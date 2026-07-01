ЗУБОВСКО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ГРУППА

ЗУБОВСКО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ГРУППА - кур­ган­ные по­гре­бе­ния середины I века до н. э. - середины I века н. э. на ле­во­бе­ре­жье Ку­ба­ни.

Ядро Зубовско-Воздвиженской группы со­став­ля­ют 11 комп­лек­сов, рас­ко­пан­ных Н. И. Ве­се­лов­ским со второй половины 1890-х годов до 1913 года (с пе­ре­ры­ва­ми) у ста­ниц Яро­слав­ской, Воз­дви­жен­ской, уезда Зу­бов­ско­го ху­то­ра близ ста­ни­цы Тен­гин­ской (ны­не Алек­се­ево-Тен­гин­ская) и у города Ар­ма­вир - в Крас­но­дар­ском крае , у ау­ла Ха­та­жу­ка­ев­ско­го (ны­не село Пши­чо) и город Май­коп в Ады­гее (Рос­сия).

Вы­де­ле­на М. И. Рос­тов­це­вым (до 1918 года), современное название да­но К. Ф. Смир­но­вым (1952 год). С 1970-х годов от­кры­ты но­вые по­гре­бе­ния Зубовско-Воздвиженской группы у ста­ниц Ми­хай­лов­ской, Тен­гин­ской, Тби­лис­ской (ху­тор Пес­ча­ный) и др. По­гре­бе­ния в пря­мо­уголь­ных ямах (из­вест­ны де­ревянные пе­ре­кры­тия и гроб с рез­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том), вы­тя­ну­тые на спи­не, го­ло­вой на за­пад, еди­нич­но - на се­вер и юг.

Сре­ди на­хо­док - же­лез­ные дос­пе­хи из коль­чу­ги и че­шуй­ча­то­го пан­ци­ря на пле­чах и гру­ди, воз­мож­но, кон­ский дос­пех, ме­чи с пря­мым пе­ре­кре­сти­ем и коль­це­вым или пло­ским В-об­раз­ным на­вер­ши­ем, че­реш­ко­вые трёх­ло­па­ст­ные стре­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пья (римский пи­лум дли­ной 83 см) и дро­ти­ка, пса­лии (коль­ча­тые в ви­де стерж­ней с дву­мя пет­ля­ми по­сре­ди­не и фи­гур­ны­ми там­го­об­раз­ны­ми окон­ча­ния­ми), длин­ные, слег­ка изо­гну­тые но­жи, брон­зо­вые кот­лы, же­лез­ные тре­нож­ни­ки или жез­лы, се­реб­ря­ные и брон­зо­вые фа­ла­ры, им­порт­ные се­реб­ря­ные, брон­зо­вые, гли­ня­ные, стек­лян­ные ски­фо­сы, кан­фа­ры и др. со­су­ды (в т. ч. фиа­ла V - начала IV веков до н. э. с греческой над­пи­сью «Я при­над­ле­жу А­пол­ло­ну - Пред­во­ди­те­лю, что в Фа­си­се»), осел­ки в дра­го­цен­ной оп­ра­ве, зо­ло­тые брас­ле­ты и серь­ги, фи­бу­лы (в т. ч. зоо­морф­ные, рим­ская ти­па Але­зия, бро­ши), бу­сы, аму­ле­ты и др.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют Зубовско-Воздвиженскую группу с эли­той сар­мат­ско­го объ­е­ди­не­ния си­ра­ков, дру­гие - с эли­той мео­тов. Эле­мен­ты куль­ту­ры Зубовско-Воздвиженской группы, из­вест­ные в Центральной Азии, со­от­но­сят с ала­на­ми, и не­ко­то­рые спе­циа­ли­сты счи­та­ют Зубовско-Воздвиженскую группу па­мят­ни­ком од­ной из ран­них алан­ских груп­пи­ро­вок.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)