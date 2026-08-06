ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ

Один из основателей Соловецкого монастыря, игумен Соловецкого монастыря, святой Русской Православной церкви. Почитается в лике преподобных. При Зосиме Соловецком в обитель стала притекать братия, был выстроен Преображенский храм. Зосима перенес мощи преподобного Савватия с реки Выг на Соловки.

Происхождение

Согласно «Житию и подвигам преподобного и богоносного отца нашего игумена Зосимы, основателя Соловецкого монастыря», Зосима происходил из достаточно знатной семьи. Из Новгорода Великого родители будущего подвижника – Гавриил и Варвара, перебрались на Онежское озера в село Шуньга, а по версии «Летописца Соловецкого» начала ХVIII века местом рождения Зосимы является село Толвуй, также расположенное на Онежском берегу недалеко от Рождества-Богородицкого Корнилиева Палеостровского монастыря, одного из четырех древнейших островных монастырей Северной Фиваиды.

Выбор монашеского пути

Место монашеского пострига Зосимы не уточняется в его житии, однако можно предположить, что он принял постриг именно в Палеостровской обители, где и прошел монашеское новоначалие.

Впрочем, существует и другая версия, согласно которой Зосима был пострижен неким священноиноком (иеромонахом), который служил в местном приходском храме, после чего юный отшельник покинул село и жил вдали от родительского дома в кельи на берегу озера. В поисках же места более уединенного и дикого Зосима добрался до Поморского берега Белого моря, вышел к устью реки Сума, где и встретил преподобного Германа.

Герман поведал Зосиме о Соловецком острове, о том, как спасался там вместе с блаженным Савватием, как Савватий окончил свой земной путь. «Зосима же, слушая рассказ о святом, и о расположении острова, и о местах, пригодных для создания монастыря: о земле для возделывания, и о деревьях для строительства, и о множестве рыбных озер и мест для лова морской рыбы», возгорелся мыслью отправиться на остров.

Эта встреча произошла в 1436 году. В этом же году, немногим позже, заболел горячкой и скончался отец Зосимы. Мать Зосимы ушла в монастырь, Зосима же все родительское состояние и немалую часть имения раздал нуждающимся и «сам же возвратился к прежним подвигам — и второе отречение от мира совершил: ранее — родителей и родственников своих оставил и отверг все услады мирской жизни, (а теперь) род и отечество свое покинул и от всех знакомых удалился».

Основание Соловецкого монастыря

Вместе с Германом Зосима отправился на Соловецкий остров. Прибыв туда, монахи обошли остров в поисках удобного для устроения монастыря места. И оно было найдено Зосимой: на небольшом перешейке между морем и пресным озером. Старцы поставили шалаш и всю ночь провели в бдении, молясь и поя псалмы. Наутро Зосима вышел из шалаша и увидел световой столп, внутри которого простиралась над землей церковь.

Конечно же этим местом является современная бухта Благополучия, пресным озером – Святое озеро, а монастырь стоит на том самом месте, которое осветил «пресветлый луч» в видении преподобного Зосимы.

Зосима и Герман начинают возводить деревянные кельи, обрабатывать землю и занимаются рыбным ловом, благо к тому располагали и пресное озеро, и защищенная от штормов бухта.

Видя растущую потребность в братии, Герман вновь отправляется на материк, а Зосима остается один на острове. Возвратившись с материка в 1437 году, Герман провидит с собой ученика по имени Марк, который был искусен в рыбной ловле. Немногим позже на остров приходит инок Феодосий и приводит с собой ещё несколько человек. Общими усилиями возводится Преображенский деревянный храм. Зосима, посоветовавшись с братией, отправляется в Новгород к архиепископу Ионе за антиминсом и всеми необходимыми для проведения Божественной Литургии церковными святынями. Иона выдает требуемое соловецким посланникам и отправляет с ними иеромонаха Павла, которого благословляет на игуменское служение. Монастырская братия к тому моменту составляла 22 человека. Игумен Павел спустя несколько лет ушел, не вынеся тягот пустынножительства. Тогда по научению Зосимы был избран новый игумен – Феодосий, но он и он не смог вынести возложенных на него трудов и ушел.

Игуменство

После ухода Феодосия братия решила избрать новым игуменом Зосиму, несмотря на его всяческое сопротивление. Несколько монахов отправились к архиепископу Ионе, и тот утвердил кандидатуру Зосимы. Новый игумен продолжил активнейшим образом развивать обитель и начал возведение большого Преображенского храма на том месте, где ему было видение. Однако от костров, разведенных для разгона мошки и комаров, возник пожар, и стройка сгорела. Зосима же остался крепок в вере и повелел заново начинать возведение храма, который в скором времени был построен. Затем была выстроена Успенская церковь и трапезная, в монастыре был принят Иерусалимский устав, соблюдение которого строго контролировалось. В 1465 году Зосима перенес мощи преподобного Савватия на остров, где они были погребены за алтарем Успенской церкви.

При Зосиме монастырь получил грамоту о правах на Соловецкий остров, Анзер, Муксалму, Заяцкие и малые острова. В 1478 году Зосима скончался.

Житие. Канонизация

Житие преподобного Зосимы и Савватия написано соловецким игуменом Досифеем, частично по собственным воспоминаниям, частично по рассказам инока Германа. Литературную обработку жития в 1503 году сделал митрополит Киевский Спиридон (Сатана), и в таком виде оно почти без изменений вошло в состав печатной Четьи-минеи.

В 1547 году Зосима был канонизирован, 8 августа 1566 года его мощи были перенесены в придел Преображенского храма, посвященного Зосиме и Савватию Соловецким.