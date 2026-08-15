ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич

Российский юрист и государственный деятель, председатель Конституционного суда (в 1991-1993 гг. и с 2003 г.).

В 1964 г. окончил юридический факультет Московского университета. Преподавал в МГУ . В 1970-1991 гг. – член КПСС . В 1967 г. защитил в МГУ диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Воззрения Б.Н. Чичерина на государство и право». В 1977-1979 гг. работал в Институте государства и права АН СССР, где в 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме по теме «Позитивистская теория права в России (историко-критическое исследование)». С 1980 – профессор кафедры Академии МВД СССР. С 1986 г. - профессор Высшей юридической заочной школы МВД СССР. В 1990-1991 гг. – руководитель группы экспертов Конституционной комиссии, участвовал в подготовке новой конституции России. Избран судьей Конституционного суда по предложению фракции «Коммунисты за демократию». Председатель Конституционного суда с 29 октября 1991 г. Во главе Конституционного суда стремился к равноудаленности от президента Б. Ельцина , Верховного совета и других политических сил. Уже в январе 1992 г. Конституционный суд признал неконституционным указ президента Ельцина об объединении МВД и органов госбезопасности. Руководил процессом по «делу КПСС», по итогам которого 30 ноября 1992 г. отдельные положения указов Ельцина о запрете КПСС были признаны неконституционными, что позволило структурам КП РСФСР создать центральное руководство Коммунистической партии Российской Федерации.

Во время конституционного кризиса 1992-1993 гг. участвовал в посредничестве между Б. Ельциным и руководством Верховного совета. Ряд действий президента, включая введение Особого порядка управления в марте 1993 г. и указ 1400 21 сентября 1993 г. были признаны неконституционными. Эти решения позволяли противникам Ельцина требовать его автоматического отстранения от должности. После сентябрско-октябрьских событий 1993 г . Зорькин 6 октября вынужден был подать в отставку с поста председателя суда. 1 декабря была предпринята попытка прекратить его полномочия как судьи, но 25 января 1994 г. они были восстановлены. 21 марта 2003 г. снова избран на пост председателя Конституционного суда.

Соч: Рос­сия и Кон­сти­ту­ция в XXI ве­ке. Взгляд с Иль­ин­ки. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.