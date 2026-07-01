ЗУБОВ ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗУБОВ ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и военный деятель.
Из рода Зубовых, брат П. А. Зубова. В детстве был записан в лейб-гваврдии Преображенский полк, затем переведён в лейб-гвардии Конный полк. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов отличился при штурме Измаила (1790 год); был направлен к императрице Екатерине II с известием о взятии крепости. В 1792-1793 годах волонтёром участвовал в военных действиях 1-й антифранцузской коалиции против революционной Франции.
Императрица Екатерина II высоко ценила военные способности Зубова, считая его одним из лучших полководцев. Во главе отряда Зубов принимал участие в подавлении Польского восстания 1794 года. Осенью того же года, преследуя поляков при переправе через рек Буг (Западный Буг), был ранен и потерял левую ногу. Екатерина II приказала срочно перевезти Зубова в Санкт-Петербург. По предложению императрицы он поселился в Таврическом дворце.
Будучи главнокомандующим российских войсками во время Персидского похода 1796 года, проявил храбрость при взятии Дербента. После восшествия на престол император Павел I, не поставив в известность главнокомандующего, в декабре 1796 года направил командирам всех соединений, бывших под началом Зубова, приказ о возвращении в Россию. Вернувшись из Персии, Зубов вышел в отставку. В сентябре 1798 года по распоряжению Павла I за ним был установлен тайный надзор; в апреле 1799 года ему приказано жить в своих имениях (часть их была конфискована).
При содействии А. В. Суворова Зубов вновь призван ко двору (1800 год), назначен директором 2-го кадетского корпуса, а конфискованные имения были ему возвращены. Принимал участие в заговоре против императора Павла I. Член Непременного совета [с 30.03(11.04).1801 года]. Автор записки «Общее обозрение торговли с Азией» (1801 год), в которой предлагал новому императору Александру I план установления контроля над торговлей с Персией и Индией, а также проект соединения каналом рек Волга и Дон.