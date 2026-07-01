ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ

ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ - муж­ской мо­на­стырь, один из ду­хов­ных цен­тров Вла­ди­мир­ской области.

Рас­по­ло­же­на в Алек­сан­д­ров­ском районе Вла­ди­мир­ской области, на пра­вом бе­ре­гу реки Мо­лок­ча. Название пус­ты­ни свя­за­но с преподобным Зо­си­мой Вла­ди­мир­ским, схи­мо­на­хом Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, ос­но­вав­шим пус­тынь во второй половине XVII века, и чти­мой им ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри «Смо­лен­ская». Пус­тынь су­ще­ст­во­ва­ла до 1710-х годов, за­тем бы­ла за­кры­та; во­зоб­нов­ле­на в 1728-1764 годах; во второй половине XVIII века, в свя­зи с се­ку­ляри­за­ци­ей цер­ков­ных вла­де­ний, опять при­шла в за­пус­те­ние. Вновь вос­ста­нов­ле­на в 1867 году как хо­зяйственный ху­тор Бо­го­люб­ской ки­но­вии Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры. Ста­тус отдельной пус­ты­ни, при­пи­сан­ной к лав­ре, по­лу­чи­ла в 1897 году.

Важ­ную роль в её даль­ней­шем ста­нов­ле­нии и раз­ви­тии сыг­рал лавр­ский ар­химандрит Па­вел (Гле­бов; умер 1904 год), на долж­ность на­стоя­те­ля Зосимовой пустыни им был при­гла­шён ие­ро­мо­нах Гер­ман (Гом­зин; умер 1923 год) из Геф­си­ман­ско­го ски­та Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры. В 1898 году к бра­тии при­сое­ди­нил­ся преподобный Алек­сий (Со­ловь­ёв; умер 1928 год), объ­е­ди­нив­ший во­круг се­бя зна­чительную груп­пу ду­хов­ных чад, в т. ч. пре­по­доб­но­му­че­ни­цу великую княгиню Ели­за­ве­ту Фё­до­ров­ну, схи­игу­ме­нью Фа­марь (Мард­жа­но­ву), чле­нов московского ре­лигиозно-фи­лософского круж­ка М. А. Но­во­сё­ло­ва - С. Н. Бул­га­ко­ва, от­ца П. Фло­рен­ско­го , про­фес­со­ров, пре­по­да­ва­те­лей и уча­щих­ся Московской ду­хов­ной ака­де­мии и др.

В 1894-1900 годах был по­стро­ен главный со­бор Зосимовой пустыни в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Смо­лен­ская» (со­бор с дву­мя при­де­ла­ми - Ар­хан­ге­ла Ра­фаи­ла и пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких - по про­ек­ту архитектора А. А. Лат­ко­ва воз­ве­дён на мес­те ка­мен­ной ча­сов­ни 1878 года, рас­по­ла­гав­шей­ся, в свою оче­редь, на мес­те су­ще­ст­во­вав­шей с XVIII века ча­сов­ни над за­хо­ро­не­ни­ем преподобного Зо­си­мы), в 1893 году - церковь Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в тра­пез­ном кор­пу­се, в 1899 году - над­врат­ная Всех­свят­ская церковь. Оби­тель бы­ла так­же об­не­се­на 600-мет­ро­вой кир­пич­ной ка­мен­ной сте­ной с 4 уг­ло­вы­ми жи­лы­ми баш­ня­ми и трёхъ­ярус­ной ко­ло­коль­ней с ку­ран­та­ми по про­ек­ту Лат­ко­ва (ут­ра­че­на).

По­сле 1917 года пус­тынь бы­ла пре­вра­ще­на в сельскохозяйственную тру­до­вую ар­тель; в мае 1923 года уп­разд­не­на по ре­ше­нию алек­сан­д­ров­ских уезд­ных вла­стей, ино­ки пе­ре­шли в др. мо­на­сты­ри.

Зосимова пустынь да­ла русской пра­во­слав­ной ду­хов­ной тра­ди­ции це­лую плея­ду стар­цев, сре­ди ко­то­рых мно­гие бы­ли про­слав­ле­ны как но­во­му­че­ни­ки и ис­по­вед­ни­ки рос­сий­ские. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных стар­цев Зосимовой пустыни: схи­ар­хи­ман­д­рит Иг­на­тий (Ле­бе­дев), игу­мен Пла­тон (Кли­мов), ар­химандрит Иси­дор (Скач­ков), ие­ро­мо­нах Ма­ка­рий, ие­рос­хи­мо­нах Ин­но­кен­тий (Ореш­кин), схии­гу­мен Мит­ро­фан, ар­химандрит Мел­хи­се­дек, схи­мо­нах Си­мон (Ко­жу­хов), ар­химандрит Ни­ки­та (Ку­роч­кин), ар­химандрит Зо­си­ма (Ни­лов).

В советский пе­ри­од в Зосимовой пустыни дол­гое вре­мя на­хо­ди­лась во­ин­ская часть; пус­тынь воз­ро­ж­де­на в 1992 году. В ию­ле 1994 года по бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II и ар­хиепископа Вла­ди­мир­ско­го и Суз­даль­ско­го Ев­ло­гия (Смир­но­ва) мо­щи преподобного Алек­сия бы­ли пе­ре­не­се­ны из Сер­гие­ва По­са­да в Зосимову пустынь и по­ме­ще­ны в Смо­лен­ском со­бо­ре в при­де­ле пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких.

В начале XXI века бра­тия Зосимовой пустыни на­счи­ты­ва­ет 18 человек (2007 год). Оби­тель име­ет под­во­рье в селе Во­ло­хо­во (храм Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)