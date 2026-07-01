ЗУБОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ЗУБОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - российский гра­вёр.

Сын Ф. Е. Зу­бо­ва, брат А. Ф. Зу­бо­ва . Учил­ся у от­ца в ико­но­пис­ной мас­тер­ской Ору­жей­ной па­ла­ты, так­же у Т. И. Фи­лать­е­ва (1689-1690 годы) и Г. Т. Зи­новь­е­ва (с 1690 года), со­вер­шен­ст­во­вал­ся у А. Шхо­не­бе­ка в Гра­ви­ро­валь­ной па­ла­те (1699-1705 годы). Ра­бо­тал под на­ча­лом П. Пи­кар­та в Ору­жей­ной па­ла­те (до 1708 года), за­тем в Си­нодаль­ной ти­по­гра­фии в Мо­скве (1708-1714 годы) и в гра­ви­ро­валь­ной ма­стер­ской Санкт-Пе­тербургской ти­по­гра­фии (до 1727 года).

В его твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ют гра­вю­ры к ду­хов­ным кни­гам («Бе­се­ды на 14 по­сла­ний апо­сто­ла Пав­ла» Ио­анна Зла­то­уста, 1709 год, с ви­дом Мо­ск­вы на ти­туль­ном лис­те; «Апо­стол», 1712 год; «Три­одь Цвет­ная», 1714 год; «Еван­гелие», 1722 год; «Три­одь По­ст­ная», 1724 год). Для Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии ис­пол­нил несколько «конк­лю­зий» - слож­ных ал­ле­го­рических ком­по­зи­ций («Конк­лю­зия, по­свя­щён­ная по­бе­дам в Се­вер­ной вой­не», 1707-1709 годы, совместно с М. Д. Кар­нов­ским; «Конк­лю­зия Кан­те­ми­ра», 1712 год, совместно с Г. П. Теп­че­гор­ским; «Конк­лю­зия на ко­ро­на­цию Ека­те­ри­ны I», 1724 год).

Так­же ав­тор свет­ских ком­по­зи­ций: «Три­умфаль­ные во­ро­та для тор­же­ст­вен­ной встре­чи рус­ских войск по­сле Пол­тав­ской по­бе­ды» (1710 год), « Бо­тик Пет­ра I » (1722 год), «Вид се­ла Из­май­ло­ва» (1727-1729 годы) и порт­ре­тов (Пет­ра I, Ека­те­ри­ны I, оба 1721 год; Пет­ра II, 1728 год; митрополита Сте­фа­на Явор­ско­го для его книги «Ка­мень ве­ры», 1728 год).