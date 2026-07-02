ЗУБОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ (КУПЕЦ)

Купец 1-й гильдии, предприниматель, меценат, потомственный почетный гражданин, Александровский городской голова, музыкант, коллекционер.

Василий Павлович Зубов родился 2 февраля 1835 года в семье фабрикантов. Красильно-набивную фабрику в Александрове основал еще дед Василия - Степан Иванович. Им же (совместно с И.Ф. Барановым) в селе Карабаново была построена еще одна текстильная фабрика - будущая Троице-Александровская мануфактура (предприятие по крашению кумачей, набивке платков и рубашечных ситцев).

Василий Зубов обучался своему делу в Саксонии, в Мюльгаузене. Изучал химию, красильное дело. В 1856 году он унаследовал Александровскую фабрику, начал торговлю произведенным товаром в Москве.

В 1859 году Василий Павлович женился на Клавдии Алексеевне Полежаевой. Супруги стали жить в Москве на Большой Алексеевской улице. В браке у них родилось шестеро детей: Александра (1860-1861), Павел (1862-1921), Любовь (1863-1923), Варвара (1865-1868), Алексей (1867-1867), Мария (1870-1870).

В 1869 году Зубов выкупил имение Бутурлиных в селе Крутец. Усадьба была заново отстроена, благоустроена, расширена новыми постройками. Там собиралось много гостей семьи Зубовых - купцы из Александрова и Москвы, ученые и музыканты.

Стоит отметить, что Василий Павлович Зубов, получивший прекрасное образование, хорошо разбирался также в искусстве - литературе, живописи, музыке. В 1884 году он был избран директором Московского отделения Русского музыкального общества. В следующем году на этом посту его сменил П.И. Чайковский. В.И. Зубов много времени посвятил коллекционированию музыкальных инструментов - смычковых. Так, в его обширном собрании были инструменты работы Амати, Гварнери, Руджери и Страдивари. В 1919 году коллекция Зубова была реквизирована и легла в основу Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

Василий Павлович Зубов был известным меценатом. В 1869 году он вложил более 6 тысяч рублей в строительство Успенской церкви в Александрове. В целом, супруги Зубовы активно занимались благотворительностью, оказывая вспомоществование монастырям и храмам, школам и сиротским домам, больницам и богадельням. Клавдия Алексеевна за свой труд была удостоенная звания почетной гражданки г. Александрова.

Василий Павлович был практически последним фабрикантом рода Зубовых. Он возглавлял фабрику вплоть до своей смерти в 1889 году. Его сын Павел, несмотря на защиту кандидатской диссертации по химии, понял, что не сможет продолжить дело своей фамилии - у него не было к этому склонности и призвания. Поэтому после смерти Василия Павловича он продал фабрику и посвятил свою жизнь науке, музыке и нумизматике. А фабрика несколько раз меняла хозяев. В советское время она представляла собой комбинат “Искож” - ведущее промышленное предприятие в Александрове.

Склонность Василия Павловича к наукам передалось не только его сыну, но и внуку - Василию Павловичу Зубову (1899-1963), крупному ученому, философу, историку науки и архитектуры. Именно он написал книгу об истории своего рода - “Семейные хроники: Зубовы и Полежаевы”.