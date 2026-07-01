ЗУДЕРМАН ГЕРМАН
ЗУДЕРМАН ГЕРМАН - немецкий драматург, прозаик.
Родился в семье пивовара-меннонита. Учился в университетах Кёнигсберга, Берлина. Как журналист печатался с 1882 года. Зудерман - один из представителей немецкого натурализма; адаптировал к запросам массовой аудитории поднятую Г. Ибсеном этическую проблематику, а позднее ницшеанскую апологию сильной личности. Дебютировал сборником рассказов «В сумерках» («Im Zwielicht», 1886 год); успехом пользовались романы «Госпожа Забота» («Frau Sorge», 1887 год) и «Кошачья тропа» («Katzensteg», 1890 год).
Славу Зудерману принесли семейная драма «Честь» («Die Ehre», 1889 год), а также пьесы «Гибель Содома» («Sodoms Ende», 1891 год) - о развращающем воздействии на художника среды берлинских нуворишей - и «Родина» («Heimat», 1893 год; за пределами Германии ставилась под названием «Магда») - об обольщённой девушке, ставшей знаменитой певицей, конфликте отцов и детей.
В пьесах Зудермана сочетаются злободневные темы (конфликт патриархального и современного жизненных укладов, аморализм высших слоёв общества, женская эмансипация) с сюжетной занимательностью, мелодраматичностью. Несмотря на упрёки в несамостоятельности и сентиментальности, Зудерман был одним из наиболее популярных драматургов своего времени.
В дальнейшем эволюционировал в сторону неоромантизма и символизма [цикл одноактных пьес «Обречённые на смерть» («Morituri», 1896 год); драмы «Три пера» («Die drei Reiherfedern», 1898 год), «Иоанн» («Johannes», 1898 год) и др.]. Автор романа «Былое» («Es war», 1894 год), сборника новелл «Литовские истории» («Litauische Geschichten», 1917 год) и др. Зудерман был популярен в России, оказал влияние на А. П. Чехова.