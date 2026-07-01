ЗОРЬЯН СТЕФАН ЕГИАЕВИЧ
ЗОРЬЯН (псевдоним; настоящая фамилия Аракелян) СТЕФАН ЕГИАЕВИЧ - армянский писатель.
Из крестьянской семьи. Окончил русскую школу в Караклисе (1904 год). Печатался с 1909 года. Секретарь Союза писателей Армении (1950-1954 годы).
В первых сборниках рассказов «Хмурые люди» («Тхур мардик», 1918 год), «Ограда» («Цанкапат», 1923 год) в реалистичной манере воссоздан внутренний мир простых людей. Повести «Председатель ревкома» («Гехкоми нахагаи», 1923 год) и «Девушка из библиотеки» («Градарани ахджики», 1926 год), роман «Семья Амирянов» («Амиряннери интаники», 1921 год, полностью опубликована в 1963 году) посвящены темам Гражданской войны 1917-1922 годов и установления советской власти в Армении.
Среди других сочинений: автобиографический роман «История одной жизни» («Ми кянки патмутюн», т. 1-2, 1935-1938 годы); исторический роман «Царь Пап» («Пап тагавор», 1944 год); «Книга воспоминаний» («Хушери гирк», 1958 год); книги для детей и юношества; переводы на армянский язык сочинений Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. М. Пришвина.