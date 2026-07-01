ЗУБОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ
ЗУБОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - российский гравёр.
Сын Ф. Е. Зубова, брат А. Ф. Зубова. Учился у отца в иконописной мастерской Оружейной палаты, также у Т. И. Филатьева (1689-1690 годы) и Г. Т. Зиновьева (с 1690 года), совершенствовался у А. Шхонебека в Гравировальной палате (1699-1705 годы). Работал под началом П. Пикарта в Оружейной палате (до 1708 года), затем в Синодальной типографии в Москве (1708-1714 годы) и в гравировальной мастерской Санкт-Петербургской типографии (до 1727 года).
В его творчестве преобладают гравюры к духовным книгам («Беседы на 14 посланий апостола Павла» Иоанна Златоуста, 1709 год, с видом Москвы на титульном листе; «Апостол», 1712 год; «Триодь Цветная», 1714 год; «Евангелие», 1722 год; «Триодь Постная», 1724 год). Для Славяно-греко-латинской академии исполнил несколько «конклюзий» - сложных аллегорических композиций («Конклюзия, посвящённая победам в Северной войне», 1707-1709 годы, совместно с М. Д. Карновским; «Конклюзия Кантемира», 1712 год, совместно с Г. П. Тепчегорским; «Конклюзия на коронацию Екатерины I», 1724 год).
Также автор светских композиций: «Триумфальные ворота для торжественной встречи русских войск после Полтавской победы» (1710 год), «Ботик Петра I» (1722 год), «Вид села Измайлова» (1727-1729 годы) и портретов (Петра I, Екатерины I, оба 1721 год; Петра II, 1728 год; митрополита Стефана Яворского для его книги «Камень веры», 1728 год).