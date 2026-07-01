ЗУБОВ ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗУБОВ ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный и во­енный дея­тель.

Из ро­да Зу­бо­вых, брат П. А. Зу­бо­ва. В дет­ст­ве был за­пи­сан в лейб-гваврдии Пре­об­ра­жен­ский полк, за­тем пе­ре­ве­дён в лейб-гвардии Кон­ный полк. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов от­ли­чил­ся при штур­ме Из­маи­ла (1790 год); был на­прав­лен к императрице Ека­те­ри­не II с из­вес­ти­ем о взя­тии кре­по­сти. В 1792-1793 годах во­лон­тё­ром уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях 1-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции про­тив ре­во­люционной Фран­ции.

Императрица Ека­те­ри­на II вы­со­ко це­ни­ла во­енные спо­соб­но­сти Зубова, счи­тая его од­ним из луч­ших пол­ко­вод­цев. Во гла­ве от­ря­да Зубов при­ни­мал уча­стие в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года. Осе­нью то­го же го­да, пре­сле­дуя по­ля­ков при пе­ре­пра­ве че­рез рек Буг (Западный Буг), был ра­нен и по­те­рял ле­вую но­гу. Ека­те­ри­на II при­ка­за­ла сроч­но пе­ре­вез­ти Зубова в Санкт-Пе­тер­бург. По пред­ло­же­нию им­пе­рат­ри­цы он по­се­лил­ся в Тав­ри­че­ском двор­це.

Бу­ду­чи глав­но­ко­мандующим российских вой­ска­ми во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года, про­явил храб­рость при взя­тии Дер­бен­та. По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол император Па­вел I, не по­ста­вив в из­вест­ность глав­но­ко­ман­дую­ще­го, в декабре 1796 года на­пра­вил ко­ман­ди­рам всех со­еди­не­ний, быв­ших под на­ча­лом Зубова, при­каз о воз­вра­ще­нии в Рос­сию. Вер­нув­шись из Пер­сии, Зубов вы­шел в от­став­ку. В сентябре 1798 года по рас­по­ря­же­нию Пав­ла I за ним был ус­та­нов­лен тай­ный над­зор; в апреле 1799 года ему при­ка­за­но жить в сво­их име­ни­ях (часть их бы­ла кон­фи­ско­ва­на).

При со­дей­ст­вии А. В. Су­во­ро­ва Зубов вновь при­зван ко дво­ру (1800 год), на­зна­чен ди­рек­то­ром 2-го ка­дет­ско­го кор­пу­са, а кон­фи­ско­ван­ные име­ния бы­ли ему воз­вра­ще­ны. При­ни­мал уча­стие в за­го­во­ре про­тив императора Пав­ла I. Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та [с 30.03(11.04).1801 года]. Ав­тор за­пис­ки «Об­щее обо­зре­ние тор­гов­ли с Ази­ей» (1801 год), в ко­то­рой пред­ла­гал но­во­му императору Алек­санд­ру I план ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над тор­гов­лей с Пер­си­ей и Ин­ди­ей, а так­же про­ект со­еди­не­ния ка­на­лом рек Вол­га и Дон.