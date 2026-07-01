ЗУБРИЦКИЙ (Зубржицкий) НИКОДИМ
ЗУБРИЦКИЙ (ЗУБРЖИЦКИЙ) НИКОДИМ - украинский гравёр.
Родом из Галиции. Иеромонах, диакон Креховского монастыря в Галиции. Жил во Львове (с 1691 года), Киеве (с 1705 года) и Чернигове (1709-1724 годы). Один из крупнейших украинских ксилографов, мастеров резцовой гравюры и офорта. В 1688-1724 годах исполнил свыше 400 гравюр на дереве на евангельские и библейские сюжеты для изданий, выпущенных во Львове («Анфологион», 1692 год; «Апостол», 1696 год; «Акафист», 1699 год; «Служебник», 1712 год, и др.), Унёве («Евангелие учительное» К. Транквилиона-Ставровецкого, 1696 год), в Киево-Печерской лавре («Патерик», 1702 год), Чернигове («Богородице Дево…», 1707 год, и «Царский путь Креста Господня», 1709 год, И. Максимовича) и Почаеве, а также иллюстрации к Новому Завету (гравюры на меди и на дереве, 1717 год).
Обращался к светским сюжетам [«Освобождение Почаевского монастыря от осады турок… в 1677 году» («Осада Почаева турками», офорт, 1704 год)]. Зубрицкому приписываются и получившие широкую известность аллегорические гравюры на меди для киевского издания «Ифика и иерополитика, или Философия нравоучительная символами… к наставлению и пользе юным» (1712 год; неоднократно переиздавалось). В последнем цикле иллюстраций мастер черпал мотивы не только из античной мифологии, но и из современной украинской жизни, легенд и народных картинок.