ЗОРЬЯН СТЕФАН ЕГИАЕВИЧ

ЗОРЬЯН (псевдоним; настоящая фамилия Ара­ке­лян) СТЕФАН ЕГИАЕВИЧ - армянский пи­са­тель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил русскую шко­лу в Ка­рак­ли­се (1904 год). Пе­ча­тал­ся с 1909 года. Сек­ре­тарь Союза писателей Ар­мении (1950-1954 годы).

В пер­вых сборниках рас­ска­зов «Хму­рые лю­ди» («Тхур мар­дик», 1918 год), «Ог­ра­да» («Цан­ка­пат», 1923 год) в реа­ли­стичной ма­не­ре вос­соз­дан внутренний мир про­стых лю­дей. По­вес­ти «Пред­се­да­тель рев­ко­ма» («Гех­ко­ми на­ха­гаи», 1923 год) и «Де­вуш­ка из биб­лио­те­ки» («Гра­да­ра­ни ахд­жи­ки», 1926 год), ро­ман «Се­мья Ами­рянов» («Ами­рян­не­ри ин­та­ни­ки», 1921 год, пол­но­стью опубликована в 1963 году) по­свя­ще­ны те­мам Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти в Ар­ме­нии.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ис­то­рия од­ной жиз­ни» («Ми кян­ки пат­мутюн», т. 1-2, 1935-1938 годы); ис­то­рический ро­ман «Царь Пап» («Пап та­га­вор», 1944 год); «Кни­га вос­по­ми­на­ний» («Ху­ше­ри гирк», 1958 год); кни­ги для де­тей и юно­ше­ст­ва; пе­ре­во­ды на армянский язык со­чи­не­ний Л. Н. Тол­сто­го, И. С. Тур­ге­не­ва, М. М. При­шви­на .