ЗУБОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Дочь полководца Александра Суворова , графиня.

Ранние годы

Отец – великий полководец Александр Васильевич Суворов, мать – княжна Варвара Ивановна Прозоровская. Отношения в семье царили непростые, поэтому уже в 4-летнем возрасте девочка была отдана в Смольный институт благородных девиц . Жизнь и учеба Натальи в стенах данного заведения продолжалась до 1791 года. Она получила классическое образование смолянки, отличалась добрым нравом. Девочка редко видела родителей, особенно отца, однако с ним она вела плодотворную переписку. В ней находила отражение большая любовь полководца к своей Суворочке, как он сам ее называл.

В 15-летнем возрасте Наталья Александровна стала фрейлиной императрицы , вскоре получив и ее вензель. Однако в этом статусе она пребывала недолго, так как отец забрал ее со службы. После этого девушка жила у родственников – поэта Дмитрия Хвостова и его супруги Аграфены.

Невеста, жена и мать

Дочь прославленного Суворова неизменно становилась объектом для сватовства. Вельможи, желавшие заручиться поддержкой полководца, прочили ей в мужья своих сыновей. Таким вельможей был князь Дмитрий Салтыков и его родственник князь Сергей Долгоруков, сватавшийся к Наталье сам. В женихах Суворочки ходил и один из офицеров отца, затем погибший в бою, другой кандидатурой отца был сын генерала фон Эльмпта Филипп. Однако он был лютеранином и не вызывал симпатии у Натальи.

В итоге свахой выступила сама императрица: Екатерина предложила своего кандидата в мужья – графа Николая Александровича Зубова, брата своего фаворита . На такое предложение Суворов согласился. Помолвка молодых состоялась в начале 1795 года, а весной прошло бракосочетание. У супругов родилось семеро детей: Александр, Платон, Надежда (умерла в младенчестве), Вера, Любовь, Ольга и Валериан. Однако, несмотря на это, семейную жизнь Зубовых нельзя было назвать счастливой. Наталья Александровна любила мужа, но его вспыльчивость, кутежи и конфликты с отцом жены все портили.

В 1800 году великий Суворов скончался. По его завещанию, составленному ранее, все движимое и недвижимое имущество переходило Наталье. Следующий 1801 год принес графине еще одно потрясение – ее супруг вместе с братьями участвовал в планировании и исполнении заговора против государя Павла I . Тогда же Наталья Александровна порвала с мужем, уехав от него в первопрестольную. Через несколько лет Николай умер, а все его обширнейшие владения перешли к жене.

Вдова

После этого графиня больше не выходила замуж, решив сосредоточиться на заботе о детях. Она продолжала жить в Москве, не выходя в свет и ведя простую и строгую жизнь, к чему приучала и детей. Все ее сыновья пошли по пути деда, избрав военное поприще, а дочери со временем вышли замуж.

Во время Отечественной войны 1812 года Наталья Александровна с потомством покинула Москву. Ходили рассказы, что французские военные, с которыми она столкнулась, пропустили ее, узнав, что она дочь великого Суворова. После войны графиня вернулась в первопрестольную и продолжила свою мирную жизнь. В 1831 году она была удостоена ордена Св. Екатерины.

Умершую весной 1844 году в возрасте 68 лет Наталью Александровну провожал весь город. Она была погребена в Сергиевской Приморской пустыни в усыпальнице графов Зубовых.