ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ
ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ - мужской монастырь, один из духовных центров Владимирской области.
Расположена в Александровском районе Владимирской области, на правом берегу реки Молокча. Название пустыни связано с преподобным Зосимой Владимирским, схимонахом Троице-Сергиевой лавры, основавшим пустынь во второй половине XVII века, и чтимой им иконой Божией Матери «Смоленская». Пустынь существовала до 1710-х годов, затем была закрыта; возобновлена в 1728-1764 годах; во второй половине XVIII века, в связи с секуляризацией церковных владений, опять пришла в запустение. Вновь восстановлена в 1867 году как хозяйственный хутор Боголюбской киновии Троице-Сергиевой лавры. Статус отдельной пустыни, приписанной к лавре, получила в 1897 году.
Важную роль в её дальнейшем становлении и развитии сыграл лаврский архимандрит Павел (Глебов; умер 1904 год), на должность настоятеля Зосимовой пустыни им был приглашён иеромонах Герман (Гомзин; умер 1923 год) из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры. В 1898 году к братии присоединился преподобный Алексий (Соловьёв; умер 1928 год), объединивший вокруг себя значительную группу духовных чад, в т. ч. преподобномученицу великую княгиню Елизавету Фёдоровну, схиигуменью Фамарь (Марджанову), членов московского религиозно-философского кружка М. А. Новосёлова - С. Н. Булгакова, отца П. Флоренского, профессоров, преподавателей и учащихся Московской духовной академии и др.
В 1894-1900 годах был построен главный собор Зосимовой пустыни в честь иконы Божией Матери «Смоленская» (собор с двумя приделами - Архангела Рафаила и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких - по проекту архитектора А. А. Латкова возведён на месте каменной часовни 1878 года, располагавшейся, в свою очередь, на месте существовавшей с XVIII века часовни над захоронением преподобного Зосимы), в 1893 году - церковь Преподобного Сергия Радонежского в трапезном корпусе, в 1899 году - надвратная Всехсвятская церковь. Обитель была также обнесена 600-метровой кирпичной каменной стеной с 4 угловыми жилыми башнями и трёхъярусной колокольней с курантами по проекту Латкова (утрачена).
После 1917 года пустынь была превращена в сельскохозяйственную трудовую артель; в мае 1923 года упразднена по решению александровских уездных властей, иноки перешли в др. монастыри.
Зосимова пустынь дала русской православной духовной традиции целую плеяду старцев, среди которых многие были прославлены как новомученики и исповедники российские. Среди наиболее известных старцев Зосимовой пустыни: схиархимандрит Игнатий (Лебедев), игумен Платон (Климов), архимандрит Исидор (Скачков), иеромонах Макарий, иеросхимонах Иннокентий (Орешкин), схиигумен Митрофан, архимандрит Мелхиседек, схимонах Симон (Кожухов), архимандрит Никита (Курочкин), архимандрит Зосима (Нилов).
В советский период в Зосимовой пустыни долгое время находилась воинская часть; пустынь возрождена в 1992 году. В июле 1994 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова) мощи преподобного Алексия были перенесены из Сергиева Посада в Зосимову пустынь и помещены в Смоленском соборе в приделе преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
В начале XXI века братия Зосимовой пустыни насчитывает 18 человек (2007 год). Обитель имеет подворье в селе Волохово (храм Святых Бориса и Глеба).