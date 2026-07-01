ЗУБАЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗУБАЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ -​ учитель пения, хормейстер, регент, композитор.

В юности работал фотографом.

Закончил курсы хорового пения при Московском хоровом обществе, которыми заведовал профессор Московской консерватории М.М. Ипполитов-Иванов.

С.И. Зубачевский был знаком с композиторами московской школы - П.Г. Чесноковым, А.Д. Кастальским. После завершения учебы С.И. Зубачевский жил и работал в Сергиевском посаде (с 1930 года Загорск, ныне г. Сергиев Посад).

С 1907 по 1937 годов преподавал пение поочередно во всех начальных и средних школах города. Одновременно С.И. Зубачевский вел кружки художественной самодеятельности на заводах, фабриках и в детских домах, руководил непрофессиональными хорами.

В 1947-1959 годы был регентом церкви св. пророка Илии - единственного храма Загорска, который не был закрыт в советский период. С 1 ноября 1960 года по 1964 год С.И. Зубачевский был руководителем регентского кружка при МДАиС.

В конце жизни ослеп.

Положенные С.И. Зубачевским на музыку тропарь Пятидесятницы и молитва прп. Сергию Радонежскому «О священная главо!» вошли в репертуар всех хоров ТСЛ и московских духовных школ. Известен также концерт С.И. Зубачевского «Доколе, Господи» (партитура хранится в бибилиотеке объединенного хора ТСЛ и МДА).

Сочинения:

Тропарь [Пятидесятницы] / Перелож. для муж. хора архим. Матфея (Мормыля) // Троица: Служба в Неделю Св. Пятидесятницы с последованием коленопреклонения. Песнопения из службы Пятидесятницы: Нотное прил. М., 2004;

То же: Перелож. для малого смеш. хора // Библиотечка регента // http://www.regentlib.orthodoxy.ru/pdf/50_trpz.pdf (Электр. ресурс); «Хвали, душе моя, Господа»: Излож. для малого смеш. хора свящ. А. Нефедова // Московская регентско-певческая семинария: Сб. мат-лов, 1998-1999. М., 2000;

То же // Из нотного собр. Моск. регентско-певч. семинарии // http://www.seminaria.ru/notes/liturgy/iz02_zubachevsky.pdf (Электр. ресурс).