ЗОРОAСТР

Зороастр (Заратуштра, др.-иран. Zaraθ-uštra — букв. «владеющий старыми верблюдами») — имя легендарного арийского пророка, к которому возводят авторство Гат. З. сын Поурушаспы, из рода Спитама.

Даты жизни З. нельзя точно установить, так как он жил во время, которое для его народа было доисторическим. Язык Гат архаичен и близок языку Ригведы . Можно предположить, что З. жил между 1500 и 1200 до н. э. З. являлся одновременно потомственным священником (жрецом) и пророком. Его рождение было, согласно преданиям зороастрийцев, предсказано его матери в вещих снах. В Гатах он изображает себя как ваэдэмна (букв. «тот, кто знает») — «посвященный», «обладающий вдохновленной божеством мудростью». Согласно зороастрийским преданиям, многие годы З. провел, скитаясь в поисках истины; был свидетелем насилий, военных действий поклонников демонов-даэва, нападавших на мирные общины с целью грабежа, убийств и угона скота. Сознавая себя бессильным, З. преисполнился страстного стремления к справедливости, к тому, чтобы нравственный закон божеств-ахур был установлен одинаково и для сильных, и для слабых, чтобы восторжествовали покой и порядок и все могли бы вести добрую и мирную жизнь.

В возрасте 30 лет З. получил откровение. Однажды, участвуя в собрании по случаю весеннего празднества, он отправился на рассвете к реке за водой для приготовления священного напитка (хаомы). Войдя в реку, он постарался взять воду из середины потока и возвратился на берег в состоянии ритуальной чистоты. В свежем воздухе весеннего утра он узрел сияющее существо, которое открылось ему как Воху-Мана, т. е. «Благой помысел». Оно привело З. к Ахура-Мазде и пяти другим излучающим свет сущностям, в присутствии которых пророк «не увидел собственной тени на земле из-за их яркого свечения». Тогда же от этих семи божеств З. и получил откровение. Особым знаком божественного призвания З. стал его смех, который вошел в легенды.

Затем З. нашел пристанище при дворе князя (кави) Виштаспы в Балхе, который принял его учение. Там же он заложил основы зороастрийской церкви, упорядочил богослужение, сложил Гаты (песни). З. проповедовал поклонение Ахура-Мазде, всезнающему и премудрому, праведному и доброму, которому противостоит злой дух Ангро-Майнью, обещал пришествие Спасителя (Саошийанта). Гаты былы впоследствии истолкованы и расширены в зороастрийской традиции, так что эта расширенная форма получила название Авеста (букв. «Установление» или «Восхваление»).

Лит.: Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988; Крюкова В. Ю. Зороастризм. 2005; Гаты Заратуштры / Пер. И. М. Стеблин-Каменского. СПб., 2009.