМАН

ЗУДЕРМАН ГЕРМАН - немецкий дра­ма­тург, про­за­ик.

Ро­дил­ся в се­мье пи­во­ва­ра-мен­но­ни­та. Учил­ся в университетах Кё­нигс­бер­га , Бер­ли­на. Как жур­на­лист пе­ча­тал­ся с 1882 года. Зудерман - один из пред­ста­вите­лей немецкого на­ту­ра­лиз­ма; адап­ти­ро­вал к за­про­сам мас­со­вой ау­ди­то­рии под­ня­тую Г. Иб­се­ном этическую про­бле­ма­ти­ку, а позд­нее ниц­ше­ан­скую апо­логию силь­ной лич­но­сти. Де­бю­ти­ро­вал сборником рас­ска­зов «В су­мер­ках» («Im Zwie­licht», 1886 год); ус­пе­хом поль­зо­ва­лись ро­ма­ны «Гос­по­жа За­бо­та» («Frau Sorge», 1887 год) и «Ко­ша­чья тро­па» («Katzensteg», 1890 год).

Сла­ву Зудерману при­нес­ли се­мей­ная дра­ма «Честь» («Die Ehre», 1889 год), а так­же пье­сы «Ги­бель Со­до­ма» («Sodoms Ende», 1891 год) - о раз­вра­щаю­щем воз­дей­ст­вии на ху­дож­ни­ка сре­ды бер­лин­ских ну­во­ри­шей - и «Ро­ди­на» («Heimat», 1893 год; за пре­де­ла­ми Гер­ма­нии ста­ви­лась под названием «Ма­гда») - об оболь­щён­ной де­вуш­ке, став­шей зна­ме­ни­той пе­ви­цей, кон­флик­те от­цов и де­тей.

В пье­сах Зудермана со­че­та­ют­ся зло­бо­днев­ные те­мы (кон­фликт пат­ри­ар­халь­но­го и со­вре­мен­но­го жиз­нен­ных ук­ла­дов, амо­ра­лизм выс­ших сло­ёв об­ще­ст­ва, жен­ская эман­си­па­ция) с сю­жет­ной за­ни­ма­тель­но­стью, ме­ло­дра­ма­тич­но­стью . Не­смот­ря на уп­рё­ки в не­са­мо­стоя­тель­но­сти и сен­ти­мен­таль­но­сти, Зудерман был од­ним из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных дра­ма­тургов сво­его вре­ме­ни.

В даль­ней­шем эво­лю­цио­ни­ро­вал в сто­ро­ну нео­ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма [цикл од­но­акт­ных пьес «Об­ре­чён­ные на смерть» («Morituri», 1896 год); дра­мы «Три пе­ра» («Die drei Rei­herfedern», 1898 год), «Ио­анн» («Johan­nes», 1898 год) и др.]. Ав­тор ро­ма­на «Бы­лое» («Es war», 1894 год), сборника но­велл «Ли­тов­ские ис­то­рии» («Litauische Geschichten», 1917 год) и др. Зудерман был по­пу­ля­рен в Рос­сии, ока­зал влия­ние на А. П. Че­хо­ва.