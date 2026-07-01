ЗУБРИЦКИЙ (Зубржицкий) НИКОДИМ

ЗУБРИЦКИЙ (ЗУБРЖИЦКИЙ) НИКОДИМ - украинский гра­вёр.

Ро­дом из Га­ли­ции . Ие­ро­мо­нах, диа­кон Кре­хов­ско­го монастыря в Га­ли­ции. Жил во Льво­ве (с 1691 года), Кие­ве (с 1705 года) и Чер­ни­го­ве (1709-1724 годы). Один из круп­ней­ших украинских кси­ло­гра­фов, мас­те­ров рез­цо­вой гра­вю­ры и офор­та. В 1688-1724 годах ис­пол­нил свыше 400 гра­вюр на де­ре­ве на еван­гель­ские и биб­лей­ские сю­же­ты для из­да­ний, вы­пу­щен­ных во Льво­ве («Ан­фо­ло­ги­он», 1692 год; «Апо­стол», 1696 год; «Ака­фист», 1699 год; «Слу­жеб­ник», 1712 год, и др.), Унё­ве («Еван­ге­лие учи­тель­ное» К. Тран­кви­лио­на-Став­ро­вец­ко­го, 1696 год), в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре («Па­те­рик», 1702 год), Чер­ни­го­ве («Бо­го­ро­ди­це Де­во…», 1707 год, и «Цар­ский путь Кре­ста Гос­под­ня», 1709 год, И. Мак­си­мо­ви­ча) и По­чае­ве, а так­же ил­лю­ст­ра­ции к Но­во­му За­ве­ту (гра­вю­ры на ме­ди и на де­ре­ве, 1717 год).

Об­ра­щал­ся к свет­ским сю­же­там [«Ос­во­бо­ж­де­ние По­ча­ев­ско­го мо­на­сты­ря от оса­ды ту­рок… в 1677 году» («Оса­да По­чае­ва тур­ка­ми», офорт, 1704 год)]. Зубрицкому при­пи­сы­ва­ют­ся и по­лу­чив­шие ши­ро­кую из­вест­ность ал­ле­го­рические гра­вю­ры на ме­ди для ки­ев­ско­го издания «Ифи­ка и ие­ро­по­ли­ти­ка, или Фи­ло­со­фия нра­во­учи­тель­ная сим­во­ла­ми… к на­став­ле­нию и поль­зе юным» (1712 год; не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лось). В по­след­нем цик­ле ил­лю­ст­ра­ций мас­тер чер­пал мо­ти­вы не толь­ко из ан­тич­ной ми­фо­ло­гии, но и из современной украинской жиз­ни, ле­генд и народных кар­ти­нок.