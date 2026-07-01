ЗУБОВСКО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ГРУППА
ЗУБОВСКО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ГРУППА - курганные погребения середины I века до н. э. - середины I века н. э. на левобережье Кубани.
Ядро Зубовско-Воздвиженской группы составляют 11 комплексов, раскопанных Н. И. Веселовским со второй половины 1890-х годов до 1913 года (с перерывами) у станиц Ярославской, Воздвиженской, уезда Зубовского хутора близ станицы Тенгинской (ныне Алексеево-Тенгинская) и у города Армавир - в Краснодарском крае, у аула Хатажукаевского (ныне село Пшичо) и город Майкоп в Адыгее (Россия).
Выделена М. И. Ростовцевым (до 1918 года), современное название дано К. Ф. Смирновым (1952 год). С 1970-х годов открыты новые погребения Зубовско-Воздвиженской группы у станиц Михайловской, Тенгинской, Тбилисской (хутор Песчаный) и др. Погребения в прямоугольных ямах (известны деревянные перекрытия и гроб с резным геометрическим орнаментом), вытянутые на спине, головой на запад, единично - на север и юг.
Среди находок - железные доспехи из кольчуги и чешуйчатого панциря на плечах и груди, возможно, конский доспех, мечи с прямым перекрестием и кольцевым или плоским В-образным навершием, черешковые трёхлопастные стрелы, наконечники копья (римский пилум длиной 83 см) и дротика, псалии (кольчатые в виде стержней с двумя петлями посредине и фигурными тамгообразными окончаниями), длинные, слегка изогнутые ножи, бронзовые котлы, железные треножники или жезлы, серебряные и бронзовые фалары, импортные серебряные, бронзовые, глиняные, стеклянные скифосы, канфары и др. сосуды (в т. ч. фиала V - начала IV веков до н. э. с греческой надписью «Я принадлежу Аполлону - Предводителю, что в Фасисе»), оселки в драгоценной оправе, золотые браслеты и серьги, фибулы (в т. ч. зооморфные, римская типа Алезия, броши), бусы, амулеты и др.
Ряд исследователей связывают Зубовско-Воздвиженскую группу с элитой сарматского объединения сираков, другие - с элитой меотов. Элементы культуры Зубовско-Воздвиженской группы, известные в Центральной Азии, соотносят с аланами, и некоторые специалисты считают Зубовско-Воздвиженскую группу памятником одной из ранних аланских группировок.